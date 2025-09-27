لینک‌های قابل دسترسی

وزیر داخلۀ جرمنی خواستار "گفت‌وگوهای مستقیم" با طالبان در مورد اخراج مهاجران شد

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی
الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شده اند، خواستار عملی شدن اقدامات منظم است.

او در صحبت با روزنامۀ جرمنی راینیشه پوست گفت که اخراج این افغانها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها به کمک دولت قطر ممکن است.

در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفت‌وگو های مستقیم صورت گیرد.

او افزوده که مهم است بین افرادی که با جامعۀ جرمنی سازگار میشوند و کارمیکنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی میکنند و وابسته به کمکهای دولت اند، فرق قایل شد.

وزیر داخلۀ جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش می‌خواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوری که مجرم شناخته می‌شوند نیز به کشور شان فرستاده شوند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در آستانه بازگشت تحریم‌ها، ایران سفیران خود در سه کشور اروپایی را فراخوانده

ایران سفیران خود در بریتانیا، فرانسه و آلمان را فراخوانده است. این در حالی است که شمارش معکوس برای اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل متحد به نام میکانیزم ماشه علیه تهران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دارد.

مگر آن‌که توافقی فوق‌العاده و در واپسین لحظه حاصل شود، سازمان ملل متحد قرار است نیمه‌شب ۲۷ سپتمبر به وقت گرینویچ، اقدامات تنبیهی علیه ایران را دوباره برقرار کند.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد که در پی آنچه «اقدام غیر مسئولانه» سه کشور اروپایی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل خواند، سفیرانش را برای مشورت فراخوانده است.

این سه کشور که به‌طور جمعی «ای۳» نامیده می‌شوند، با متهم کردن ایران به نقض توافق سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دست‌یابی تهران به سلاح هسته‌ای امضا شده بود، شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگرداندن تحریم‌ها را فعال کردند.

تلاش دقیقه‌نودی روسیه و چین ــ دو عضو دائم شورای امنیت ــ برای تعویق شش‌ماهه تحریم‌های ماشه‌ای، در نشست ۲۶ سپتمبر این شورا ناکام ماند.

ملل متحد: سیاست‌های طالبان علیه زنان خشونت در افغانستان را گسترش می‌دهد

ریچارد بنیت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که سیاست‌های طالبان در زمینه زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌زند، بلکه خشونت در این کشور را نیز گسترش می‌دهد.

بنیت روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نشست ویژه‌ای گفت که او نگران سرکوب زنان، سلطه و کنترل طالبان بر آنان است.

بنت افزود که این سیاست می‌تواند ایدئولوژی خشونت‌آمیز خطرناکی را در چند نسل افغان‌ها، به‌ویژه در میان مردان و پسران، گسترش دهد.

شرکت‌کنندگان این نشست که شامل فعالان افغان، سیاستمداران سابق و شماری از دیپلمات‌های خارجی بودند، از حکومت طالبان خواستند تا ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند و تأکید کردند که جامعه بین‌المللی باید بر طالبان فشار آورد تا به حقوق اساسی و انسانی افغان‌ها احترام بگذارند.

مقام‌های پاکستان: در خیبرپختونخوا ۱۷ جنگجوی طالبان پاکستانی کشته شدند

مقام‌های امنیتی پاکستان گفته‌اند که در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا به یک مرکز طالبان پاکستانی حمله کرده و پس از درگیری، ۱۷ جنگجوی طالبان را کشته‌اند.

شهباز الهی، از مسئولان پولیس در کرک، گفته است که این عملیات روز جمعه انجام شد و افزوده که در این درگیری سه افسر پولیس نیز زخمی شدند.

او جزئیات بیشتری ارائه نکرده اما افراد کشته‌شده را «خوارج» خوانده است؛ اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی برای اشاره به طالبان پاکستانی به کار می‌برند.

دو روز پیش از این رویداد نیز نیروهای امنیتی پاکستان در ولسوالی دیره اسماعیل‌خان به یک مرکز جنگجویان حمله کرده بودند که به گفته‌ی مقام‌ها، در نتیجه‌ی آن ۱۳ جنگجوی طالبان پاکستانی در درگیری کشته شدند.

طالبان پاکستانی یا «تی‌تی‌پی» تاکنون در مورد این ادعاهای مقام‌های امنیتی پاکستان اظهار نظر نکرده‌اند.

از کشته شدن داکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان، ۲۹ سال گذشت

داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان، 19 اکتوبر 1986(آرشیف)
داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان، 19 اکتوبر 1986(آرشیف)

امروز بیست‌ونهمین سالگرد کشته شدن داکتر نجیب‌الله، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان است. او در ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ همراه با برادرش شاهپور احمدزی اندکی پس از ورود طالبان به کابل کشته شد.

نجیب‌الله پیش از سقوط کابل در دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. به اساس گزارش‌ها طالبان او را از این دفتر بیرون آوردند و اجساد او و برادرش را در شهر کابل به دار آویختند.

نجیب‌الله عضو شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ ریاست جمهوری افغانستان را برعهده داشت. دولت او از حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق برخوردار بود.

پیش از ریاست جمهوری، او رئیس اداره استخبارات وقت موسوم به «خاد» بود؛ نهادی که شماری از منتقدان آن را به رفتارهای خشن در قبال افراد وابسته به مجاهدین متهم کرده‌اند.

در زمان حکومت او، جنگ میان مجاهدین و نیروهای افغان تحت حمایت شوروی سابق در مناطق مختلف افغانستان جریان داشت.

تیم کریکت هند تیم سریلانکا را شکست داد

آرشیف
آرشیف

هند پس از یک مسابقۀ طولانی در مسابقات کریکت جام آسیا، تیم سریلانکا را شکست داد.

هند نخست بیتنگ کرد و در 20 آوور 203 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز بدست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر آوور برنده شد.

انتظار می‌رود که تیم کریکت هند در فاینل جام آسیا، روز یک‌شنبه به مصاف پاکستان برود.

در حاشیۀ مجمع عمومی ملل متحد، شام جمعه یک نشست در مورد افغانستان دایر شد

هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد
هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شام جمعه(26 سپتمبر) یک نشست در مورد افغانستان دایر شد.

در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد، و به همکاری نمایندگی افغانستان در این سازمان شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلوع، ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را سپانسر کرده بودند، اشتراک داشتند.

اشتراک کنندگان این نشست از حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران افغان را لغو کند و از جامعۀ جهانی خواسته شد، تا با استفاده از شیوه های ممکن، به فشار بالای طالبان ادامه دهد، تا حقوق اساسی و بشری افغان ها اعاده شود.

افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده، حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در سه سال گذشته تلاش‌های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است.

شماری از وزرای دفاع اروپا در مورد ایجاد یک "دیوار مانع طیارات بی پیلوت" گفتگو کردند

بعد از اینکه طیارات بی پیلوت روسی در ماه جاری حریم هوایی پولند و رومانیا را نقض کرده اند و میدان های هوایی دنمارک و ناروی مجبور به تعطیل شدند، چندین وزیر دفاع کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ، به طور عاجل در مورد ایجاد یک "دیوار طیارات بی پیلوت" گفتگو کردند.

این وزرا در کنفرانس ویدیویی که روز جمعه(26 سپتمبر) از سوی اندریوس کوبیلیوس کمشنر دفاع اتحادیه اروپا دایر شده بود و چندین کشور در جناح شرقی ناتو و همچنان دنمارک و اوکراین را شامل می شد در مورد پاسخگویی سریع به طیارات بی پیلوت و ایجاد یک"دیوار مانع" در برابر آنها گفتگو کردند.

بر اساس گزارش ها در نهم و دهم سپتمبر، حدود 20 طیارۀ بی پیلوت روسی در جریان حملات بالای اوکراین بر فضای هوایی پولند عبور کردند که باعث بسته شدن میدان های هوایی و و ره گیری از سوی طیارات نظامی ناتو شد.

شورای امنیت، قطعنامهٔ پیشنهادی روسیه و چین در مورد ایران را رد کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد(آرشیف)
شورای امنیت سازمان ملل متحد(آرشیف)

شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه(26 سپتمبر) قطعنامهٔ پیشنهادی روسیه و چین برای به تأخیر انداختن شش ماهه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران را با ۹ رأی مخالف رد کرد. در این رأی‌گیری چهار کشور رأی موافق و دو کشور رأی ممتنع دادند.

پیش از رأی‌گیری، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، گفت که "ایران هر آنچه لازم بود را برای همراهی با اروپایی‌ها و امریکا انجام داد، اما قدرت‌های غربی هیچ سازشی نکردند".

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز جمعه گفت، حتی اگر تحریم‌های سازمان ملل دوباره احیا شود، ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) خارج نخواهد شد.

پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت، ایران قصد خروج از معاهده ان‌پی‌تی را ندارد و هشدار داد که قدرت‌های خارجی به دنبال "بهانه‌ای سطحی برای به آتش کشیدن منطقه" هستند.

رئیس جمهور ترمپ: مذاکرات در مورد غزه سازنده بوده است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که مذاکرات با بازیگران شرق میانه در مورد غزه سازنده بوده است. 

براساس خبر گزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ روز جمعه(26سپتمبر) گفت که اسرائیل و شبه‌نظامیان حماس از این مذاکرات آگاه هستند و این مذاکرات تا زمانی که لازم باشد برای دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. اما در مورد بازیگران منطقه تا هنوز جرئیات بیشتر ارائه نشده است.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

جنگ در غزه زمانی آغاز شد که در اثر حملۀ حماس در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر جنوب اسرائیل ۱۲۰۰تن کشته و ۲۵۱ تن به گروگان گرفته شدند.

