در حاشیۀ مجمع عمومی ملل متحد، یک نشست در مورد افغانستان دایر شد

در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد، و به همکاری نمایندگی افغانستان در این سازمان شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلوع، ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را سپانسر کرده بودند، اشتراک داشتند.

در این نشست در مورد طرح"موزائیک" برای آیندۀفراگیر در افغانستان و استفاد از دین به حیث یک حربه از سوی طالبان بحث شد. اشتراک کنندگان از حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران افغان را لغو کند و از جامعۀ جهانی خواسته شد، تا با استفاده از شیوه های ممکن، به فشار بالای طالبان ادامه دهد، تا حقوق اساسی و بشری افغان ها اعاده شود.

طرح"موزائیک" برای آیندۀفراگیر در افغانستان از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) با مشورت مقامات طالبان تهیه شده است. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارند و با تروریزم مبارزه کنند. در مقابل، طالبان خواستار لغو تحریم‌ها بر آنها، آزادسازی دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان و ادامۀ تعامل بین‌المللی با حکومت خود هستند.

در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مانند سه سال گذشته، افغانستان، حضور ندارد.

افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده است. حق العضویت سالانه افغانستان حدود ۲۰۰ هزار دالر است، اما این مبلغ در سال‌های اخیر پرداخت نشده و افغانستان را با قرض بیش از ۹۰۰ دالر مواجه کرده است.

پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، هیچ نماینده‌ای افغانستان در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نکرده، اما ملل متحد به نصیر احمد فایق، نمایندۀ جمهوری مخلوع، اجازه داده است تا در جلسات شورای امنیت این سازمان، از جانب افغانستان صحبت کند.

حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در سه سال گذشته تلاش‌های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است.







