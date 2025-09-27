لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

ملل متحد: سیاست‌های طالبان علیه زنان خشونت در افغانستان را گسترش می‌دهد

ریچارد بنیت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که سیاست‌های طالبان در زمینه زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌زند، بلکه خشونت در این کشور را نیز گسترش می‌دهد.

بنیت روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نشست ویژه‌ای گفت که او نگران سرکوب زنان، سلطه و کنترل طالبان بر آنان است.

بنت افزود که این سیاست می‌تواند ایدئولوژی خشونت‌آمیز خطرناکی را در چند نسل افغان‌ها، به‌ویژه در میان مردان و پسران، گسترش دهد.

شرکت‌کنندگان این نشست که شامل فعالان افغان، سیاستمداران سابق و شماری از دیپلمات‌های خارجی بودند، از دولت طالبان خواستند تا ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند و تأکید کردند که جامعه بین‌المللی باید بر طالبان فشار آورد تا به حقوق اساسی و انسانی افغان‌ها احترام بگذارند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

از کشته شدن داکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان، ۲۹ سال گذشت

داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان، 19 اکتوبر 1986(آرشیف)
امروز بیست‌ونهمین سالگرد کشته شدن داکتر نجیب‌الله، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان است. او در ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ همراه با برادرش شاهپور احمدزی اندکی پس از ورود طالبان به کابل کشته شد.

نجیب‌الله پیش از سقوط کابل در دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. به اساس گزارش‌ها طالبان او را از این دفتر بیرون آوردند و اجساد او و برادرش را در شهر کابل به دار آویختند.

نجیب‌الله عضو شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ ریاست جمهوری افغانستان را برعهده داشت. دولت او از حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق برخوردار بود.

پیش از ریاست جمهوری، او رئیس اداره استخبارات وقت موسوم به «خاد» بود؛ نهادی که شماری از منتقدان آن را به رفتارهای خشن در قبال افراد وابسته به مجاهدین متهم کرده‌اند.

در زمان حکومت او، جنگ میان مجاهدین و نیروهای افغان تحت حمایت شوروی سابق در مناطق مختلف افغانستان جریان داشت.

ادامه خبر ...

در حاشیۀ مجمع عمومی ملل متحد، شام جمعه یک نشست در مورد افغانستان دایر شد

هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شام جمعه(26 سپتمبر) یک نشست در مورد افغانستان دایر شد.

در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد، و به همکاری نمایندگی افغانستان در این سازمان شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلوع، ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را سپانسر کرده بودند، اشتراک داشتند.

اشتراک کنندگان این نشست از حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران افغان را لغو کند و از جامعۀ جهانی خواسته شد، تا با استفاده از شیوه های ممکن، به فشار بالای طالبان ادامه دهد، تا حقوق اساسی و بشری افغان ها اعاده شود.

افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده، حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در سه سال گذشته تلاش‌های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است.

ادامه خبر ...

شهباز شریف: گروه‌های تروریستی از افغانستان حملات را بر پاکستان راه‌اندازی می‌کنند

شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)
صدراعظم پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروه‌های تروریستی از قلمرو افغانستان حملات را بر پاکستان راه‌اندازی می‌کنند.

شهباز شریف در سخنرانی‌اش در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل همچنین گفت که حکومت طالبان باید اطمینان حاصل کند که از خاک افغانستان توسط تروریستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود.

آقای شریف پاکستان را قربانی تروریزم توصیف کرد و به حیث مثال از بحران گروگان‌گیری ریل جعفر اکسپرس یاد کرد.

حکومت طالبان بارها همچو ادعا هایی مقامات پاکستانی را رد کرده، گفته که از قلمرو افغانستان علیه هیچ کسی استفاده نمی‌شود و پاکستان نباید افغانستان را مسئول مشکلات داخلی خود بداند.

ادامه خبر ...

ملل متحد: قطع انترنت فایبر نوری، عملیات کمک با قربانیان زلزله در شرق افغانستان را مختل کرده است

ولسوالی نورگل، ولایت کنر، 4 سپتمبر 2025
سازمان ملل متحد می گوید که قطع انترنت فایبر نوری در شرق افغانستان، عملیات کمک با قربانیان زلزله اخیر را مختل ساخته است.

به گفته این سازمان، قطع انترنت ارتباط بین سازمان‌ها و نهاد های کمک رسانو تیم‌های امدادی و نجات را مختل کرده، روند کمک‌رسانی را کند ساخته است.

دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در آخرین گزارش خود همچنین گفته که ۹۴ درصد باشندگان مناطق آسیب‌دیده در کنر در فضای باز و یا در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند.

اوچا با نزدیک شدن به زمستان، روی نیاز فوری به کمک‌های اضطراری تأکید کرده است.

براساس آمار ارائه شده از سوی اوچا، زلزله اخیر حداقل ۸۴۷۱ خانواده، یعنی حدود ۵۶ هزار تن را تحت تأثیر قرار داده . تاکنون بیش از ۲۳ میلیون دالر برای حمایت از قربانیان این رویداد اختصاص داده شده، اما به ۱۱۵ میلیون دالر دیگر برای تأمین کامل نیازهای آسیب‌دیدگان زلزله نیاز است.

شرق افغانستان در ۳۱ اگست شاهد زلزله ویرانگر بود و بیشترین آسیب آن به مردم ولایت کنر رسید.

براساس ارقام رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن کشته و حدود ۴ هزار تن دیگر زخمی شدند.

ادامه خبر ...

در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز یک نشست در مورد افغانستان دایر می شود

هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد(آرشیف)
قرار است، امروز(26 سپتمبر) در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نشست در مورد افغانستان دایر شود.

این نشست از سوی سازمان ملل متحد، بخش پالیسی افغانستان در پوهنتون پرنستون امریکا و به همکاری نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دایر خواهد شد و از سوی کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا سپانسر شده است.

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در شبکۀ اکس(تویتر سابق) سابق نوشته که در این نشست روی دو موضوع اساسی؛ "تقویت طرح موزاییک سازمان ملل متحد برای آیندۀفراگیر در افغانستان" و مبدل ساختن دین به اسلحه توسط طالبان و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن، بحث خواهد شد.

طرح"موزائیک" برای آیندۀفراگیر در افغانستان در سال جاری از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) با مشورت مقامات طالبان تهیه شد. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و با تروریزم مبارزه کنند. در عوض، طالبان خواستار لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان و ادامه تعامل بین‌المللی با حکومت خود هستند.

ادامه خبر ...

در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افغانستان حضور ندارد

مقر سازمان ملل متحد در نیویارک(آرشیف)
هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز(26 سپتمبر) هم در شهر نیویارک در امریکا، ادامه دارد.

افغانستان، مانند سه سال گذشته، نیز در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حضور ندارد.

افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده است. حق العضویت سالانه افغانستان حدود ۲۰۰ هزار دالر است، اما این مبلغ در سال‌های اخیر پرداخت نشده و افغانستان را با قرض بیش از ۹۰۰ هزار دالری مواجه کرده است.

از فروپاشی حکومت قبلی در اگست ۲۰۲۱، هیچ نماینده‌ای افغانستان در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نکرده، اما این سازمان به نصیر احمد فایق، نمایندۀ جمهوری مخلوع، اجازه داده تا از جانب افغانستان، در جلسات شورای امنیت صحبت کند.

حکومت طالبان ازسوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و تا اکنون تلاش‌های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است.

ادامه خبر ...

وقوع آتش‌سوزی در منطقۀ کمپنی شهر کابل

یک آتش‌سوزی در منطقۀ کمپنی شهر کابل، پایتخت افغانستان رخ داد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، این آتش‌سوزی امروز پنج‌شنبه، ۳ ماه میزان در چوب فروشی در ناحیۀ پنجم کابل به وقوع پیوست.

در ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌ها چند دکان در حال سوختن دیده می‌شوند.

تاکنون در مورد تلفات احتمالی و میزان خسارات این آتش‌سوزی معلومات در دست نیست.

ادامه خبر ...

سازمان نجات کودکان: هزاران کودک در مناطق زلزله‌زده افغانستان در خیمه‌ها به دنیا خواهند آمد

افغانستان - کودک نوزاد
سازمان «نجات کودکان» خواهان تامین فوری منابع مالی شده تا به گفته‌اش در فصل زمستان بر شمار قربانیان در شرق افغانستان که اکنون هم خیلی بلند است، افزوده نشود.

سازمان «نجات کودکان» در افغانستان چهارشنبه، ۲ میزان در اعلامیه‌ای گفت، تخمین زده می‌شود که حدود ۱۱ هزار زن در مناطق زلزله‌زده حامله هستند.

بر اساس بیانیه، ممکن است کودکان این زنان در ماه‌های آینده در خیمه‌ها به دنیا بیایند، جایی که درجۀ حرارت در زمستان به زیر صفر می‌رسد و سبب افزایش خطرهای صحی برای نوزادان می‌شود.

در اعلامیه به نقل از سمیرا سید رحمان، مدیر توسعه برنامه و حمایت‌ در سازمان «نجات کودکان» در افغانستان آمده است که هیچ نوزادی نباید نخستین نفس خود را در خیمه بکشد.

شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.

براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.

ادامه خبر ...

قزاقستان بیش از ۲۷۰ تن کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاد

قزاقستان محمولۀ بزرگ کمک‌های بشری را چهارشنبه، ۲ میزان به افغانستان فرستاد.

به گزارش روزنامۀ آستانه تایمز، این کمک با وزن ۲۷۲ اعشاریه ۷ تن شامل خیمه، بوره، کمپل، گوشت کنسرو و آرد می‌شود که به وسیلۀ خط آهن به افغانستان منتقل شد.

در ادامه آمده است که این کمک از سوی وزارت حالات اضطراری قزاقستان با حمایت آژانس توسعه بین‌المللی قزاقستان سازمان دهی شده است.

پیش از این کشورهای دیگر نیز به دنبال وقوع زلزلۀ مرگبار در افغانستان برای رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان، کمک کرده‌اند.

شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.

براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.

ادامه خبر ...

