سميعالله، باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید دیگر نمیتوانند در خیمهها زندهگی کنند و باید برای ساخت خانههایشان اقدام شود.
هوا سرد است، در خیمهها گذاره نمیشود.
او روز پنجشنبه، ۱۸ میزان در صحبت با رادیو آزادی از جامعۀ جهانی و حکومت طالبان خواست تا به مشکل آنان توجه کند: «خزان است، هوا سرد است، در خیمهها گذاره نمیشود، توان ساخت دوباره خانهها را نداریم. از حکومت میخواهیم برای ما سرپناه بسازد، با ما کودکان، زنان و بزرگسالان زندهگی میکنند.»
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) که به تاریخ ۲۵ سپتمبر منتتشر کرده، زلزله شب ۳۱ اگست در شرق افغانستان نزدیک به هشتونیم هزار خانه را ویران کردهاست.
در این گزارش آمده که حدود ۹۴ درصد خانوادههای زلزلهزده در فضای باز یا سرپناههای موقتی زندهگی میکنند و با نزدیک شدن زمستان، در مناطق مرتفع نیاز جدی به سرپناه دایمی و کمکهای فوری زمستانی وجود دارد.
خانهها ویران شدهاند، زیر خیمهها هستیم.
امینالله، باشنده دره نور گل کنر نیز میگوید به خانه نیاز دارد.
او میگوید خیمهها در برابر باد مقاومت ندارند و هوا روز به روز سردتر میشود که زندهگی را برای آنان دشوارتر کردهاست: «مشکل بزرگ این است که هوا سرد شده، خانهها ویران شدهاند، زیر خیمهها هستیم، خیمهها در برابر باد دوام نمیآورند، همه خانهها را زلزله از بین برد.»
شماری از کارشناسان ساختمانی نیز میگویند اکنون زمان آن است که برای ساخت خانههای مقاوم در برابر باد و باران برای زلزلهزدهگان اقدام شود.
انجنیر راحت گل زيارمل که خودش نیز از ولایت کنر است، به رادیو آزادی گفت: «ولایت کنر نسبت به دیگر ولایتهای شرقی زمستان سردتر و بادهای شدیدی دارد، بهویژه در درهها و مناطقی که زلزلهزده اند، بارشهای شدید و حتی برفکوچها رخ میدهد، خیمههایی که اکنون توزیع شده، برای گذراندن زمستان مناسب نیستند، باید فوراً سرپناههای موقتی، اما مقاوم حتی از چوب و تخته ساخته شود تا در برابر باد و باران دوام بیاورد، در غیر آن زمستان پیشرو ممکن است جان بسیاری را بگیرد.»
نجیبالله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر، در مورد اقدام حکومت برای ساخت خانه و سرپناههای مقاوم برای زلزلهزدهگان به پرسشهای رادیو ازادی پاسخ نداد.
قابل ذکر است که اوچا در گزارش ۲۵ سپتمبر گفته بود، اگر مبلغ ۱۳۹ میلیون دالر مورد نیاز برای کمک به زلزلهزدهگان افغانستان فراهم شود، در کنار خدمات دیگر تا پایان سال برای ۴۵۷ هزار تن سرپناه ساخته خواهد شد، اما اوچا گفته بود که تا کنون تنها ۲۳ میلیون دالر دریافت شدهاست.
در حال حاضر در افغانستان ماه نخست فصل خران جریان دارد.
در بیشتر ولایتها هوا رو به سردی است و مردم در حال آمادهگی برای فراهم کردن مواد سوخت زمستانی هستند.
اگرچه ولایت کنر از نظر داشتن چوب نسبتاً غنی است و مردم معمولاً از این جهت مشکل زیادی ندارند، اما زلزلهزدهگان میگویند، خانهی باشد تا آنرا با چوب گرم کنند.