گفت‌وگوهای روز نخست دو طرف چند ساعت عقب درهای بسته ادامه یافت و شام دیروز به پایان رسید.

هنوز جزئیات گفت‌وگوهای روز شنبه منتشر نشده است.

یک منبع در وزارت خارجه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت‌ که نشست ترکیه سه روزه است.

این منبع که بخاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، افزود که تیم‌های تخنیکی دو طرف در مورد تمدید آتش‌ بس، همکاری ‌های امنیتی، تجارت دوجانبه و بازگشت مهاجران افغان از پاکستان بحث خواهند کرد.

براساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستان، مذاکرات دیروز در دو دور میان هیئت‌های دو طرف برگزار شد.

هیئت‌های طالبان و پاکستان به ریاست وزیران دفاع دو طرف پس از درگیری‌ها و حملات مرزی که نگرانی‌ها از بروز یک جنگ تمام‌عیار میان دو کشور را برانگیخته بود، گفت‌وگوهای صلح را در ۱۸ اکتبر در دوحه، پایتخت قطر آغاز کردند.

در آنجا ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان توافق آتش‌بس را با خواجه محمد آصف، همتای پاکستانی‌اش امضا کرد.

وزیر دفاع طالبان گفته است که در نشست استانبول دربارهٔ راه‌های اجرای آتش‌بس و ایجاد میکانیزمی گفت‌وگو می‌شود که بتواند نه‌تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار به‌وجود آورد.

در گفت‌وگوهای استانبول نمایندگان دو کشور در سطح پایین‌تر شرکت کرده‌اند.

در ترکیب هیئت حکومت طالبان، رحمت‌الله نجیب، معاون وزارت داخله، سهیل شاهین، سفیر طالبان در قطر، نور احمد نور، رئیس بخش اول سیاسی وزارت خارجه، عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت و نوررحمان نصرت، نماینده وزارت دفاع شامل استند.

خبرنگاران پاکستانی به نقل از منابع گفته‌اند که مسئول سازمان اطلاعات پاکستان، رئیس عملیات اردو و نماینده وزارت خارجه این کشور برای شرکت در این نشست از جانب پاکستان به ترکیه رفته‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این هیئت به ریاست حاجی رحمت‌الله نجیب، برای گفت‌وگو دربارهٔ مسائل باقی‌مانده با طرف پاکستانی به استانبول سفر کرده است.

او جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.

طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است انتظار می‌رود در نشست استانبول درباره ایجاد یک مکانیزم ثابت برای حل مشکلات مشورت شود.

او افزوده که امیدوارند این نشست به ایجاد یک مکانیزم قوی و قابل‌تایید برای نظارت بینجامد تا آنچه به گفته او تهدیدات تروریستی متوجه پاکستان از خاک افغانستان است، رفع شود.

پاکستان طالبان افغان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان، تی‌تی‌پی متهم می‌کند، اما حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کرده و گفته است که تروریزم مسئله داخلی پاکستان است و باید در داخل آن کشور ریشه‌کن شود.