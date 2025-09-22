این سازمان در گزارش تازه اش از وضعیت زلزله زدگان در شرق افغانستان که یک‌شنبه ۲۱ سپتمبر نشر کرد افزوده که خانواده‌ها با کمبود آب آشامیدنی پاک و نبود امکانات بهداشتی روبه‌رو اند؛ موضوعی که به گفته (دبلیواچ‌او) خطر شیوع بیماری ‌های تنفسی، اسهال، ملاریا و سرخکان را افزایش داده است.

در این گزارش آمده که ازدحام در کمپ‌ها و نبود امکانات ابتدایی، وضعیت را برای خانواده‌ها دشوارتر ساخته و با نزدیک شدن فصل زمستان، آسیب ‌پذیری آنان بیشتر خواهد شد.

سازمان جهانی صحت گفته که نیازهای فوری آسیب ‌دیدگان شامل مراقبت ‌های ابتدایی و نجات ‌بخش، حمایت روانی و اجتماعی به ‌ویژه برای زنان، کودکان و سالمندان و همچنین بازسازی مراکز صحی و تأمین داروهای ضروری است.

(دبلیواچ‌او) در این گزارش اضافه کرده که کمبود نیروی زن در مراکز صحی است؛ مشکلی که دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی را دشوار کرده است.

این سازمان تأکید کرده که برای ادامه خدمات نجات ‌بخش به بیش از ۶.۹ میلیون دالر نیاز است.

همزمان، شماری از خانواده ‌های آسیب ‌دیده از زلزله از کمبود امکانات صحی و دشواری دسترسی به مراکز درمانی شکایت دارند.

من به پانسمان ضرورت دارم، اما برای من بسیار مشکل است که رفت و آمد کنم

اسماعیل از ولسوالی چوکی دره دیوه گل ولایت کنر می‌گوید که ۳۴ عضو خانواده و نزدیکان اش به شمول همسر، دو فرزند، برادر و برادر زاده‌های اش را از دست داده و بر علاوه خودش ده عضو خانواده اش به شدت زخمی شده اند و خانه اش تخریب شده است.

او به رادیو آزادی گفت که به پانسمان زخم‌ های اش نیاز فوری دارد، اما رفتن به شفاخانه در مرکز اسعد آباد برایش بسیار دشوار است.

"پای من شکسته است در این‌جا همینطور افتاده ام، تداوی و عملیات مرا در شفاخانه اسعد آباد کنر انجام داده اند، برایم گفته اند که برای پانسمان بیا و برو؛ من به پانسمان ضرورت دارم، اما برای من بسیار مشکل است که رفت و آمد کنم اگر جایی در یک کلینیک پیدا شود که من بستر شوم که در همان جا پانسمان صورت بگیرد تا مشکل من حل شود، من که برای پانسمان می‌روم شفاخانه بسیار دور است و این بی نهایت مشکل بزرگ است."

اینجا کودکان هر روز مریض می‌شوند، امروز پنجمین روز است که خودم مریض هستم

همچنان فرید آسیب دیده از زلزله اخیر از دره نورگل ولایت کنر به رادیو آزادی گفت: "به خدمات طبی ضرورت است اینجا کودکان هر روز مریض می‌شوند، امروز پنجمین روز است که خودم مریض هستم مشکل پیدا کرده ام نمی‌دانم چه شده که معده‌ام خراب است، دیگر مشکلات هم زیاد است، اما بیشترین ضرورت در بخش خدمات طبی و غذا است."

به اساس معلومات حکومت طالبان در زلزله مرگبار ۳۱ اگست در شرق افغانستان بیش از۲۲۰۰ تن کشته شده و نزدیک به ۴ هزار تن زخم برداشتند و حدود ۷ هزار خانه ویران شد.

پیش از این آسیب دیدگان از زلزله در ولایت کنر تاکید کرده اند که در کنار نیازمندی های فوری به خدمات طبی، مواد خوراکی و لباس به ساخت سرپناه دایمی، مراکز صحی، جاده ها و فراهم شدن زمینه کار از نیاز های اساسی شان است .

آنان خواهان توجه حکومت طالبان و موسسات بین المللی امداد رسان در این زمینه اند.