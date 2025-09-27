الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شده اند، خواستار عملی شدن اقدامات منظم است.

او در صحبت با روزنامۀ جرمنی راینیشه پوست گفت که اخراج این افغانها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها به کمک دولت قطر ممکن است.

در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفت‌وگو های مستقیم صورت گیرد.

او افزوده که مهم است بین افرادی که با جامعۀ جرمنی سازگار میشوند و کارمیکنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی میکنند و وابسته به کمکهای دولت اند، فرق قایل شد.

وزیر داخلۀ جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش می‌خواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوری که مجرم شناخته می‌شوند نیز به کشور شان فرستاده شوند.