سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، در ایران جان باخت

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه سوم میزان خبر داد که سمیه رشیدی،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، «در شفاخانه» جان باخته است.

سمیه رشیدی، ۴۲ ساله و کارگر خیاط‌خانه، پس از چند روز کُما در "بیمارستان مفتح" جان خود را از دست داد.

در پی انتشار این خبر، دو کسی که با خانم رشیدی زندانی بودند به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که او "وضعیت خوبی نداشت و وکیل هم نداشت که بتواند پیگیری کند. برایش قرار وثیقه صادر شده بود اما خانواده‌اش توان تامین وثیقه را نداشت".

خبرگزاری هرانا که وابسته به فعالان حقوق بشر ایران است به نقل از منابع در شفاخانه گزارش داده اند که علت مرگ او "دیر رسیدن به شفاخانه و عدم دسترسی به خدمات صحی" بوده است.