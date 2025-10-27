دفتر روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان (ISPR) روز یکشنبه، ۲۶ اکتوبر، در اعلامیه‌ای خبری گفت که نیروهای امنیتی این کشور به تاریخ های ۲۴ و ۲۵ اکتوبر حرکت‌ های دو گروه بزرگ از شورشیان را در مناطق مرزی شناسایی کرده و هنگام تلاش آنان برای عبور از مرز، در دو اقدام جداگانه با آنان درگیر شده‌ اند.

بر اساس اعلامیه، این درگیری‌ ها در مناطق غاکی در کرم ایجنسی و اسپنوم در وزیرستان شمالی رخ داده است.

اردو پاکستان ادعا کرده است که در نتیجه عملیات دقیق و هدفمند، ۲۵ جنگجوی که در اعلامیه بنام «فتنه الخوارج» تحت حمایت هند یاد شده، از بین رفته‌ اند و در جریان تبادل شدید آتش، پنج سرباز پاکستانی نیز جان خود را از دست داده‌ اند.

"فتنه الخوارج" اصطلاحی است که مقام‌ های پاکستانی برای طالبان پاکستانی TTP به کار می‌ برند.

هند همواره اتهامات پاکستان مبنی بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان (TTP) را رد کرده است.

اردو پاکستان همچنان در اعلامیه خود افزوده است که این تلاش‌ های نفوذ در زمانی انجام می‌ شود که هیئت های پاکستان و افغانستان در ترکیه سرگرم گفت‌وگو اند.

در اعلامیه آمده است که اسلام‌ آباد بارها از «حکومت موقت افغانستان» خواسته تا مدیریت مؤثر مرزها را تضمین کرده و بر اساس توافقنامه دوحه، مانع استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان شود.

پیش از این نیز پاکستان بار ها ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» با استفاده از خاک افغانستان حملاتی را در آن کشور انجام می دهد.

حکومت طالبان تاکنون به اعلامیه اردوی پاکستان واکنش نشان نداده، اما پیشتر تأکید کرده که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌ شود و تأمین امنیت داخلی پاکستان مسئولیت خود آن کشور است.

این در حالیست که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان یک روز پیش از این در نشستی در سیالکوت گفت که اگر مشکلات با حکومت طالبان از راه گفت‌وگو حل نشود، پاکستان با افغانستان «جنگ آشکار» را آغاز خواهد کرد.

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه‌ ایالات متحده برای صلح افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته که تهدید وزیر دفاع پاکستان به «جنگ آشکار» علیه افغانستان، نشانه‌ «کاملِ بی‌ مسئولیتی» است.

در این حال شماری از آگاهان امور سیاسی می گویند که اختلافات میان دو طرف، پیامد های منفی قابل توجه برای مردم هر دو کشور دارد.

عزیز معارج یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت: «پاکستان همیشه ادعا می‌کند که تروریستان، تی‌تی‌پی یا گروه های مختلف در افغانستان حضور دارند و وارد پاکستان می‌شوند و در آنجا عملیات تروریستی انجام می‌دهند؛ اما طالبان در این مورد غیر از آن که شفاهی می‌گویند این گروه ها در خاک افغانستان نیستند هیچ سندی در این مورد ارائه نکرده و هم کدام هیئتی از آنان را نیز نخواسته است که واقعا چنین هست یا نیست اینها، آنان را ملامت می‌کنند و آنان، اینها را ملامت می‌کنند بین شان بازی های وجود دارد هر دو ملت را متاسفانه به گرو گرفته اند و این مسایل باعث نفرت هر دو ملت می‌شود.»

گفت‌وگو های هیئت ‌های طالبان و پاکستان که از روز شنبه، ۲۵ اکتوبر، در ترکیه آغاز شده، وارد سومین روز خود شده است.

رسانه ‌های وابسته به طالبان گزارش داده ‌اند که هیئت طالبان نسخه نهایی مسودهٔ خود را به‌گونهٔ کتبی به هیئت پاکستانی سپرده و در آن بر «عدم نقض حریم زمینی و هوایی افغانستان» و ایجاد یک کانال چهارجانبه برای پیگیری توافق آتش‌بس تأکید شده است.

در مقابل، بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه در وزارت خارجهٔ طالبان، پاکستان خواستار اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و آزادی ‌خواهان بلوچ، و نیز تقویت تبادل اطلاعات استخباراتی و افزایش نظارت در امتداد خط دیورند شده است.

مرحلهٔ نخست این گفت‌وگو ها در ۱۹ اکتوبر در دوحه برگزار شد و به توافق بر آتش‌ بس فوری انجامید.

این روند پس از آن آغاز شد که طالبان، پاکستان را به نقض حریم هوایی افغانستان و انجام حملات هوایی در پکتیکا متهم کرد؛ رویدادی که به درگیری‌ های شدید و تلفات سنگین در امتداد خط دیورند انجامید.