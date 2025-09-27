امروز بیست‌ونهمین سالگرد کشته شدن داکتر نجیب‌الله، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان است. او در ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ همراه با برادرش شاهپور احمدزی اندکی پس از ورود طالبان به کابل کشته شد.

نجیب‌الله پیش از سقوط کابل در دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. به اساس گزارش‌ها طالبان او را از این دفتر بیرون آوردند و اجساد او و برادرش را در شهر کابل به دار آویختند.

نجیب‌الله عضو شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ ریاست جمهوری افغانستان را برعهده داشت. دولت او از حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق برخوردار بود.

پیش از ریاست جمهوری، او رئیس اداره استخبارات وقت موسوم به «خاد» بود؛ نهادی که شماری از منتقدان آن را به رفتارهای خشن در قبال افراد وابسته به مجاهدین متهم کرده‌اند.

در زمان حکومت او، جنگ میان مجاهدین و نیروهای افغان تحت حمایت شوروی سابق در مناطق مختلف افغانستان جریان داشت.