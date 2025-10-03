مرکز خبرنگاران افغانستان: اعتراف‌ اجباری مهدی انصاری نقض اصول قضایی و حقوق خبرنگاران است

استیفن کورنیلیوس سخنگوی حکومت جرمنی می‌گوید این کشور دو نماینده قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغان‌های محکوم به جرم پذیرفته است.

او روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلمات‌های قونسلگری افغانستان در بن روز دوشنبه ۷ میزان در واکنش به معرفی نماینده طالبان به‌طور دسته‌جمعی استعفا دادند.

حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامه‌های دو نماینده قنسولی طالبان را صادر کرد؛ بر اساس برنامه، یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگری در قونسلگری بن مأموریت انجام می‌دهد.

جرمنی از ماه آگست ۲۰۲۴ روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تاکنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگردانده است.

به گفته رویترز هم‌اکنون حدود ۴۵۰ هزار افغان در جرمنی زندگی می‌کنند.