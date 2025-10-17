افغانستان
نمایندگان طالبان و پاکستان امروز در دوحه دیدار میکنند
شماری از رسانههای افغانستان و پاکستان گزارش دادهاند که امروز جمعه (۲۵ میزان) نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد.
منابع حکومت طالبان شب گذشته به بیبیسی و طلوعنیوز گفتهاند که ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، ریاست هیأت افغان را در این نشست بر عهده دارد.
رسانههای پاکستانی نیز به نقل از منابع خود گزارشهای مشابهی منتشر کردهاند.
گزارشها میافزایند که محور اصلی گفتگوها کاهش تنشهای اخیر میان افغانستان و پاکستان و بررسی راههای ادامه آتشبس فعلی خواهد بود.
تاکنون منابع رسمی حکومت طالبان و پاکستان در مورد این نشست در قطر اظهار نظری نکردهاند، اما شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، گفته است که کشورش از قطر خواسته تا در این زمینه میانجیگری کند.
نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد مرز درگیر یک نبرد خونین شدند که سرانجام با میانجیگری عربستان سعودی و قطر پایان یافت.
در تازهترین تنشها، روز چهارشنبه پاکستان دو حمله هوایی بر کابل انجام داد و همچنین در منطقه اسپینبولدک، نیروهای مرزی دو طرف بار دیگر با هم درگیر شدند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام علنی یک فرد در ولایت بادغیس را محکوم کرد
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این دفتر ناوقت پنجشنبه در صفحه ایکس خود به نقل از ولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل نوشت که اعدامهای علنی نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
آقای تورک از حاکمان افغانستان خواسته است تا برای لغو مجازات اعدام، گامهای عملی بردارند.
مقامهای محلی طالبان روز پنجشنبه گفتند که فرد اعدامشده «قاتل» بود و پس از صدور حکم محکمه و عدم بخشش از سوی خانواده مقتول، «قصاص» شد.
ستره محکمه طالبان اعلام کرده است که فرد اعدامشده باشنده ولسوالی جوند بود و دو نفر را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.
نهادهای مختلف حقوق بشری اینگونه مجازاتهای علنی از سوی محاکم طالبان را محکوم میکنند، اما طالبان این مجازاتها را تطبیق شریعت اسلامی میدانند.
زمینلرزه ۴.۶ ریشتری شرق جلالآباد را لرزاند؛ گزارشی از تلفات تا کنون منتشر نشده است
صبح امروز جمعه ۲۵ میزان زمینلرزهای به بزرگی ۴ اعشاریه ۶ درجه ریشتر در ۳۷ کیلومتری شرق شهر جلالآباد، ولایت ننگرهار را تکان داد
اداره زلزله شناسی موسوم به ولکینو دیسکوری در ویب سایت خود نوشته که این زمینلرزه حوالی ساعت ۴:۲۳ صبح به وقت محلی رخ داد و طبق گزارشها، شماری از ساکنان مناطق نزدیک کانون زلزله آن را احساس کردند.
تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده است.
این درحالیست که شرق افغانستان در ۳۱ اگست صحنه زلزله ویرانگر بود. بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسیده است.
براساس آمار رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تن زخمی شدند.
منابع امنیتی طالبان تأیید کردند؛ حملههای روز چهارشنبه در کابل توسط طیارهای بی پیلوت پاکستان انجام شده
منابع امنیتی حکومت طالبان تأیید کردهاند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره بیپیلوت، دو حمله بر کابل انجام داده است.
خالد زدران سخنگوی پولیس کابل شب گذشته به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که یکی از این حملات بر یک خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکیت صورت گرفته است.
این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۳ میزان انجام شد و باعث آتشسوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرد که یک تانکر تیل منفجر شده است.
شفاخانههای کابل گفتهاند که پس از این حملات جسد پنج نفر و دهها زخمی به آنها منتقل شده است.
خبرگزاری فرانسپرس گزارش داده است که از آغاز تنشهای اخیر میان افغانستان و پاکستان تاکنون چهار حمله هوایی بر پایتخت افغانستان انجام شده است.
هرچند تا شام روز پنجشنبه ۲۵ میزان آتشبس میان دو کشور برقرار است، اما مقامهای پاکستانی ادامه آن را مشروط به پایبندی طالبان افغان دانستهاند.
هشدار تازه نخستوزیر پاکستان به افغانستان و اعلام حمایت دولت هند
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که اگر طالبان خواهان حل بحران هستند، باید طی ۴۸ ساعت خواستههای اسلامآباد را بپذیرند.
شهباز شریف امروز در سخنرانی خود در نشست کابینه گفت که برای برقراری آتشبس دائمی، اکنون "توپ در زمین افغانستان است".
او تأکید کرد که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیتهای خود استفاده کنند.
اظهارات شریف در حالی مطرح میشود که افغانستان و پاکستان شب گذشته به توافق ۴۸ ساعته برای آتشبس دست یافتند.
در همین حال، یک روز پس از اعلام آتشبس در درگیریهای خونین میان افغانستان و پاکستان، دهلی نو حمایت خود را از کابل اعلام کرد و پاکستان را به میزبانی از گروههای تروریستی متهم کرد.
رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، امروز در واکنش به درگیریهای اخیر میان دو کشور گفت که هند وضعیت جاری را از نزدیک دنبال میکند.
به گزارش شبکه خبری «نیوز ۱۸»، آقای جیسوال گفته است که "پاکستان میزبان گروههای تروریستی است و از فعالیتهای تروریستی حمایت میکند".
او افزود که پاکستان "همواره تلاش کرده شکستهای داخلی خود را به گردن همسایگان بیندازد".
تا کنون حکومت طالبان در مورد اظهارات مقامات پاکستانی و هندی واکنشی نشان نداده است.
مقام طالبان: شمار کشته شدههای حملات پاکستان در اسپین بولدک به ۴۰ تن افزایش یافت
کریم الله زبیر، رئیس صحت عامۀ ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار گفته است که شمار کشته شدههای حملات پاکستان در این ولسوالی به ۴۰ تن افزایش یافته است.
زبیر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این حملات ۱۷۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
اسپین بولدک به روز چهارشنبه صحنه حملات پاکستان بود.
پیش از آمار تازۀ تلفات، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز اعلام کرد که پس از ۱۰ اکتبر، در درگیریها میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان دستکم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما در اعلامیهای گفت که در ولسوالی اسپین بولدک دستکم ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما همچنین کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تأیید کرده است.
طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرد
طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرده است.
ستره محکمه طالبان امروز در بیانیهای اعلام کرد که این فرد به اتهام ارتکاب دو قتل به اعدام محکوم شده بود و در استدیوم مرکزی قلعه نو، در حضور هزاران نفر، یکی از بستگان مقتول او را سه بار با شلیک گلوله هدف قرار داد.
در بیانیه ستره محکمه آمده است که این فرد به دلیل قتل یک مرد و همسرش «قصاص» شده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، این یازدهمین مورد اعدام در محضر عام در افغانستان است.
در ماه اپریل سال جاری میلادی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که اعدامها و تمامی مجازاتهای بدنی را در افغانستان متوقف کنند.
یوناما: دستکم ۱۸ کشته و بیش از ۳۶۰ زخمی در درگیریهای اخیر افغانستان و پاکستان ثبت شده
هیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که از تاریخ ۱۰ اکتبر تاکنون، در درگیریهای نظامی میان پاکستان و افغانستان دستکم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ نفر زخمی شدهاند.
یوناما در اعلامیهای که امروز به رسانهها فرستاده گفته است در این درگیریها تلفات از غیر نظامیان شامل زنان و کودکان نیز گزارش شده است.
بر اساس این اعلامیه، در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار دستکم ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شدهاند که این، بالاترین آمار تلفات غیرنظامیان در جانب افغانستان است.
یوناما همچنین کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تأیید کرده است.
هیئت ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از آتشبس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و در عین حال خواستار تأمین امنیت غیرنظامیان شده است.
این نهاد از هر دو طرف خواسته است که برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تلفات بیشتر، به درگیریها برای همیشه پایان دهند
پناهجوی افغان متهم به حمله با چاقو به کودکان در جرمنی امروز در محکمه حاضر میشود
قرار است امروز یک پناهجوی افغان که در جرمنی، به دلیل حمله با چاقو به چند کودک خردسال درمحکمه حاضر شود.
این حمله سبب افزایش واکنشها و حساسیتها در نسبت به پناهجویان در جرمنی شد.
حادثه در ۲۲ جنوری در یکی از شهرکهای ایالت بایرن رخ داد؛ زمانی که متهم در یک پارک و در حضور دو معلم، با چاقو به پنج کودک یک کودکستان حمله کرد.
نیروهای پولیس او را در همان محل بازداشت کردند.
طبق قوانین جرمنی هویت کامل این مرد ۲۸ ساله فاش نشده و تنها او با نام انعامالله یاد شده است.
گزارشها حاکی است که وی سابقه طولانی بیماری روانی دارد و ارزیابی داکتران نشان میدهد که به دلیل وضعیت روانیاش از نظر حقوقی نمیتوان او را مسئول جنایی دانست.
وولکر تورک از آتشبس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرد
وولکر تورک کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل از برقراری آتشبس در درگیریهای خونین میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده است.
بر اساس گزارشها، تا اکنون دو طرف به آتشبس اعلام شده شب گذشته پایبند مانده اند.
آقای تورک از طرفهای درگیر خواسته است تا از آسیب رساندن به غیرنظامیان خودداری کنند و به تداوم آتشبس پایبند بمانند.
روز چهارشنبه همزمان با اعلام آتشبس صدای چندین انفجار در کابل شنیده شد اما مقامات حکومت طالبان مسئولیت آن را به پاکستان نسبت ندادند.
در همین حال، وزارت خارجه چین اعلام کرده است که پکن آماده است در بازسازی روابط میان کابل و اسلامآباد نقش مثبتی ایفا کند.
براساس گزارشها درگیری میان دو کشور زمانی آغاز شد، طیارههای بیپیلوت پاکستانی به کابل و ولایت پکتیکا حمله کردند. پس از آن، نیروهای طالبان مواضع اردوی پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند.