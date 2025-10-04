اعتراف های اجباری در زندان طالبان؛ "مجبور شدم اعتراف به کاری کنم که انجام نداده بودم"

این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طالبان با گرفتن اعترافات اجباری میکوشند رسانهها را زیر فشار قرار دهند و فعالیت خبرنگاران را محدود سازند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که به تازگی ویدیویی از اعتراف مهدی انصاری، خبرنگاری که در بند طالبان بهسر میبرد، منتشر شده و سازمانهای حامی رسانهها و خبرنگاران آن را «اعتراف اجباری» خوانده و محکوم کردهاند.
مرا وادار کردند روی سندی امضا کنم که در آن نوشته بود با رسانهای خارجی کار کردهام در حالی که من اصلاً با کدام رسانهی خارجی کار نکردهام
یک خبرنگار آزادشده از زندان طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: "طالبان میخواستند ما قبول کنیم که بر ضد نظام آنان تبلیغ میکردیم. فشار روانی و جسمی تا جایی بود که بسیاری از مردم مجبور میشدند چیزهایی بگویند که اصلاً انجام نداده بودند. مرا وادار کردند روی سندی امضا کنم که در آن نوشته بود با رسانهای خارجی کار کردهام در حالی که من اصلاً با کدام رسانهی خارجی کار نکردهام."
خبرنگار دیگری که او نیز به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت، با وجودی که با یکی از روزنامه های داخلی کار میکرد، طالبان او را "به اتهام همکاری با رسانه های خارجی بازداشت و سپس مجبور به اعتراف اجباری کردند".
این خبرنگاران میافزایند نشر چنین اعترافات اجباری نه تنها آزادی بیان را زیر سوال میبرد، بلکه خانوادههای آنان را نیز در معرض تهدید و فشار قرار میدهد.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که به تازگی ویدیویی از اعتراف مهدی انصاری، خبرنگار افغان که در ماه میزان سال گذشته توسط طالبان در منطقه دشت برچی بازداشت و از سوی محکمه ابتدایی طالبان به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یکونیم سال زندان محکوم شده بود، واکنشهای گستردهای را برانگیخته است.
در این ویدیو آقای انصاری میگوید که او با رسانه های خارجی همکاری داشته است.
خواستیم در این مورد با خانوادهی مهدی انصاری صحبت نماییم اما موفق نشدیم.
سازمانهای حامی خبرنگاران و رسانههای افغانستان گرفتن اعتراف اجباری از مهدی انصاری و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانستهاند.
سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباط و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "مرکز خبرنگاران افغانستان این عملکرد طالبان را نقض اصول محاکمهٔ عادلانه و صریح حقوق این خبرنگار دانسته و محکوم میکند. میتوان گفت که این موضوع بخشی از روند رو به گسترش سرکوب رسانهها و محدودسازی فعالان رسانهای است که خطر جدی برای سلامت حرفهای رسانهها و حقوق شهروندان کشور ایجاد میکند."
او افزود که در حال حاضر دستکم شش خبرنگار در ولایتهای کابل، غزنی و پروان در بند بهسر میبرند.
خانم ولیزاده از حکومت طالبان خواست هرچه زودتر خبرنگاران زندانی را آزاد کند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان نیز روز پنجشنبه، ۲ اکتوبر، با نشر اعلامیهای این اقدام طالبان را نقض آشکار حقوق بشر، آزادی بیان و اصل مصونیت خبرنگاران دانسته و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای مهدی انصاری و دیگر خبرنگاران زندانی شده است.
در ادامه این اعلامیه همچنین از نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمانهای بینالمللی و نهادهای حامی آزادی رسانهها خواسته شده تا برای پایان دادن به بازداشتهای خودسرانه، فشارها و اعترافات اجباری علیه خبرنگاران در افغانستان، اقدامات فوری و جدی روی دست گیرند.
خواستیم در مورد این اظهارات نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال حکومت طالبان همواره گفته است که در چوکات «منافع ملی، شریعت اسلامی و سنتهای افغانی» آزادی رسانهها و خبرنگاران را تأمین کرده و هیچ خبرنگاری به دلیل کار رسانهای بازداشت نشده است؛ ادعایی که همواره از سوی خبرنگاران و سازمانهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر رد شده است.