یک طیارهٔ بیپیلوت اوکراینی بر آپارتمانی در حومهٔ مسکو اصابت کرد
یک طیارهٔ بیپیلوت اوکراینی بر آپارتمانی در حومهٔ مسکو اصابت کرد
لحظهای که یک طیارهٔ بیپیلوت اوکراینی بر ساختمان آپارتمانی در حومهٔ مسکو برخورد کرد، توسط کمرهٔ امنیتی ثبت شد. این حملهٔ نادر در نزدیکی پایتخت روسیه در تاریخ ۲۴ اکتوبر، ساختمان مسکونیای را در شهر «کراسنوگورسک» در غرب مسکو هدف قرار داد. به گفتهٔ والی منطقه، پنج نفر، به شمول یک کودک، زخمی شدند. شهر خِرسون اوکراین نیز هدف طیارههای بیپیلوت روسی قرار گرفت که به گفتۀ مقامات در نتیجه دستکم دو نفر کشته شدند.