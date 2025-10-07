آغاز هفتمین نشست «فارمت مسکو» دربارهٔ افغانستان پشت درهای بسته

پایتخت روسیه، مسکو، امروز سه‌شنبه ۱۵ میزان میزبان هفتمین نشست «فارمت مسکو» دربارهٔ افغانستان است.

در این نشست نمایندگان حکومت طالبان و کشورهای منطقه از جمله هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان حضور دارند.

امیرخان متقی، وزیر خارجهٔ طالبان، شام گذشته برای شرکت در این نشست عازم مسکو شد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجهٔ روسیه، اعلام کرده است که این نشست با سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه، افتتاح می‌شود و پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت.

به گزارش رسانه‌های روسی از جمله «اینترفاکس»، شرکت‌کنندگان دربارهٔ وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان و نیز راه‌های مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر گفت‌وگو خواهند کرد و در پایان نشست، بیانیه‌ای منتشر می‌شود.