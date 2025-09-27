شریف: کلید توسعه و رفاه افغانستان در ثبات و اتصال منطقهای نهفته است
او در سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، روز جمعه (۲۶ سپتمبر) افزود که پاکستان بهعنوان همسایۀ نزدیک و کشور برادر افغانستان، در یک افغانستان صلحآمیز منفعت مستقیم دارد.
وی در ادامهی سخنرانیاش گفت:
"حکومت موقت افغانستان باید حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان را رعایت کند. مهمتر از همه، ما انتظار داریم که حکومت موقت افغانستان اقدامهای مؤثر علیه گروههای تروریستی انجام دهد و اطمینان حاصل نماید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد."
صدراعظم پاکستان پاکستان همچنین تأکید کرد که کلید توسعه و رفاه افغانستان در ثبات و اتصال منطقهای نهفته است.
به گفتۀ او، پاکستان با تمام شرکا در تعامل است تا کمکهای بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد، از بهبود اقتصادی این کشور حمایت کند و ایجاد یک چارچوب سیاسی همهشمول در این کشور را تشویق نماید.
قابل ذکر است که مقامات مختلف حکومت پاکستان و کشورهای منطقه بارها در مورد فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان و فراهم نمودن پناهگاههای امن برای آنان در این کشور ابراز نگرانی کردهاند.
به تازگی روسیه، چین، ایران و پاکستان در چهارمین نشست چهارجانبه وزیران خارجه این کشورها که به دعوت روسیه روز پنجشنبه (۲۵ سپتمبر) در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریزم در افغانستان ابراز داشتند.
افغانستان حدود ۹۰۰ هزار دالر از سازمان ملل متحد قرضدار است
آنها از حکومت طالبان خواستند تا اقدامات عملی، مشخص و قابل سنجش برای مبارزه با تروریزم انجام دهد، تمام گروههای تروریستی را از بین ببرد، مراکز آموزش تروریستی و هرگونه زیرساخت مرتبط با تروریزم در خاک افغانستان را برچیند و جلوی جلب و جذب، تمویل مالی و دسترسی تروریستان به سلاح را بگیرد.
با این حال، حکومت طالبان همواره با رد این ادعاها تأکید کرده است که هیچ گروه تروریستی در این کشور فعالیت ندارد و از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
در اعلامیه مشترک این چهار کشور همچنین به مسائل دیگری از جمله رعایت حقوق و نیازهای تمامی مردم افغانستان، دسترسی زنان و دختران افغان به حقوق اساسیشان، ایجاد نظام حکومتی همهشمول و فراگیر، مبارزه با مواد مخدر، همکاریهای اقتصادی و تداوم کمکهای بشردوستانه با افغانستان تأکید شده است.
اما حکومت طالبان بارها تأکید کرده است که حکومتشان همهشمول است و حقوق تمامی اتباع این کشور، به شمول زنان و دختران، در چارچوب شریعت اسلامی تأمین میشود و در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز اقدامات لازم و موثر انجام داده اند.
قابل ذکر است که هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل از ۲۴ سپتمبر آغاز و یک هفته ادامه خواهد داشت.
پس از فروپاشی حکومت جمهوری مخلوع در آگست ۲۰۲۱، هیچ نمایندهای از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکرده و این کشور به دلیل عدم عضویت در مجمع از حق رأی خود محروم است.
حقالعضویت سالانه افغانستان در این سازمان که حدود ۲۰۰ هزار دالر است نیز در سالهای اخیر پرداخت نشده و در نتیجه این کشور حدود ۹۰۰ هزار دالر از سازمان ملل قرضدار است.