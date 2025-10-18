مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه ‌ای که روز جمعه، ۱۷ اکتوبر منتشر کرد گفته است که دستور اداره طالبان مبنی بر توقف نشرات رادیو و تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل را محکوم می کند و آن را "دخالت مستقیم و صریح در امور یک رسانه آزاد" توصیف کرده است.

این مرکز افزوده است که برنامه های شمشاد به دنبال دستور العمل های مستقیم بخش استخبارات حکومت طالبان متوقف شده است.

در اعلامیه این مرکز به نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته شده که تلویزیون خصوصی شمشاد متهم شده است که جنگ اخیر میان نیروهای امنیتی طالبان و نظامیان پاکستانی، و حمله‌ های پاکستان به افغانستان را به درستی پوشش نداده است و "از موضع حکومت طالبان و اقدامات آن علیه پاکستان، دفاع نکرده است".

مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده که نهاد های خبری باید براساس اصول و معیار های خبرنگاری فعالیت کنند و تنها در موارد تخطی واقعی باید با پاسخگویی قانونی مواجه شوند.

حکومت طالبان تا کنون رسما در این مورد ابراز نظر نکرده است.

حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز درمورد دلیل متوقف شدن نشرات تلویزیون خصوصی شمشاد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.

سازمان حمایت از رسانه های افغانستان نیز تصمیم طالبان برای توقف نشرات شمشاد را به شدت محکوم کرده است.

حاکمان فعلی از همه ابزار های ممکن برای محدود ساختن صدای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات استفاده می‌کنند

بصیر احمد دانشیار معاون این سازمان درمورد به رادیو آزادی گفت: "گزارش های موثق داریم که حاکمان فعلی دستور توقف نشرات تلویزیون شمشاد را داده اند. این طبعاً که می‌تواند تاریکی بیشتر را بر فضایی رسانه‌ای افغانستان حاکم کند و بیانگر این است که حاکمان فعلی از همه ابزار های ممکن برای محدود ساختن صدای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات استفاده می‌کنند".

سازمان حمایت از رسانه های افغانستان همچنان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز جمعه، ۲۵ میزان منتشر کرده گفته است که این اقدام باری دیگر نشان می‌دهد که "حاکمان فعلی افغانستان هیچ تحمل نسبت به آزادی بیان، رسانه‌ های مستقل و صدای مردم ندارند".

این سازمان افزوده که طی چهار سال گذشته، طالبان محدودیت های گسترده‌ای وضع کرده، "رسانه ها را بسته اند، خبرنگاران را بازداشت و تهدید کرده و محیط رسانه‌یی کشور را به شدت محدود کرده اند".

این اداره از سازمان های بین المللی حامی آزادی رسانه ها، از جمله گزارشگران بدون مرز، یونسکو و فدراسیون بین المللی خبرنگاران خواسته است تا به رفتار« استبدادی» طالبان «قاطعانه» پاسخ بدهند.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد « نی» در تبعید نیز در اعلامیه‌ای مسدود شدن این رسانه و توقف نشرات آن ‌را "چراغ سرخ" برای رسانه ‌های دیگر تصویری مستقر در کابل خوانده است.

در این حال برخی از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران نیز این اقدام حکومت طالبان را نگران کننده می‌خوانند.

ادریس فاروقی رئیس اجرایی تلویزیون مرز، در بیرون از افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت: "متوقف شدن تلویزیون شمشاد در افغانستان برای جامعه رسانه‌یی کاملاً نگران کننده است. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان هر روز شاهد متوقف شدن فعالیت رسانه های زیادی بنابر دلایل مختلف در داخل افغانستان بودیم. بازهم منتظر پاسخ شمشاد درمورد ادعای که شده باشیم ، اما به هر دلیل متوقف شدن رسانه ها در افغانستان برای همه نگران کننده است".

یک خبرنگاران در ولایت بلخ که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نام اش درگزارش گرفته شود نیز این اقدام را در صحبت با رادیو آزادی، نگران کننده خواند.

او گفت: "بسته شدن رسانه شمشاد بسیار یک خبر ناخوشایند بود که من شنیدم. این باعث می‌گردد تا تمام کارمندان این رسانه بیکار شوند و به اقتصاد همان خانواده ها ضربه وارد شود. بجای این که حکومت (طالبان) محدودیت ها را درقبال رسانه ها وضع بکند باید در رشد رسانه ها دست به کار شود".

رادیو‌ آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان تلویزیون خصوصی شمشاد را در این مورد داشته باشد ، اما پاسخی دریافت نکرد.

پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ فضای رسانه‌ای در افغانستان محدود شده و فعالیت بسیاری از رسانه ‌های سمعی، بصری و چاپی به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و اعمال محدودیت ها متوقف شده است.

بسیاری از خبرنگاران افغان به دلیل وضع محدودیت ‌ها افغانستان را ترک کرده اند.

شماری از خبرنگاران و رسانه‌ های که در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند، پیش از این افزایش سانسور و محدودیت‌ های شدید دسترسی به اطلاعات خبر داده اند.

به اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان تلویزیون خصوصی شمشاد در سال ۱۳۸۴ با سرمایه‌ گذاری فضل کریم فضل در کابل ایجاد و رسما به فعالیت آغاز کرد.