توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحلهٔ نخست طرح صلح؛ ترمپ: این آغاز صلح پایدار است

حماس از سوی ایالات متحدهٔ امریکا و اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این توافق پس از مذاکراتی در مصر برای پایاندادن به جنگ در غزه صورت گرفته است.
با افتخار اعلام میکنم که هر دو، اسرائیل و حماس، مرحلهٔ نخست طرح پیشنهادی صلح ما را امضا کردهاند
ترمپ در شبکهٔ اجتماعی خود (Truth Social) نوشته است: "من با افتخار اعلام میکنم که هر دو، اسرائیل و حماس، مرحلهٔ نخست طرح پیشنهادی صلح ما را امضا کردهاند."
او افزوده است: "این بدان معناست که تمامی گروگانهای باقیمانده در نزد حماس بهزودی آزاد خواهند شد و نیروهای اسرائیلی بهعنوان نخستین گام بهسوی یک صلح قوی، پایدار و دوامدار، به خطوط توافقشده عقبنشینی خواهند کرد."
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در بیانیهای کتبی با اشاره به گروگانهایی که در نزد حماس قرار دارند، گفته است: "اگر خداوند بخواهد، همهٔ آنان را به خانه بازمیگردانیم."
نتانیاهو همچنان گفته است که کابینهاش را روز پنجشنبه برای تصویب این توافق فرا میخواند.
حماس نیز تأیید کرده است که توافقی برای پایان جنگ در غزه بهدست آمده است و گفته که این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و تبادلهٔ گروگانها و زندانیان میشود.
اما این گروه در بیانیهای افزوده است که از ترمپ و کشورهای تضمینکننده خواسته است تا از اجرای کامل آتشبس از سوی اسرائیل اطمینان حاصل کنند.
رئیسجمهور ترمپ بامداد چهارشنبه، هشتم اکتوبر، گفته است که ممکن است در آخر هفتهٔ جاری به مصر سفر کند، جایی که نمایندگان ویژهٔ او برای تأمین آتشبس و آزادی گروگانها در حال گفتوگو هستند.
این یک روز تاریخی برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل، تمام کشورهای منطقه و ایالات متحدهٔ امریکا است
ترمپ در شبکهٔ اجتماعی خود همچنان نوشته است: "برخورد عادلانه با همهٔ طرفها صورت خواهد گرفت. این یک روز تاریخی برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل، تمام کشورهای منطقه و ایالات متحدهٔ امریکا است. ما از میانجیگریهای قطر، مصر و ترکیه سپاسگزاریم که با همکاری آنان این رویداد تاریخی ممکن شد."
این پیشرفت مهم در روز سوم مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شهر شرمالشیخ مصر صورت گرفته است.
در این گفتوگوها که روز دوشنبه آغاز شد، نمایندگان ارشد امریکا، قطر و ترکیه حضور داشتند.
جَرید کوشنر، داماد و مشاور پیشین ترمپ، و همچنان استیف ویکتوف، نمایندهٔ ویژهٔ او، از جانب ایالات متحده در این مذاکرات سهم گرفتند.
ران دیرمیر، وزیر امور استراتیژیک اسرائیل که از نزدیکان و افراد مورد اعتماد بنیامین نتانیاهو است، نمایندگی هیأت اسرائیلی را بر عهده دارد.
بهگفتهٔ خبرگزاری رویترز، با وجود امیدواریها برای پایان جنگ دوساله در غزه، جزئیاتی مانند جدول زمانی اجرای توافق، ساختار ادارهٔ پس از جنگ در غزه و سرنوشت گروه حماس هنوز مبهم باقی مانده است.
این اعلام تنها یک روز پس از آن صورت میگیرد که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، دو سال گذشت.
جنگجویان حماس در هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳ با حمله به مناطق مختلف اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر دیگر را گروگان گرفتند.
در واکنش به این حمله، اسرائیل عملیات نظامی گستردهای را در غزه آغاز کرد که بهگفتهٔ مقامهای صحی این منطقه، از آن زمان تاکنون بیش از ۶۷ هزار تن کشته شدهاند و بخشهای زیادی از غزه ویران شده است.
مقامهای اسرائیلی میگویند که از میان ۴۸ گروگان باقیمانده در نزد حماس، ۲۰ تن آنان هنوز زنده هستند.