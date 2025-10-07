افغانستان
مقامات ایران میگویند تلاش افغانها برای عبور از مرز ایران افزایش یافته است
قوماندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران گفته است که در شش ماه گذشته، تلاش اتباع افغان برای ورود غیرقانونی به ایران دو برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
مجید شجاع به رسانههای ایرانی گفته است که در نیمه نخست سال جاری، حدود ۴۰ هزار تبعه افغان هنگام عبور از مرزهای ولایت خراسان رضوی بازداشت شدهاند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ هزار نفر بوده است.
به گفته او، تمام افراد بازداشتشده شناسایی و بلافاصله از مرز بازگردانده شدهاند.
این در حالی است که یک روز پیش از این، مقامات ولایت خراسان رضوی اعلام کرده بودند که در سال جاری تاکنون، ۸۰ درصد مهاجران غیرقانونی افغان از این ولایت به افغانستان بازگردانده شدهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
پاکستان در نشست چهارجانبه مسکو درباره «حضور گروههای تروریستی» در افغانستان ابراز نگرانی کرد
پاکستان روز سهشنبه ۱۵ میزان در نشست چهارجانبهای با چین، روسیه و ایران در مسکو، بار دیگر بر حمایت خود از یک افغانستان «باثبات و صلحآمیز» تأکید کرد و نگرانیاش را از «حضور گروههای تروریستی» در این کشور ابراز داشت.
رسانههای پاکستانی امروز سهشنبه، ۱۵ میزان گزارش دادند که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان که در حال حاضر در روسیه حضور دارد در حساب ایکس (توییتر سابق) خود جزئیات این نشست را منتشر کرده و نوشته است:
«کشورهای شرکتکننده بهطور یکصدا بر تعهد خود نسبت به حمایت از یک افغانستان باثبات، مستقل و صلحآمیز تأکید کردند و گفتند که افغانستان باید کشوری عاری از تروریزم و مداخله خارجی باشد.»
پاکستان ادعا میکند که مخالفان مسلح این کشور از خاک افغانستان برای حمله به نیروهای امنیتی پاکستان استفاده میکنند.
با این حال، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و میگوید به هیچکس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
مالیزیا و پاکستان خواستار تشکیل حکومت همهشمول در افغانستان شدند
مالیزیا و پاکستان روز دوشنبه خواستار تشکیل یک حکومت همهشمول در افغانستان شدند و بر تعهد خود نسبت به صلح و ثبات در این کشور تأکید کردند.
این موضع مشترک پس از دیدار شهباز شریف صدراعظم پاکستان و انور ابراهیم، نخستوزیر مالیزیا اعلام شد.
شهباز شریف از تاریخ ۵ تا ۷ اکتبر سال جاری بهطور رسمی به مالیزیا سفر کرده بود.
وزارت خارجه مالیزیا روز دوشنبه در بیانیهای گفت که دو رهبر بر ضرورت تعامل مستمر با مقامهای طالبان در افغانستان تأکید کردند تا با تروریزم مبارزه شود و از استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها جلوگیری به عمل آید.
آنان همچنین خواستار حمایت از تلاشها برای حفظ حقوق اساسی مردم افغانستان و ایجاد آیندهای باثبات و همهشمول برای این کشور شدند.
آغاز بازیهای پنجاهاوره میان افغانستان و بنگلادش از فردا
تیمهای ملی کریکت افغانستان و بنگلادش فردا چهارشنبه رقابتهای پنجاهاوره یا «یکروزه» خود را آغاز میکنند.
این مسابقه در ورزشگاه شیخ زاید دبی، ساعت ۴:۳۰ پس از چاشت به وقت افغانستان برگزار خواهد شد.
دیدار دوم دو تیم در تاریخ ۱۱ اکتوبر و بازی سوم و پایانی در ۱۴ اکتوبر انجام میشود.
آغاز این سلسله مسابقات در حالی است که تیم ملی افغانستان در رقابتهای بیستاوره (T20) در برابر بنگلادش با نتیجهٔ سه بر صفر شکست خورده بود.
پس از آن، عملکرد تیم ملی افغانستان در جام آسیا و دیدارهای اخیرش با بنگلادش با انتقادهای گستردهٔ هواداران روبهرو شد.
راشد خان، ستارهٔ کریکت افغانستان و کاپیتان تیم در بازیهای بیستاوره، نیز پذیرفت که تیمش در آن مسابقات «نمایش خوبی نداشت».
آغاز هفتمین نشست «فارمت مسکو» دربارهٔ افغانستان پشت درهای بسته
پایتخت روسیه، مسکو، امروز سهشنبه ۱۵ میزان میزبان هفتمین نشست «فارمت مسکو» دربارهٔ افغانستان است.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در افتتاحیه این نشست گفت که حضور نیروهای خارجی در افغانستان میتواند آتش جنگهای جدید را شعلهور سازد.
لاوروف با اشاره به اظهارات دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در مورد بگرام تأکید کرد که حضور نظامی هر کشور سوم در خاک افغانستان یا کشورهای همسایه آن تحت هر بهانهای قابل قبول نیست.
در این نشست، امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند و جمهوریهای آسیای مرکزی حضور دارند.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که هیأتی از بلاروس نیز به این نشست دعوت شده است.
شرکتکنندگان قرار است دربارهٔ اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و راههای مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر گفتوگو کنند.
«فارمت مسکو» در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد و تمرکز اصلی نشستهای آن بر موضوعات مرتبط با افغانستان است.
شورای حقوق بشر ملل متحد میکانیزمی برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد کرد
شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامهای را تصویب کرد که بر اساس آن، موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، چه گذشته و چه حال، بهطور مستقل مورد تحقیق قرار میگیرد.
سازمان بینالمللی دیدهبان حقوق بشر روز دوشنبه ۱۴ میزان در بیانیهای از تصویب این قطعنامه خبر داد و تأکید کرد که تحقیقات شامل اقدامات طالبان و دیگر طرفها خواهد بود.
بر اساس این مکانیزم، شواهد جمعآوری شده و عاملان احتمالی نقضها ممکن است روزی در برابر عدالت قرار گیرند.
برلین: طالبان در اصول با بازگرداندن «افغانهای مجرم» از آلمان موافقت کرده است
سخنگوی وزارت داخله آلمان روز دوشنبه ۱۴ میزان اعلام کرد که حکومت طالبان در افغانستان در اصول با بازگرداندن اتباع خود از آلمان از طریق پروازهای هوایی موافقت کرده است.
او افزود که برلین تنها در سطح فنی با نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان تماس دارد و موضوعی فراتر از این نیست.
طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردهاند.
پیش از این، وزیر داخله آلمان، الکساندر دوبرینت به روزنامه «بیلد»، اعلام کرد که برای اخراج مهاجران افغانِ مجرم، بهصورت مستقیم با طالبان در کابل گفتوگو میکند و تأکید کرد این بازگرداندنها باید بهصورت سیستماتیک انجام شود.
آلمان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما اعتبارنامهٔ دو نمایندهٔ طالبان را در ماه جولای امسال پذیرفت و به آنها اجازه داد تا در سفارت افغانستان در برلین و قونسلگری در شهر بن کار کنند.
حکومت طالبان تمام والیان و ولسوالان خود را به کندهار فراخواند
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که تمام والیان و ولسوالان حکومت طالبان برای شرکت در یک سمینار سهروزه به کندهار فراخوانده شدهاند.
به گفتهٔ او، در این نشست در مورد بهبود اجرای قوانین، استقامت کاری و نحوهٔ برخورد با مردم آموزش داده میشود.
مجاهد نگفته است که آیا والیان در این سفر با رهبر طالبان، ملا هبتالله آخندزاده، دیدار خواهند کرد یا نه.
این گردهمایی در حالی برگزار میشود که دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا اخیراً چند بار دربارهٔ احتمال بازپسگیری پایگاه بگرام سخن گفته و طالبان هفتهٔ گذشته برای حدود سه روز خدمات اینترنت و مخابرات را در سراسر افغانستان متوقف کرده بودند.
طالبان میخواهند موترهای پولیس را جایگزین کنند
وزارت امور داخلهٔ طالبان میگوید تصمیم گرفته است موترهای رنجر پولیس را با وسایط جدید جایگزین کند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، شنبه ۱۲ میزان در پیامی ویدیویی در شبکهٔ ایکس گفت که هدف از این تصمیم، بهبود کارایی و سازگاری بیشتر وسایط با جغرافیای افغانستان است.
قانع در مورد شمار و هزینه وسایط چیزی نگفته است. به اساس گزارشها، پولیس افغانستان زمانی حدود ۲۰ هزار رنجر در اختیار داشت که صدها موتر آن بهدلیل کمبود پرزهجات و ترمیم نادرست از کار افتاده است.
هر موتر حدود ۳۰ هزار دالر قیمت داشت. طبق گزارش ادارهٔ بازرسی ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، برای نگهداری و ترمیم حدود از ۵۰ هزار موتر در نیروهای افغان جمهوری مخلوع افغانستان، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر هزینه شده بود.
سومین بازی ۲۰ اوورۀ کریکت افغانستان و بنگلهدیش امروز برگزار میشود
سومین بازی بیست اوورۀ تیمهای ملی کریکت افغانستان و بنگلهدیش امروز در ورزشگاه کریکت شارجه برگزار خواهد شد.
این مسابقه ۷ شام به وقت کابل آغاز میشود.
در دو بازی قبلی بیست اووره بنگلهدیش در برابر افغانستان برنده شده است.
افغانستان و بنگلهدیش در کنار این رقابتهای بیست اووره، سه دیدار یکروزه نیز برگزار خواهند کرد.
این بازیها ۸ اکتوبر آغاز میشود و تا ۱۴ اکتوبر ادامه مییابد.