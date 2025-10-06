آنان به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به سه سال در پاکستان در انتظار سفر به جرمنی بوده‌اند و برخی مراحل پرونده‌شان تکمیل شده بود، اما به دلیل تمدید نشدن ویزه توسط حکومت پاکستان، مجبور به بازگشت شدند.

ما اخراج شده‌ایم و اکنون در وضعیت بسیار ناامن و در معرض خطر هستیم.

احمدسیر سلطانی می‌گوید که همراه خانوادهٔ شانزده‌نفره‌اش، سه سال را در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، در انتظار سفر به جرمنی سپری کرده است، اما به گفتهٔ او، حدود یک ماه پیش با خانواده‌اش دوباره به افغانستان اخراج شدند.

آقای سلطانی به رادیو آزادی گفت که برخی از مراحل پروندهٔ پناهندگی آنان پیش رفته بود: «ما تمام مراحل قانونی خود را تکمیل کرده‌ایم و در اوایل سال ۲۰۲۵ با تماس حکومت جرمنی مطلع شدیم که پرونده‌های شما پذیرفته شده است. اسناد تأییدیهٔ ما نیز در دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در پاکستان موجود است، اما ما اخراج شده‌ایم و اکنون در وضعیت بسیار ناامن و در معرض خطر هستیم، زیرا یک‌بار قبلاً نیز شناخته شده بودیم. حکومت قبلی جرمنی ما را پذیرفته بود، اما حکومت کنونی این کار را نمی‌کند. خواست ما این است که یا ما به جرمنی منتقل شویم یا جرمنی پاسخی به سازمان ملل بدهد تا حداقل این سازمان ما را برای کشورهای دیگر معرفی کند.»

زندگی ما در خطر است و کودکان ما از تعلیم محروم شده‌اند.

همچنان نوراحمد، یکی دیگر از افغان‌هایی که پروندهٔ پناهندگی جرمنی دارد و از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، از شرایط خود شکایت می‌کند و می‌گوید زندگی او و خانواده‌اش در افغانستان با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو است: «تمام مراحل طبی و مصاحبهٔ ما انجام شده است، اما با وجود انتظار سه تا سه‌ونیم‌ساله در پاکستان، ویزه‌های ما تمدید نشد، سپس پولیس ما را به زور گرفت و اخراج کرد. در حالی که ما همه‌چیز را فروخته بودیم، اکنون در افغانستان در شرایط بسیار بد و بحرانی زندگی می‌کنیم، نه می‌توانیم جایی برویم و نه کار کنیم. زندگی ما در خطر است و کودکان ما از تعلیم محروم شده‌اند. حکومت جرمنی باید سرنوشت ما را روشن کند.»

آنان می‌گویند که بیش از ۴۰ خانوادهٔ دیگر از نزدیکان و آشنایان آنان که پروندهٔ جرمنی دارند، هنوز در اسلام‌آباد، پاکستان، در شرایط بد به‌سر می‌برند و از سوی پولیس پاکستان مورد آزار قرار می‌گیرند.

یک زن افغان از خانواده‌های ساکن اسلام‌آباد با پروندهٔ پناهندگی جرمنی، که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت جرمنی هرچه زودتر باید به وضعیت آنان رسیدگی کند.

«مدت سه سال می‌شود که منتظر انتقال به جرمنی هستیم. البته که پروسس پروندهٔ پناهندگی ما به جرمنی در مدت یک‌سال تمام شد و از سال ۲۰۲۳ تا کنون ما به‌خاطر یک پیام تازه از سوی سفارت جرمنی یا انتقال به آن کشور در حالت بی‌سرنوشتی در اسلام‌آباد، پاکستان، منتظر هستیم. در وضعیتی قرار دارم که امکان دارد هر لحظه و هر ثانیه اخراج شوم.»

این افغان‌ها می‌گویند که خود یا اعضای خانواده‌شان در نظام جمهوری پیشین افغانستان با نهادها و سازمان‌های مربوط به حکومت جرمنی کار کرده‌اند و اکنون زندگی آنان در افغانستان با تهدید روبه‌رو است.

اما حکومت جرمنی گفته است که تلاش می‌کند افغان‌هایی را که پروندهٔ پناهندگی در جرمنی دارند و از پاکستان به افغانستان اخراج شده‌اند، دوباره به پاکستان بازگرداند.

روزنامهٔ جرمنی «یونگه‌فرآی‌هَیت» در ۱۲ سپتمبر گزارش داد که جرمنی و پاکستان برای فراهم‌کردن زمینهٔ بازگشت افغان‌هایی که پروندهٔ پناهندگی در جرمنی دارند، مذاکراتی را آغاز کرده‌اند.

در ادامه آمده که این اقدام پس از آن انجام شد که از بیش از ۶۰۰ افغان در پاکستان، که وعدهٔ سفر به جرمنی به آنان داده شده بود، حدود ۲۵۰ نفرشان به افغانستان فرستاده شدند.

پیش‌ازاین برخی رسانه‌های جرمنی شمار افغان‌هایی را که جرمنی وعدهٔ پذیرش آنان را داده و در پاکستان به‌سر می‌برند، حدود ۲۵۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.

وزارت خارجه و وزارت داخلهٔ جرمنی گفته‌اند که برلین در ارتباط نزدیک با اسلام‌آباد است تا روند اخراج افغان‌های دارای پروندهٔ جرمنی به افغانستان متوقف شود.

گفتنی است که حکومت جرمنی در آخرین پرواز از اسلام‌آباد، در ۲۴ سپتمبر یک گروه ۲۸‌نفری افغان‌ها و پیش‌تر در اوایل سپتمبر یک گروه ۴۷‌نفری را به آن کشور منتقل کرده است.

اما از سوی دیگر، جرمنی دربارهٔ گسترش روند انتقال مجرمان افغان به افغانستان نیز در حال مذاکره است.

وزیر داخلهٔ جرمنی گفته است که دربارهٔ اخراج مجرمان به افغانستان با طالبان به‌طور مستقیم گفت‌وگو می‌کند.

الکساندر دوبرینت در گفت‌وگو با روزنامهٔ جرمنی «بیلد» که روز یک‌شنبه ۵ اکتوبر نشر شده، گفته که اخراج افغان‌های مجرم به افغانستان باید به‌صورت منظم انجام شود.

به همین دلیل آنان اکنون مستقیماً در کابل با طالبان گفت‌وگو می‌کنند تا مجرمان و تهدیدهای احتمالی در آینده به‌طور مداوم رفع شوند.

وزارت داخلهٔ جرمنی تأیید کرده است که چهارشنبهٔ گذشته یک هیئت آنان با مقامات طالبان در کابل گفت‌وگو کرده است.