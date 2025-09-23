افغانستان
رسانههای هندی: کودک ۱۳ سالهٔ افغان پس از پنهان شدن در زیر بدنه طیارهٔ کامایر از کابل تا هند زنده ماند
رسانههای هندی گزارش دادهاند یک کودک ۱۳ سالهٔ افغان که به شکل قاچاقی خود را در بخش تایر طیارهٔ کامایر از کابل تا دهلی نو رسانده بود، زنده مانده و به کابل بازگردانده شده است.
به نوشتهٔ روزنامهٔ «هندوستان تایمز» این رویداد در پرواز روز یکشنبهٔ کامایر اتفاق افتاده است. مقامهای میدان هوایی اندرا گاندی دهلی نو روز دوشنبه گفتند این کودک پس از فرود طیاره پیدا شد.
او به مسئولان گفته پنهانی وارد میدان هوایی کابل شده و پیش از پرواز در فضای خالی نزدیک چرخ طیاره پنهان شده بود.
مقامهای طالبان در این باره اظهار نظر نکردهاند.
پنهان شدن در زیر بدنهٔ طیاره یکی از شیوههای قاچاق مهاجرت است که در ارتفاع بلند، معمولاً به دلیل سرمای شدید و کمبود اکسیجن باعث مرگ فرد میشود.
۱۰ تن در نتیجۀ درگیری در بامیان زخمی شدند
حداقل ۱۰ تن بشمول یک زن در نتیجۀ درگیری در ولایت بامیان زخمی شدند.
دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در ولایت بامیان در خبرنامهای گفته است که این درگیری دیشب ناشی از خصومتهای قومی در قریه محمدکیچه، ولسوالی شیبر رخ داد.
بر اساس بیانیه، ۶ تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدهاند.
در ادامه آمده است که تحقیقات در این مورد آغاز شده است.
زوج بریتانیایی پس از آزادی از بند طالبان: هیچگاه دلیل بازداشتمان گفته نشد
زن و شوهری بریتانیایی که بهتازهگی از اسارت طالبان آزاد شدهاند، میگویند که از اعدام هراس داشتند.
پیتر رینولدز، ۸۰ ساله، و همسرش باربی، ۷۶ ساله، پس از نزدیک به هشت ماه نگهداری در بند طالبان در افغانستان آزاد شده و روز شنبه با خانوادهٔ خود در بریتانیا یکجا شدند. آنان گفتهاند که در این مدت پیوسته بیم داشتند که ممکن طالبان آنان را اعدام کنند.
این زوج تاکید کرده که طالبان هیچگاه برایشان توضیح نداده بودند که به چه دلیلی بازداشت شدهاند.
پیتر در گفتگو با «سندی تایمز» که ۲۱ سپتمبر منتشر شد، گفته است که آنان فکر میکردند هرگز آزاد نخواهند شد.
باربی نیز به این روزنامه گفته که طالبان هنگام انتقال آنان به میدان هوایی کابل هیچ توضیحی نداده و آنان تصور میکردند که برای تداوی به جایی برده میشوند.
این زوج بریتانیایی که یک برنامهٔ کمک آموزشی را در افغانستان پیش میبردند، در اول فبروری امسال همراه با مترجمشان (جویا) و یک دوست امریکایی به نام (فای هال) هنگام بازگشت به خانهٔ خود در ولایت بامیان بازداشت شدند.
فای هال، در ماه مارچ پس از مذاکراتی که به میانجیگری مقامات قطری انجام شد، آزاد شد، اما سرنوشت مترجم افغان این زوج هنوز روشن نیست.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان، جمعه گذشته گفت که این زوج بریتانیایی، قوانین افغانستان را نقض کرده و پس از تکمیل روند قانونی آزاد شدهاند، اما جزئیات بیشتری در مورد جرمی که بهخاطر آن بازداشت شده بودند، ارائه نکرد.
شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان: طالبان ۶۰۰ کتاب، عمدتاً نوشتهٔ زنان، را ممنوع کردند
شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان، اقدام اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کتابهای نوشتهشده توسط زنان همچنان بستن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتونها بهروی دختران و زنان را بهشدت محکوم کرده است.
این شبکه روز یکشنبه، ۲۱ سپتمبر، در اعلامیهای هشدار داد که این اقدامات، آیندهٔ نسل جوان افغانستان را بهطور جدی تهدید میکند.
بهگفتهٔ این شبکه، بیش از ۶۰۰ کتاب که بسیاری از آنها توسط زنان نوشته شده، از سوی طالبان «در تضاد با شریعت اسلامی» پنداشته شده و بهطور رسمی ممنوع اعلام شده اند.
طالبان همچنان دروس آموزشهای جنسیتی و حقوق بشر را در افغانستان متوقف کردهاند و بهدلیل اختلال در آموزش آنلاین ناشی از قطع خدمات اینترنتی در چندین ولایت، هزاران دانشآموز دختر نیز از آموزش محروم شدهاند.
شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان، از جامعهٔ بینالمللی میخواهد تا به این نقض حقوق بشر توجه جدی نموده و اقدامات فوری را برای فراهمسازی راههای بدیل آموزشی برای دختران و زنان در افغانستان روی دست گیرد.
دبلیواچاو: بیماریهای غیرساری ۴۳ درصد مرگومیر در افغانستان را تشکیل میدهند
سازمان صحی جهان (WHO) اعلام کرده است که امراض غیرساری (NCDs) بالای سیستم صحی افغانستان فشار شدید وارد میکند.
این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه، ۲۱ سپتمبر، در وبسایت خود نشر کرد، بیماریهای قلبی، شکر، سرطان و بیماریهای مزمن شش را بهعنوان نمونه یاد کرده و افزوده است که این بیماریها ۴۳ درصد مرگومیر در کشور را تشکیل میدهند.
سازمان صحی جهان میگوید این رقم تا سال ۲۰۳۰ ممکن ۶۰ درصد افزایش یابد.
به گفتهٔ این سازمان، مصرف مواد مخدر در میان زنان و حوادث ترافیکی نیز این فشار را بیشتر ساخته است.
همچنان این سازمان تاکید کرده است که هزاران خانواده برای مدت طولانی منتظر درمان هستند و دسترسی به خدمات حیاتی، بهویژه در مناطق روستایی، اغلب دشوار میباشد.
براساس آمار سازمان صحی جهان، سالانه بیش از ۴۰ هزار نفر در افغانستان تنها بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی جان میدهند و این وضعیت افغانستان را در زمرهٔ کشورهایی قرار داده است که بیشترین میزان مرگومیر ناشی از سن را دارند.
طالبان در واکنش به اظهارات ترامپ: استقلال افغانستان اولویت اصلی است
حکومت طالبان گفته خواهان روابط مثبت با همه کشورها است و در مذاکرات با امریکا روشن شده که حفظ استقلال و تمامیت ارضی اولویت اصلی باقی میماند.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان این سخنان را روز یکشنبه ۳۰ سنبله در بیانیهای در ایکس در واکنش رسمی به سخنان رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، درباره باز پس گیری پایگاه هوایی بگرام، بیان کرد.
ترمپ روز شنبه در شبکهٔ تروت سوشل نوشت: «اگر افغانستان پایگاه بگرام را به کسانی که آن را ساختهاند، یعنی ایالات متحده، دوباره ندهد، چیزهای بدی اتفاق خواهد افتاد.» ترمپ چند بار دیگر هم خواستار بازپسگیری بگرام شده است.
طالبان در بیانیه خود از واشنگتن خواستند تا به تعهدات خود در چارچوب توافق دوحه پایبند بماند و از تکرار آنچه «تجربههای ناکام گذشته» خواندند، خودداری کند.
توافقنامه دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۱ امضا شد، اما پیش از این بارها طالبان و ایالات متحده یکدیگر را به نقض این توافق متهم کردهاند.
خلیلزاد در مورد احتمال استفاده از پایگاه بگرام در عملیات مشترک «ضدتروریزم» سخن گفت
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است که امکان استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریزم وجود دارد.
خلیلزاد که در ترکیب یک هیئت امریکا اخیراً به کابل سفر کرد، شنبه در شبکۀ ایکس نوشته است:
«اگر موضوع زندانیان و گروگانها میان امریکا و طالبان با موفقیت حل شود، به احتمال زیاد مراحل بیشتری و مسائل اضافی برای توافق و رسیدگی مطرح خواهد شد.»
خلیلزاد افزوده است: «با گذشت زمان، من امکان گسترش همکاریهای امنیتی را رد نمیکنم، از جمله استفاده از تاسیساتی مانند بگرام برای عملیات مشترک ضدتروریستی.»
نمایندۀ پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اضافه کرده است که این کار به استقامت نیاز خواهد داشت.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردهاند.
این در حالی است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده چندبار روی گرفتن کنترل پایگاه هوایی بگرام تاکید کرده است.
پیروزی پر گول افغانستان مقابل مالدیو در مقدماتی جام ملتهای آسیا
تیم فوتسال افغانستان امروز مالدیو را ۱۰ مقابل ۱ شکست داد.
این بازی در میانمار به سلسله مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ برگزار شد.
افغانستان در گروه H با مالدیو و میانمار هم گروه است.
قرار است بازی بعدی افغانستان در برابر کشور میزبان، میانمار، روز چهارشنبه برگزار شود.
جام فوتسال ملت های آسیا قرار است سال آینده در اندونیزیا برگزار شود.
ترامپ: برای بازپسگیری بگرام با افغانستان صحبت میکنیم
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، روز جمعه گفت در حال مذاکره با افغانستان برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است و افزود: «ما هرگز نباید آن را واگذار میکردیم.»
او یک روز پیشتر در نشست خبری مشترک با صدراعظم بریتانیا، کییر استارمر، نیز گفته بود که امریکا به دنبال بازگرداندن کنترلی است که پس از حملات ۱۱ سپتمبر بر این پایگاه داشت.
بگرام در سال ۲۰۲۱ چندی پس از خروج نیروهای امریکایی به دست طالبان افتاد.
در کابل، مقامهای طالبان با بازگشت احتمالی حضور نظامی امریکا مخالفت کردند. ذاکر جلالی، مقام وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روابط کابل و واشنگتن باید بدون حضور نظامی امریکا در افغانستان ادامه یابد.
در واکنش، سخنگوی وزارت خارجه چین در بیجینگ گفت که چین به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذارد و آینده این کشور باید به دست خود افغانها رقم بخورد.
تعدادی از افغانهایی که از نزد طالبان به بریتانیا فرار کرده اند، برای رخصتی به افغانستان رفته اند
شماری از افغانهایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند، برای رخصتی به خانههایشان برگشتهاند.
براساس گزارش های روزنامه های تلگراف و اسکای، این افغانها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان سفر کردهاند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال برده است.
با وصف این، بریتانیا هنوز هم مورد انتقاد گسترده قرار دارد که نتوانسته همۀ افغان هایی را که با نیروهای و یا موسسات بریتانیا در افغانستان کار کرده اند، به این کشور انتقال دهد.
در ماه جولای گذشته، افشای اطلاعات در مورد ۱۸ هزار عسکر بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند، نیز غوغا برپا کرد.
انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمیشود؛ مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شده اند، به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.