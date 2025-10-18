افغانستان
طالبان پخش برنامههای تلویزیون شمشاد را متوقف کردند
پخش برنامههای رادیو و تلویزیون شمشاد تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.
بر اساس گزارشها مقامهای استخبارات طالبان ناوقت روز جمعه ۲۵ میزان به دفتر این رسانه خصوصی در کابل رفته و پخش برنامههای آن را متوقف کردهاند.
هنوز مشخص نیست که طالبان به چه دلیل مانع ادامه پخش برنامههای شمشاد شدهاند.
نسیم پشتون رئیس پیشین نشرات تلویزیون شمشاد در بیانیهای اقدام طالبان را مرتبط با پوشش خبری درگیریهای اخیر با پاکستان عنوان کرده است.
افزایش تلفات در پکتیکا؛ ۱۰ غیرنظامی کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند
بر اساس گزارشها، در نتیجه حملات هوایی پاکستان در شب جمعه ۲۵ میزان در پکتیکا، دستکم ده غیرنظامی افغان کشته شده و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در میان کشتهشدگان، سه بازیکن کرکت نیز شاملاند.
اردوی پاکستان پس از آن برخی مناطق افغانستان، از جمله پکتیکا را بمباران کرد که آتشبس ۴۸ ساعته میان این کشور و طالبان شام جمعه به پایان رسید.
بر اساس گزارشها، پس از حملات هوایی پاکستان در پکتیکا، نیروهای مسلح طالبان از خط دیورند عبور کرده و پوستههای نظامی پاکستان را هدف قرار دادهاند.
ویدیوهایی از این حملات طالبان در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود که رادیو آزادی نمیتواند صحت آنها را تأیید کند، اما نیروهای طالبان گفتهاند این حملات را به تلافی حملات پاکستان در پکتیکا انجام دادهاند.
آنان ادعا دارند که در این حملات به شمار زیادی از سربازان پاکستانی تلفات وارد کردهاند.
لغو مسابقات کرکت افغانستان و پاکستان پس از حملات در پکتیکا
کرکت بورد افغانستان مسابقات بیستاورهای پیشرو با پاکستان را لغو کرده است.
کرکت بورد افغانستان در صفحه رسمی خود نوشته که این تصمیم را در واکنش به حملات پاکستان در پکتیکا گرفته است.
در حملات شام جمعه در ارگون پکتیکا، هشت نفر از جمله سه بازیکن ولایتی کرکت کشته شده و ۷ تن دیگر زخمی شدهاند.
بیانیه کرکت بورد افغانستان میافزاید که بازیکنان کشتهشده هارون، صبغتالله و کبیرآغا نام داشتند. آنان پس از پایان بازی در مرکز پکتیکا (شهر شرنه) به ارگون برگشته بودند، اما هنگام استراحت هدف حمله هوایی اردوی پاکستان قرار گرفتند.
بسیاری از بازیکنان ملی کرکت افغانستان نیز نسبت به کشته شدن این سه بازیکن ولایتی در پکتیکا ابراز اندوه کرده و بمباران اردوی پاکستان را محکوم نمودهاند.
قرار بود پاکستان از ۱۷ تا ۲۹ نوامبر میزبان تورنمنت سهجانبه بین افغانستان، پاکستان و سریلانکا باشد، اما حالا به نظر میرسد این مسابقات برگزار نخواهد شد.
زلزلۀ مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان را تکان داد
زلزلۀ به قدرت ۵.۶ درجۀ ریشتر امروز مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان را تکان داد
مرکز تحقیقاتی زمین شناسی جرمنی گزارش داده است که این زلزله در عمق ۱۰ کلومتری زمین رخ داده است.
تا هنوز گزارشی در بارۀ تلفات و خسارات احتمالی این زلزله در دست نیست.
صبح امروز یک زلزلۀ دیگر به قدرت ۴.۶ درجه ریشتر در ۳۷ کیلومتری شرق شهر جلالآباد، ولایت ننگرهار را نیز تکان داد.
تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات از این زلزله نیز منتشر نشده است.
نمایندگان طالبان و پاکستان امروز در دوحه دیدار میکنند
شماری از رسانههای افغانستان و پاکستان گزارش دادهاند که امروز جمعه (۲۵ میزان) نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد.
منابع حکومت طالبان شب گذشته به بیبیسی و طلوعنیوز گفتهاند که ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، ریاست هیأت افغان را در این نشست بر عهده دارد.
رسانههای پاکستانی نیز به نقل از منابع خود گزارشهای مشابهی منتشر کردهاند.
گزارشها میافزایند که محور اصلی گفتگوها کاهش تنشهای اخیر میان افغانستان و پاکستان و بررسی راههای ادامه آتشبس فعلی خواهد بود.
تاکنون منابع رسمی حکومت طالبان و پاکستان در مورد این نشست در قطر اظهار نظری نکردهاند، اما شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، گفته است که کشورش از قطر خواسته تا در این زمینه میانجیگری کند.
نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد مرز درگیر یک نبرد خونین شدند که سرانجام با میانجیگری عربستان سعودی و قطر پایان یافت.
در تازهترین تنشها، روز چهارشنبه پاکستان دو حمله هوایی بر کابل انجام داد و همچنین در منطقه اسپینبولدک، نیروهای مرزی دو طرف بار دیگر با هم درگیر شدند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام علنی یک فرد در ولایت بادغیس را محکوم کرد
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این دفتر ناوقت پنجشنبه در صفحه ایکس خود به نقل از ولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل نوشت که اعدامهای علنی نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
آقای تورک از حاکمان افغانستان خواسته است تا برای لغو مجازات اعدام، گامهای عملی بردارند.
مقامهای محلی طالبان روز پنجشنبه گفتند که فرد اعدامشده «قاتل» بود و پس از صدور حکم محکمه و عدم بخشش از سوی خانواده مقتول، «قصاص» شد.
ستره محکمه طالبان اعلام کرده است که فرد اعدامشده باشنده ولسوالی جوند بود و دو نفر را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.
نهادهای مختلف حقوق بشری اینگونه مجازاتهای علنی از سوی محاکم طالبان را محکوم میکنند، اما طالبان این مجازاتها را تطبیق شریعت اسلامی میدانند.
زمینلرزه ۴.۶ ریشتری شرق جلالآباد را لرزاند؛ گزارشی از تلفات تا کنون منتشر نشده است
صبح امروز جمعه ۲۵ میزان زمینلرزهای به بزرگی ۴ اعشاریه ۶ درجه ریشتر در ۳۷ کیلومتری شرق شهر جلالآباد، ولایت ننگرهار را تکان داد
اداره زلزله شناسی موسوم به ولکینو دیسکوری در ویب سایت خود نوشته که این زمینلرزه حوالی ساعت ۴:۲۳ صبح به وقت محلی رخ داد و طبق گزارشها، شماری از ساکنان مناطق نزدیک کانون زلزله آن را احساس کردند.
تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده است.
این درحالیست که شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.
براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.
منابع امنیتی طالبان تأیید کردند؛ حملههای روز چهارشنبه در کابل توسط طیارهای بی پیلوت پاکستان انجام شده
منابع امنیتی حکومت طالبان تأیید کردهاند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره بیپیلوت، دو حمله بر کابل انجام داده است.
خالد زدران سخنگوی پولیس کابل شب گذشته به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که یکی از این حملات بر یک خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکیت صورت گرفته است.
این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۳ میزان انجام شد و باعث آتشسوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرد که یک تانکر تیل منفجر شده است.
شفاخانههای کابل گفتهاند که پس از این حملات جسد پنج نفر و دهها زخمی به آنها منتقل شده است.
خبرگزاری فرانسپرس گزارش داده است که از آغاز تنشهای اخیر میان افغانستان و پاکستان تاکنون چهار حمله هوایی بر پایتخت افغانستان انجام شده است.
هرچند تا شام روز پنجشنبه ۲۵ میزان آتشبس میان دو کشور برقرار است، اما مقامهای پاکستانی ادامه آن را مشروط به پایبندی طالبان افغان دانستهاند.
هشدار تازه نخستوزیر پاکستان به افغانستان و اعلام حمایت دولت هند
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که اگر طالبان خواهان حل بحران هستند، باید طی ۴۸ ساعت خواستههای اسلامآباد را بپذیرند.
شهباز شریف امروز در سخنرانی خود در نشست کابینه گفت که برای برقراری آتشبس دائمی، اکنون "توپ در زمین افغانستان است".
او تأکید کرد که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیتهای خود استفاده کنند.
اظهارات شریف در حالی مطرح میشود که افغانستان و پاکستان شب گذشته به توافق ۴۸ ساعته برای آتشبس دست یافتند.
در همین حال، یک روز پس از اعلام آتشبس در درگیریهای خونین میان افغانستان و پاکستان، دهلی نو حمایت خود را از کابل اعلام کرد و پاکستان را به میزبانی از گروههای تروریستی متهم کرد.
رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، امروز در واکنش به درگیریهای اخیر میان دو کشور گفت که هند وضعیت جاری را از نزدیک دنبال میکند.
به گزارش شبکه خبری «نیوز ۱۸»، آقای جیسوال گفته است که "پاکستان میزبان گروههای تروریستی است و از فعالیتهای تروریستی حمایت میکند".
او افزود که پاکستان "همواره تلاش کرده شکستهای داخلی خود را به گردن همسایگان بیندازد".
تا کنون حکومت طالبان در مورد اظهارات مقامات پاکستانی و هندی واکنشی نشان نداده است.
مقام طالبان: شمار کشته شدههای حملات پاکستان در اسپین بولدک به ۴۰ تن افزایش یافت
کریم الله زبیر، رئیس صحت عامۀ ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار گفته است که شمار کشته شدههای حملات پاکستان در این ولسوالی به ۴۰ تن افزایش یافته است.
زبیر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این حملات ۱۷۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
اسپین بولدک به روز چهارشنبه صحنه حملات پاکستان بود.
پیش از آمار تازۀ تلفات، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز اعلام کرد که پس از ۱۰ اکتبر، در درگیریها میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان دستکم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما در اعلامیهای گفت که در ولسوالی اسپین بولدک دستکم ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما همچنین کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تأیید کرده است.