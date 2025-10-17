یک منبع در وزارت خارجه حکومت طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که هیئت حکومت آنان امروز به دوحه پایتخت قطر میرود و مذاکرات را در آنجا آغاز میکند.
او در مورد اینکه کیها شامل ترکیب این هیئت است، جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما برخی رسانههای داخلی افغانستان به نقل از منابع حکومت طالبان گزارش دادهاند که برای این گفتوگوها ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان به دوحه میروند.
از سوی دیگر برخی منابع آگاه در حکومت پاکستان ناوقت روز پنجشنبه به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی تایید کرده که قطر برای این گفتوگوها از آنان دعوت کردهاست.
برخی از رسانههای پاکستانی نیز به نقل از منابع در حکومت پاکستان چنین گزارش دادهاند، اما اینکه کی شرکت خواهد کرد تا هنوز مشخص نیست.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان پیش ازین گفته است که کشورش از قطر خواسته که در این مسئله میانجیگری کند.
در اوایل این هفته به تاریخ «دهم اکتوبر» نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند به درگیری پرداختند که سرانجام بینشان آتشبس برقرار شد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و وزارت خارجه پاکستان اعلام کردند که این آتشبس ناوقت روز چهارشنبه نافذ شدهاست.
مجاهد گفته که این آتشبس تا حمله طرف مقابل ادامه خواهد داشت، اما وزارت خارجه پاکستان گفته است که این آتشبس تنها ۴۸ ساعت دوام خواهد کرد.
اما نشست امروز دوحه بین طالبان و مقامهای پاکستانی در مورد دایمی ساختن این آتشبس نیز متمرکز خواهد بود.
در درگیریهای اخیر، پاکستان روز چهارشنبه دو حمله هوایی را بالای کابل انجام داد و نیروهای مرزی دو طرف دو بار در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار با هم درگیر شدند که در نتیجه تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
خانوادههای برخی از کشته شدهگان در حملات هوایی پاکستان، از دو طرف میخواهند که روی آتشبس دایمی توافق و از تلفات بیشتر غیر نظامیان جلوگیری کنند.
روشن شدن نامهای شماری از قربانیان حملۀ پاکستان در کابل
موتر تکسی داشت، شهید شد، مجرد بود.
یکی از قربانیان، خالد ۲۳ ساله باشنده منطقه تایمنی شهر کابل ناوقت روز چهارشنبه (۱۵ اکتوبر) در حمله هوایی پاکستان در این منطقه کشته شد.
پسر عمهاش که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: «(خالد) موتر تکسی داشت چره به بدنش اصابت کرد و شهید شد، مجرد بود، وضعیت همه بسیار خراب است، وضع اقتصادی خانواده او نیز ضعیف است، پسر بزرگ و سرپرست خانواده بود، در تاکسی که مالکاش کسی دیگر بود کار میکرد، از ایران اخراج شده بود، برای کار رفته بود، یکونیم بجه شب احوالاش رسید که خالد شهید شدهاست، درخواست ما از نشست (دوحه) این است که در نتیجه این گفتوگوها صلح باید تأمین شود تا بالاخره مردم آرام شوند، پدر خالد نیز در یک حمله انتحاری در زمان جمهوریت به شهادت رسید و اقتصاد آنها اکنون کاملاً صفر شده بود.»
بهتر است که اینها با هم صلح کنند.
خانواده عبدالظاهر صافی ۴۵ ساله و یکی دیگر از کشته شدههای حمله هوایی پاکستان در همین منطقه کابل درخواست مشابهی را مطرح میکند.
پسر مامای عبدالظاهر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: «او پسر عمه من بود و در تلویزیون ملی کار میکرد، صلح بهترین راه است، جنگ تباهی میآورد، بهتر است که اینها با هم صلح کنند.»
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما به تاریخ ۱۶ اکتوبر در یک اعلامیهای نوشت که در سپین بولدک حدود ۱۷ تن کشته و ۳۴۶ غیر نظامی زخم برداشته اند.
یوناما از تاریخ ۱۰ اکتوبر تا کنون دستکم کشته شدن یک تن و زخمی شدن ۱۵ تن در درگیریهای مرزی در ولایتهای پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند را مستند کردهاست.
اما کریمالله زبیر آغا، رئیس صحت عامه طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار روز پنجشنبه به اسوشیتد پرس گفت که قبل از آتشبس میان افغانستان و پاکستان در منطقه سپین بولدک ۴۰ غیر نظامی کشته و ۱۷۰ تن دیگر زخمی شدند.
این درگیریها از دهم اکتوبر به این طرف آغاز شده بود که واکنشهای متعدد ملی و بینالمللی را به همراه داشت.