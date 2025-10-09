این سازمان چهارشنبه ۸ اکتوبر، در وب‌سایت اش نوشته که این رویداد پس از خاموشی هفته گذشته مخابرات رخ داده و جدیدترین مورد در سلسله اقدامات سانسور اینترنتی است که توسط طالبان اعمال شده است.

در جدولی که با عنوان «محدود سازی عملکرد پلتفورم ‌های آنلاین در افغانستان» توسط این سازمان ناظر اینترنت منتشر شده، نتایج آزمایش‌ های شبکه‌ های اینترنتی افغانستان نشان می‌دهد که چند شرکت بزرگ ارائه ‌دهنده خدمات اینترنت، به طور همزمان دسترسی کاربران به بخش‌ های مختلف پلتفورم ‌های تیک‌تاک، فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ‌ چت را مسدود کرده‌ اند.

از شرکت های مخابراتی افغان‌ وایرلس، روشن، شرکت خدمات اینترنت وِسترن تلکام، شرکت دولتی افغان‌ تلیکام و حق ‌نت – ارائه ‌دهندهٔ خدمات اینترنت خصوصی در این جدول نام برده شده است.

طبق اطلاعات NetBlocks، بخش‌ های فنی شبکه ‌های اجتماعی—از جمله سرورهای وب سایت، کانال ‌های ویدئویی و اتصال ‌های اختصاصی اپلیکیشن ‌های موبایل، در تمامی شرکت ‌های ارائه ‌دهنده اینترنت به‌ «طور کامل» قطع شده و دسترسی کاربران به آنها «صفر درصد» گزارش شده است.

در ادامه آمده که تنها در دو مورد مربوط به شرکت Western Telecom میزان دسترسی اندک حدود ۹ تا ۱۰ درصد مشاهده شده است.

این در حالیست که شماری از مردم در افغانستان قطع دسترسی به شبکه های مختلف اجتماعی یا دسترسی محدود به آن را در دو روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کرده اند.

حکومت طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است.

برخی رسانه ‌های داخلی به نقل از منابع خود گفته‌ اند که رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت طالبان به مسئولان شبکه ‌های مخابراتی دستور داده است تا دسترسی مردم به برخی های شبکه ‌های اجتماعی را محدود بسازند.

سازمان خبرنگاران افغانستان می‌گوید که وضع این محدودیت باعث مسدود شدن رسانه‌ های مستقل، انحصار اطلاعات، پنهان ماندن واقعیت‌ ها و گسترش سانسور و شایعات می‌شود.

سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، چهارشنبه ۱۶ میزان به رادیو آزادی گفت که این محدودیت وضعیت اطلاع رسانی در افغانستان را بحرانی تر و نگرانی ها در این مورد را عمیق تر می کند.

این می‌تواند باعث افزایش سانسور و گسترش دامنه شایعات و پروپاگند شود

«این اقدام منجر به مسدود شدن کانال های مستقل خبررسانی یا اطلاع رسانی می‌شود حتی اکثر خبرنگاران مستقل و رسانه ها از طریق همین شبکه ها است که سریع تر می‌توانند اطلاع رسانی کنند، از سوی دیگر باعث انحصار و کنترل جریان اطلاعات می‌شود. واقعیت ها پوشیده خواهد ماند و تنها روایت‌های طالبانی انعکاس داده خواهد شد این می‌تواند باعث افزایش سانسور و گسترش دامنه شایعات و پروپاگند شود.»

بانو ولیزاده افزود که با اعمال محدودیت بر شبکه های اجتماعی مردم افغانستان در انزوای فرهنگی و ایدئولوژی قرار می‌گیرند، زیرا به گفته او، از فضای فرهنگی جهانی، موسیقی و تفکر انتقادی دور نگهداشته خواهند شد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان از ۷ تا ۹ میزان تمامی خدمات انترنت و شبکه های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که مشکلات جدی را در امور زندگی مردم افغانستان ببار آورد.

این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهاد های بین ‌المللی روبرو شد .

برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به دستور رهبر طالبان و با هدف «جلوگیری از منکرات» انجام شده است.

مقام‌ های طالبان تا هنوز هم توضیح رسمی درباره دلیل قطع گستردهٔ انترنت ارائه نکرده ‌اند.