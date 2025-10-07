پاکستان روز سه‌شنبه ۱۵ میزان در نشست چهارجانبه‌ای با چین، روسیه و ایران در مسکو، بار دیگر بر حمایت خود از یک افغانستان «باثبات و صلح‌آمیز» تأکید کرد و نگرانی‌اش را از «حضور گروه‌های تروریستی» در این کشور ابراز داشت.

رسانه‌های پاکستانی امروز سه‌شنبه، ۱۵ میزان گزارش دادند که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان که در حال حاضر در روسیه حضور دارد در حساب ایکس (توییتر سابق) خود جزئیات این نشست را منتشر کرده و نوشته است:

«کشورهای شرکت‌کننده به‌طور یک‌صدا بر تعهد خود نسبت به حمایت از یک افغانستان باثبات، مستقل و صلح‌آمیز تأکید کردند و گفتند که افغانستان باید کشوری عاری از تروریزم و مداخله خارجی باشد.»

پاکستان ادعا می‌کند که مخالفان مسلح این کشور از خاک افغانستان برای حمله به نیروهای امنیتی پاکستان استفاده می‌کنند.

با این حال، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و می‌گوید به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.