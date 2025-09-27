جهان
در آستانه بازگشت تحریمها، ایران سفیران خود در سه کشور اروپایی را فراخوانده
ایران سفیران خود در بریتانیا، فرانسه و آلمان را فراخوانده است. این در حالی است که شمارش معکوس برای اعمال دوباره تحریمهای سازمان ملل متحد به نام میکانیزم ماشه علیه تهران به دلیل برنامه هستهایاش ادامه دارد.
مگر آنکه توافقی فوقالعاده و در واپسین لحظه حاصل شود، سازمان ملل متحد قرار است نیمهشب ۲۷ سپتمبر به وقت گرینویچ، اقدامات تنبیهی علیه ایران را دوباره برقرار کند.
وزارت خارجه ایران اعلام کرد که در پی آنچه «اقدام غیر مسئولانه» سه کشور اروپایی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل خواند، سفیرانش را برای مشورت فراخوانده است.
این سه کشور که بهطور جمعی «ای۳» نامیده میشوند، با متهم کردن ایران به نقض توافق سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای امضا شده بود، شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگرداندن تحریمها را فعال کردند.
تلاش دقیقهنودی روسیه و چین ــ دو عضو دائم شورای امنیت ــ برای تعویق ششماهه تحریمهای ماشهای، در نشست ۲۶ سپتمبر این شورا ناکام ماند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
وزیر داخلۀ جرمنی خواستار "گفتوگوهای مستقیم" با طالبان در مورد اخراج مهاجران شد
الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شده اند، خواستار عملی شدن اقدامات منظم است.
او در صحبت با روزنامۀ جرمنی راینیشه پوست گفت که اخراج این افغانها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها به کمک دولت قطر ممکن است.
در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفتوگو های مستقیم صورت گیرد.
او افزوده که مهم است بین افرادی که با جامعۀ جرمنی سازگار میشوند و کارمیکنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی میکنند و وابسته به کمکهای دولت اند، فرق قایل شد.
وزیر داخلۀ جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش میخواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوری که مجرم شناخته میشوند نیز به کشور شان فرستاده شوند.
مقامهای پاکستان: در خیبرپختونخوا ۱۷ جنگجوی طالبان پاکستانی کشته شدند
مقامهای امنیتی پاکستان گفتهاند که در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا به یک مرکز طالبان پاکستانی حمله کرده و پس از درگیری، ۱۷ جنگجوی طالبان را کشتهاند.
شهباز الهی، از مسئولان پولیس در کرک، گفته است که این عملیات روز جمعه انجام شد و افزوده که در این درگیری سه افسر پولیس نیز زخمی شدند.
او جزئیات بیشتری ارائه نکرده اما افراد کشتهشده را «خوارج» خوانده است؛ اصطلاحی که مقامهای پاکستانی برای اشاره به طالبان پاکستانی به کار میبرند.
دو روز پیش از این رویداد نیز نیروهای امنیتی پاکستان در ولسوالی دیره اسماعیلخان به یک مرکز جنگجویان حمله کرده بودند که به گفتهی مقامها، در نتیجهی آن ۱۳ جنگجوی طالبان پاکستانی در درگیری کشته شدند.
طالبان پاکستانی یا «تیتیپی» تاکنون در مورد این ادعاهای مقامهای امنیتی پاکستان اظهار نظر نکردهاند.
شماری از وزرای دفاع اروپا در مورد ایجاد یک "دیوار مانع طیارات بی پیلوت" گفتگو کردند
بعد از اینکه طیارات بی پیلوت روسی در ماه جاری حریم هوایی پولند و رومانیا را نقض کرده اند و میدان های هوایی دنمارک و ناروی مجبور به تعطیل شدند، چندین وزیر دفاع کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ، به طور عاجل در مورد ایجاد یک "دیوار طیارات بی پیلوت" گفتگو کردند.
این وزرا در کنفرانس ویدیویی که روز جمعه(26 سپتمبر) از سوی اندریوس کوبیلیوس کمشنر دفاع اتحادیه اروپا دایر شده بود و چندین کشور در جناح شرقی ناتو و همچنان دنمارک و اوکراین را شامل می شد در مورد پاسخگویی سریع به طیارات بی پیلوت و ایجاد یک"دیوار مانع" در برابر آنها گفتگو کردند.
بر اساس گزارش ها در نهم و دهم سپتمبر، حدود 20 طیارۀ بی پیلوت روسی در جریان حملات بالای اوکراین بر فضای هوایی پولند عبور کردند که باعث بسته شدن میدان های هوایی و و ره گیری از سوی طیارات نظامی ناتو شد.
شورای امنیت، قطعنامهٔ پیشنهادی روسیه و چین در مورد ایران را رد کرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه(26 سپتمبر) قطعنامهٔ پیشنهادی روسیه و چین برای به تأخیر انداختن شش ماهه تحریمهای بینالمللی بر ایران را با ۹ رأی مخالف رد کرد. در این رأیگیری چهار کشور رأی موافق و دو کشور رأی ممتنع دادند.
پیش از رأیگیری، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، گفت که "ایران هر آنچه لازم بود را برای همراهی با اروپاییها و امریکا انجام داد، اما قدرتهای غربی هیچ سازشی نکردند".
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز جمعه گفت، حتی اگر تحریمهای سازمان ملل دوباره احیا شود، ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج نخواهد شد.
پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت، ایران قصد خروج از معاهده انپیتی را ندارد و هشدار داد که قدرتهای خارجی به دنبال "بهانهای سطحی برای به آتش کشیدن منطقه" هستند.
رئیس جمهور ترمپ: مذاکرات در مورد غزه سازنده بوده است
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که مذاکرات با بازیگران شرق میانه در مورد غزه سازنده بوده است.
براساس خبر گزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ روز جمعه(26سپتمبر) گفت که اسرائیل و شبهنظامیان حماس از این مذاکرات آگاه هستند و این مذاکرات تا زمانی که لازم باشد برای دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. اما در مورد بازیگران منطقه تا هنوز جرئیات بیشتر ارائه نشده است.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
جنگ در غزه زمانی آغاز شد که در اثر حملۀ حماس در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر جنوب اسرائیل ۱۲۰۰تن کشته و ۲۵۱ تن به گروگان گرفته شدند.
زلنسکی: امریکا، از حملات تلافیجویانۀ اوکراین بر زیربناهای انرژی روسیه، حمایت می کند
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به او گفته، کیف میتواند به حملات روسیه به زیربناهای انرژی اوکراین با حملات تلافیجویانه پاسخ دهد.
زلنسکی در مصاحبهای باشبکۀ خبری اکسیوس(Axios) که در ۲۵ سپتمبر منتشر شد، گفته که"اگر آنها به زیربنا های انرژی در اوکراین حمله کنند، اوکراین میتواند پاسخ متقابل دهد و رئیس جمهور ترمپ از آن حمایت میکند."
به گفتۀ زلنسکی، رئیس جمهور ترمپ همچنین به حملات تلافیجویانه بر کارخانههای نظامی روسیه چراغ سبز نشان داده، با این حال زلنسکی گفته که به دلیل سطح بالای دفاعی همچو تأسیسات، ممکن است دسترسی به آنها دشوارتر باشد.
این اظهارات زلنسکی چند روز پس از گفتگوی او که با ترمپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ۲۳ سپتمبر صورت گرفت، مطرح شده است.
ملل متحد، میخواهد بودجۀ خودرا ۱۵ درصد کاهش دهد
پیشنویس یک سند بودجه نشان میدهد که برنامههای صرفهجویی در مصارف سازمان ملل متحد برای سال آینده، کاهش بسیار کمتری را برای کارمندان ارشد، نسبت به ردههای پایینتر در نظر گرفته است، تضادی که احتمالاً همزمان با کاهش حمایت مالی از این سازمان، به تفرقه دامن خواهد زد.
براساس خبرگزاری رویترز، انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میخواهد بودجۀ عادی را ۱۵ درصد کاهش دهد، تا کارایی این سازمان را بهبود بخشد و مصارف را کاهش دهد، زیرا سازمان ملل متحد با ۸۰ ساله شدن، با بحران پولی مواجه است.
یک نسخۀ از بودجۀ اصلاحشدۀ ۲۰۲۶ میلادی نشان میدهد که تنها دو پست از جملۀ ۵۸ پست ریاست ادارات در سطح معاونان سرمنشی، یعنی ۳ درصد، حذف خواهد شد.
براساس محاسبات رویترز و بر اساس سند بودجۀ سازمان ملل، این رقم با حدود ۱۹ درصد در کل و تا ۲۸ درصد برای یک رده پایینتر، قابل مقایسه است.
صدراعظم پاکستان و لوی درستیز آن کشور با رییسجمهور امریکا ملاقات کردند
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور با دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا در قصر سفید ملاقات کردند.
حکومت پاکستان در اعلامیهای از تلاشهای رییسجمهور امریکا برای ختم جنگها و آوردن صلح در جهان ستایش کرده، او را "شخصیت صلح" خوانده است.
صدراعظم پاکستان از تلاشهای رئیس جمهور ترمپ در زمینۀ تقویت آتشبس بین هند و پاکستان نیز ستایش کرده است.
رئیسجمهور ترمپ، لوی درستیز اردوی پاکستان و صدراعظم آن کشور را افراد مهم خوانده است .
در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز یک نشست در مورد افغانستان دایر می شود
قرار است، امروز(26 سپتمبر) در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نشست در مورد افغانستان دایر شود.
این نشست از سوی سازمان ملل متحد، بخش پالیسی افغانستان در پوهنتون پرنستون امریکا و به همکاری نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دایر خواهد شد و از سوی کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا سپانسر شده است.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در شبکۀ اکس(تویتر سابق) سابق نوشته که در این نشست روی دو موضوع اساسی؛ "تقویت طرح موزاییک سازمان ملل متحد برای آیندۀفراگیر در افغانستان" و مبدل ساختن دین به اسلحه توسط طالبان و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن، بحث خواهد شد.
طرح"موزائیک" برای آیندۀفراگیر در افغانستان در سال جاری از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) با مشورت مقامات طالبان تهیه شد. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و با تروریزم مبارزه کنند. در عوض، طالبان خواستار لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای منجمد شدۀ افغانستان و ادامه تعامل بینالمللی با حکومت خود هستند.