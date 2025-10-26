فرشته عباسی پژوهشگر این سازمان در امور افغانستان، روز شنبه، ۲۵ اکتوبر، در شبکهٔ ایکس خود تأکید کرده است که خبرنگاران تبعیدی افغان در ترکیه باید بتوانند برای جواز کار درخواست بدهند و آن را به ‌دست آورند.

بسیاری از خبرنگاران زن و مرد در ترکیه با وجود تجربه کاری در بخش خبرنگاری اسناد شان رد شده حتی اجازه اقامت در اینجا را ندارند.

شماری از خبرنگاران افغان در ترکیه نیز می‌گویند که با مشکلات جدی همچون نداشتن اسناد اقامت و مجوز کار در این کشور روبرو اند.

یکی از این خبرنگاران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز شنبه، ۲۵ اکتوبر، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "بزرگترین مشکل گذشته از مساله جواز کار خبرنگاری، گرفتن اقامت در اینجا است، همین اکنون بسیاری از خبرنگاران زن و مرد در ترکیه با وجود تجربه کاری در بخش خبرنگاری اسناد شان رد شده حتی اجازه اقامت در اینجا را ندارند، یا غیرقانونی زندگی می کنند یا رفتند به ملل متحد که متاسفانه ملل متحد هم نقش زیادی ندارد و برایشان کمک کرده نمی تواند."

یکی دیگر از خبرنگاران افغان در ترکیه که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: "خبرنگارانی که در ترکیه گیر مانده خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، نه توان نوشتن را دارند نه کار کردن را، جمعی بزرگی از خبرنگاران که در ترکیه زندگی می کنند به صورت پنهانی کار می کنند و یا اینکه به کار های سیاه رو آوردند مثل آشپزی، ظرف شویی، نگهبانی و دیگر کار های شاقه."

این خبرنگاران می گویند که در این اواخر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان ازین کشور افزایش یافته و به ویژه خبرنگاران افغان در صورت بازگشت به افغانستان با خطر جدی روبرو خواهند شد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز به تاریخ ۲۳ اکتوبر با نشر گزارشی دربارهٔ وضعیت خبرنگاران افغان اعلام کرده است که ترکیه به ندرت به افغان‌ها «محافظت بین‌المللی» به سبک ترکیه‌ ارائه می‌دهد و در نتیجه، بسیاری از آنان تنها وضعیت پناهندگی مشروط دریافت می‌کنند و شمار زیادی نیز از این کشور اخراج می‌شوند.

این سازمان همچنین نگرانی خود را از وضعیت افغان‌هایی که در ترکیه بدون اجازهٔ اقامت زندگی می‌کنند یا نتوانسته‌اند برای دریافت حفاظت بین‌المللی درخواست بدهند، ابراز کرده، افزوده است که این افراد در وضعیت نامطمئن و شکننده‌ای به سر می‌برند و دسترسی به خدمات حیاتی مانند آموزش و بهداشت ندارند.

پیش از این، شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از بازداشت‌ها و برخورد پولیس ترکیه با مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و از حکومت آن کشور خواسته‌اند تا به اصول حقوق بشر و حقوق قانونی مهاجران احترام بگذارد.

بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ترکیه، در حال حاضر حدود ۳۲۰ هزار پناهجوی افغان در این کشور حضور دارند که بسیاری از آنان در روند دریافت ویزه، کارت‌های پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی مواجه ‌اند.

پس از روی‌ کار آمدن دوبارهٔ حکومت طالبان، هزاران افغان به دلایل امنیتی و اقتصادی، به‌صورت قانونی و غیرقانونی، خود را به کشورهای همسایه و از جمله ترکیه رسانیده‌اند؛ اما اکنون در کنار مشکلات اقتصادی، با خطر اخراج اجباری نیز روبرو هستند.