زلنسکی خواستار کمک های بین المللی برای حفاظت از منابع انرژی اوکراین شد

با توجه به حملات روسیه از مهم‌ترین اولویت‌ها" است

زلنسکی روز چهارشنبه(5 نوامبر) در یک پیام ویدیویی در کی‌یف گفت که سیستم‌های دفاع هوایی و حفاظت از سیستم‌های انرژی "با توجه به حملات روسیه از مهم‌ترین اولویت‌ها" است.

او گفت که در حقیقت تامین کننده گان انرژی، تیم های تعمیراتی و نیروهای دفاع ملکی اوکراین بعد از حملات همه روزه مصروف ترمیم ساحه هستند.

زلسنکی افزود که حمایت بین المللی باید به آن سرعتی که مقامات محلی اوکراینی عمل میکنند، سازماندهی شود.

در حالیکه تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین وارد چهارمین زمستان آن میشود، اردوی روسیه بار دیگر بشکل سیستماتیک نیروگاه ها و سب استیشن های انرژی را گلوله باران می کند، تا منابع تامین برق، گرما و آب اوکراین را از بین ببرد.

به اساس معلومات شرکت خدمات عامۀ یوکرینرگو، به منظور ثبات شبکه انرژی برق، پرچوی های متوالی برق دوباره در سراسر اوکراین برنامه ریزی شده است.

اوکراین بیش از سه و نیم سال می شود که در برابر تهاجم تمام عیار روسیه از خود دفاع می‌کند.

براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مسکو روز چهارشنبه اوکراین را به پنهان کردن محاصره نیروهایش در شهرهای شرقی پوکروفسک و میرنوهراد متهم کرد.

اوکراین بیش از سه و نیم سال می شود که در برابر تهاجم تمام عیار روسیه از خود دفاع می‌کند

دیمیتری پسکوف، سخنگوی قصر کرملین به خبرنگاران روسی گفته که اوکراین، پیشنهاد روسیه مبنی بر اجازۀ بازدید خبرنگاران غربی از این منطقه را رد کرده است.

اردوی اوکراین بارها ادعای روسیه مبنی بر محاصره این منطقه را رد کرده است.

ادارۀ خدمات استخباراتی نظامی اوکراین قبلاً از عملیات های نیروهای ویژه خود به هدف جلوگیری از سقوط پوکروفسک، شهر معدنی که زمانی حدود 60,000 باشنده داشت گزارش داده بود.

این شهر با اهمیت ستراتژیک به حیث نمادی از مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روسیه تلقی می شود.

در ماه سپتمبر، زلنسکی به دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا اطمینان داد که وضعیت خط مقدم ثابت باقی مانده است.



