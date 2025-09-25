وضع محدودیت امنیتی در دو ولسوالی هند

سازمان «نجات کودکان» خواهان تامین فوری منابع مالی شده تا به گفته‌اش در فصل زمستان بر شمار قربانیان در شرق افغانستان که اکنون هم خیلی بلند است، افزوده نشود.

سازمان «نجات کودکان» در افغانستان چهارشنبه، ۲ میزان در اعلامیه‌ای گفت، تخمین زده می‌شود که حدود ۱۱ هزار زن در مناطق زلزله‌زده حامله هستند.

بر اساس بیانیه، ممکن است کودکان این زنان در ماه‌های آینده در خیمه‌ها به دنیا بیایند، جایی که درجۀ حرارت در زمستان به زیر صفر می‌رسد و سبب افزایش خطرهای صحی برای نوزادان می‌شود.

در اعلامیه به نقل از سمیرا سید رحمان، مدیر توسعه برنامه و حمایت‌ در سازمان «نجات کودکان» در افغانستان آمده است که هیچ نوزادی نباید نخستین نفس خود را در خیمه بکشد.

شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.

براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.