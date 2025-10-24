لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۲ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۲۵
از بخش‌های دیگر آزادی

یک طیارهٔ بی‌پیلوت اوکراینی بر آپارتمانی در حومهٔ مسکو اصابت کرد

یک طیارهٔ بی‌پیلوت اوکراینی بر آپارتمانی در حومهٔ مسکو اصابت کرد
Embed
یک طیارهٔ بی‌پیلوت اوکراینی بر آپارتمانی در حومهٔ مسکو اصابت کرد

No media source currently available

0:00 0:00:52 0:00

لحظه‌ای که یک طیارهٔ بی‌پیلوت اوکراینی بر ساختمان آپارتمانی در حومهٔ مسکو برخورد کرد، توسط کمرهٔ امنیتی ثبت شد. این حملهٔ نادر در نزدیکی پایتخت روسیه در تاریخ ۲۴ اکتوبر، ساختمان مسکونی‌ای را در شهر «کراسنوگورسک» در غرب مسکو هدف قرار داد. به گفتهٔ والی منطقه، پنج نفر، به شمول یک کودک، زخمی شدند. شهر خِرسون اوکراین نیز هدف طیاره‌های بی‌پیلوت روسی قرار گرفت که به گفتۀ مقامات در نتیجه دست‌کم دو نفر کشته شدند.

یک طیارهٔ بی‌پیلوت اوکراینی بر آپارتمانی در حومهٔ مسکو اصابت کرد


مرتبط

XS
SM
MD
LG