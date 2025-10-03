افغانستان
مرکز خبرنگاران افغانستان: اعتراف اجباری مهدی انصاری نقض اصول قضایی و حقوق خبرنگاران است
مرکز خبرنگاران افغانستان گرفتن اعتراف از مهدی انصاری خبرنگار افغان و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانسته است.
این مرکز روز پنجشنبه ۱۰ میزان در یک خبرنامه اعلام کرد که گرفتن اعتراف از خبرنگار آژانس خبری افغان توسط اداره استخبارات طالبان، به گفتهٔ آنان تلاشی برای سرکوب رسانهها و محدود ساختن فعالیت فعالان رسانهای است.
روز گذشته ویدیویی از اعترافات این خبرنگار منتشر شد که در آن ادعا شده بود او با رسانههای «مغرض» خارجی همکاری داشته است.
نهادهای حامی خبرنگاران این اعترافات را «اجباری» خواندهاند.
مهدی انصاری سال گذشته در ماه میزان از منطقه دشت برچی بازداشت شد و بعداً محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یکونیم سال زندان محکوم کرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در حال حاضر دستکم ۶ خبرنگار در ولایتهای کابل، غزنی و پروان در بند به سر میبرند.
حکومت جرمنی: نمایندگان قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج پذیرفتهایم
استیفن کورنیلیوس سخنگوی حکومت جرمنی میگوید این کشور دو نماینده قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرم پذیرفته است.
او روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلماتهای قونسلگری افغانستان در بن روز دوشنبه ۷ میزان در واکنش به معرفی نماینده طالبان بهطور دستهجمعی استعفا دادند.
حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامههای دو نماینده قنسولی طالبان را صادر کرد؛ بر اساس برنامه، یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگری در قونسلگری بن مأموریت انجام میدهد.
جرمنی از ماه آگست ۲۰۲۴ روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تاکنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگردانده است.
به گفته رویترز هماکنون حدود ۴۵۰ هزار افغان در جرمنی زندگی میکنند.
افغانستان و بنگلهدیش امروز در دومین دیدار بیستآوره به مصاف هم میروند
تیمهای ملی کرکت افغانستان و بنگلهدیش روز جمعه در دومین دیدار از سری مسابقات بیست اوور به مصاف هم میروند.
این دیدار ساعت ۷ شام به وقت کابل در استدیوم کرکت شارجه برگزار میشود.
در نخستین بازی این سری که روز گذشته برگزار شد، افغانستان در برابر بنگلهدیش شکست خورد.
تیم افغانستان برای حریف هدف ۱۵۲ دوش تعیین کرد، اما تیم بنگلهدیش در نوزدهمین اوور هدف را تکمیل کرد و بازی را با ۴ ویکت و ۸ توپ باقیمانده به سود خود پایان داد.
سومین دیدار بیستاوور روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
همچنین قرار است دو تیم سه مسابقه یکروزه نیز انجام دهند که این سری از هشتم اکتوبر آغاز میشود.
گذرگاه «انگور اده» پس از دو سال دوباره بازگشایی شد
مبادلات تجاری میان افغانستان و پاکستان از گذرگاه «انگور اده» دوباره آغاز شده است.
به گزارش روزنامه نیشن به نقل از اداره لوژستیک پاکستان (NLC)، این اداره در اعلامیهای گفته است که بر اساس سیاست دولت برای گسترش ترمینالهای مرزی و با توجه به درخواست بزرگان قومی، تصمیم گرفته شد دروازه «انگور اده» بازگشایی شود.
در اعلامیه همچنین آمده است که حکومت طالبان و پاکستان در ماه جولای امسال بر سر بازگشایی این مسیر به توافق رسیده بودند.
گذرگاه «انگور اده» که ولایت پکتیکا را به وزیرستان جنوبی متصل میسازد، حدود دو سال بسته مانده بود.
حکومت طالبان از آمادگی برای اجرای کمپاین واکسین بیماری سرخکان خبر داد
حکومت طالبان از آمادگی برای اجرای کمپاین واکسین علیه بیماری سرخکان در افغانستان خبر داده است.
وزارت صحت عامه طالبان در بیانیهای که روز پنجشنبه ۱۰میزان در صفحه ایکس خود منتشر کرده، نوشته به منظور پیشگیری از این بیماری، امروز نشست ملی کمپاین واکسین برگزار شد که علاوه بر مقامهای طالبان، نمایندگان سازمان جهانی صحت (WHO) و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز در آن شرکت داشتند.
در این بیانیه آمده است که کمپین ملی واکسین علیه سرخکان در سراسر ولایتهای کشور در دو مرحله اجرا خواهد شد و هر بار ۱۷ ولایت را تحت پوشش قرار میدهد.
زمان آغاز این کمپین هنوز مشخص نشده است.
سازمان جهانی صحت (WHO) در ماه اپریل سال جاری اعلام کرده بود که موارد ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته است.
پروازهای خطوط هوایی در افغانستان از امروز دوباره از سر گرفته شد
خطوط هوایی ترکش ایرلاین، فلای دبی و کامایر اعلام کردهاند که پروازهایشان را از امروز پنجشنبه، ۲ اکتوبر، بهگونهٔ عادی در افغانستان از سر میگیرند.
شرکت خصوصی کامایر در خبرنامهای در شبکههای اجتماعی گفته است که پروازهایش از امروز مطابق برنامه انجام خواهند شد.
همچنان ترکش ایرلاین و فلای دبی در وبسایتهای رسمی خود خبر دادهاند که پروازهایشان ظهر امروز در میدان هوایی کابل نشست خواهند کرد.
پیش از این، شرکت هوایی آریانا افغان عصر روز گذشته اعلام کرد که "پروازهایش از امشب به دبی و جده از سر گرفته میشود".
این پروازها پس از آن متوقف شده بودند که عصر دوشنبه، اینترنت سراسری و شبکههای مخابراتی در افغانستان برای ۴۸ ساعت قطع شد.
کارشناسان ملل متحد: نزدیک به ۶۰ شهروند افغانستان در میان اعدامشدگان امسال ایران شامل اند
کارشناسان سازمان ملل متحد روز سهشنبه، ۳۰ سپتمبر، اعلام کردند که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از یکهزار نفر در ایران اعدام شدهاند که دستکم ۵۸ تن آنان شهروندان افغانستان اند.
آنان این سلسله اعدامها را محکوم کرده و گفتهاند که این اقدام نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
این کارشناسان که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در میان آنان حضور داشت، در یک اعلامیهای مشترک گفتند که اعدامهای ثبتشده از اول جنوری شامل ۵۷ مرد افغان و یک زن افغان میشود.
در این اعلامیه آمده است که "ابعاد اعدامها در ایران تکاندهنده است و نشاندهندهٔ نقض جدی حق حیات میباشد. تنها در هفتههای اخیر، بهطور متوسط هر روز ۹ نفر اعدام شدهاند، به شیوهای که موازین پذیرفتهشدهٔ حقوق بشر را نقض میکند".
گفته شده که بیشتر افراد به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و قتل اعدام شده اند.
کارشناسان ملل متحد تأکید کرده اند که استفادهٔ گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر عمیقاً نگرانکننده است.
مقامهای ایرانی تاکنون در این باره واکنش نشان نداده اند.
شرکت کامایر از احتمال ازسرگیری پروازهایش سر از عصر امروز خبر داد
شرکت خطوط هوایی کامایر میگوید که ممکن است از عصر امروز، چهارشنبه اول اکتوبر، پروازهایش را از سر گیرد.
محمد بشیر، نمایندۀ شرکت کامایر در کابل، در یک پیام ویدیویی که در رسانههای داخلی افغانستان نشر شده، گفته است که پروازهای این شرکت از روز دوشنبه به دلیل قطع سراسری اینترنت در افغانستان لغو شده اند.
به گفتۀ او، آخرین پرواز خطوط هوایی کامایر عصر دوشنبه از کابل به دبی انجام شد.
محمد بشیر افزود که لغو پروازها مشکلات زیادی را برای مسافران ایجاد کرده است، بهویژه برای کسانی که پروازهای ترانزیتی داشتند و در انتظار انتقال به افغانستان هستند.
افغانستان از ساعت پنج عصر دوشنبه شاهد قطع سراسری اینترنت بود که باعث اختلال در شبکههای مخابراتی نیز شده است.
ریچارد بنیت: قطع اینترنت در افغانستان زندگی زنان و اقتصاد کشور را به شدت آسیب میزند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان میگوید اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشود، این موضوع نه تنها بهویژه زندگی روزمرهٔ زنان و دختران را آسیب میزند، بلکه همراه با آن زیانهای تجاری، تضعیف بیشتر اقتصاد و پیامدهای گسترده برای حقوق بشر نیز خواهد داشت.
آقای بنیت روز سهشنبه هفتم میزان در صفحه ایکس خود بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل را درباره قطع خدمات اینترنتی در افغانستان بازنشر کرده است.
در این بیانیه آمده است که مسدود کردن اینترنت در سراسر کشور از سوی طالبان، تأثیرات بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید این اقدام، جریان آزاد اطلاعات مورد نیاز برای فعالیتهای روزمره، از خدمات صحی و آموزشی گرفته تا بانکداری را محدود میکند.
به گفتهٔ این دفتر، این وضعیت بهویژه زنانی و دخترانی را که پیشتر از زندگی عمومی کنار گذاشته شدهاند، بیشتر متأثر میسازد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار وصل فوری اینترنت در افغانستان شده است.
حکومت طالبان تاکنون در این زمینه بهطور رسمی اظهارنظر نکرده، اما پیشتر برخی مقامهای آن گفته بودند که قطع شبکههای فایبر نوری در برخی ولایتهای کشور برای جلوگیری از منکرات صورت گرفته است.
یوناما از حکومت طالبان خواست، فوراً انترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان احیا کند
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از مقامات حاکم طالبان افغانستان خواست تا دسترسی به انترنت و خدمات مخابراتی در سراسر این کشور را فوراً و کاملاً احیا کند.
یوناما امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) در اعلامیه ای گفته که قطع دسترسی به انترنت باعث شده تا افغانستان تقریباً کاملاً از جهان بیرون قطع شودو به گفتۀ یوناما، خطر آسیب قابل توجهی به مردم افغانستان، تهدید به ثبات اقتصادی و تشدید یکی از بدترین بحران های بشری جهان، متصور است.
یوناما همچنین گفته که افغانستان تازه زلزله های شدید را در شرق خود تجربه کرده، زنان و دختران افغان بیش از نصف قربانیان آن را تشکیل می دهند، افغانستان با عودت اجباری در مقیاس بزرگ از کشورهای همسایه نیز دست و پنجه نرم می کند، در همچو شرایط قطع انترنت علاوه نقض حقوق و آزادی های بشری، زندگی هایی زیاد را در معرض خطر قرار میدهد.
براساس گزارش ها پس از قطع اینترنت فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است.
شبکۀ خبری طلوع نیوز پس از حدود پانزده ساعت، امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) توانست که در صفحۀ فیسبوک خود بنویسد که خدمات انترنت در افغانستان از ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه(29 سپتمبر) قطع شده است.
با قطع انترنت در افغانستان، پروازهای بینالمللی به کابل اخلال و با تاخیر مواجه شده است.
ویبسایت "فلایترادار۲۴" گزارش داد که امروز سه پرواز از دوبی، دو پرواز دیگر از استانبول و مسکو به کابل، همچنین دو پرواز از کابل به دبی و یک پرواز به استانبول، نیز لغو شده است.