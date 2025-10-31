جهان
اسرائیل بقایای دو گروگان را شناسایی کرد
اسرائیل میگوید بقایای دو گروگان به نامهای امیرام کوپر و سحر بروخ را که روز پنجشنبه توسط حماس تحویل داده شد، شناسایی کرده است.
سحر بروخ ۲۵ ساله دو ماه پس از ربوده شدن در یک عملیات ناموفق نجات کشته شد، و امیرام کوپر، ۸۴ ساله در اسارت جان باخته بود.
تاکنون بقایای ۱۷ گروگان از مجموع ۲۸ قربانی وعدهدادهشده از سوی حماس به اسرائیل تحویل داده شده است.
این در حالی است که پس از حملهای که به کشتهشدن یک سرباز اسرائیلی انجامید، اردوی اسرائیل شب چهارشنبه غزه را هدف موجی از حملات قرار داد. مقامات غزه میگویند بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله دهها کودک، کشته شدهاند. اسرائیل میگوید آتشبس دوباره برقرار شده، اما حماس هشدار داده است که ادامه حملات روند یافتن و تحویل اجساد را با مشکل روبهرو میکند.
امریکا به هند برای بهرهبرداری از بندر چابهار معافیت ششماهه از تحریمها را داد
هند روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده معافیت شش ماهه از تحریمها برای بهرهبرداری از بندر چابهار به دهلی نو داده است.
این امر تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت میکند.
راندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در یک نشست خبری هفتگی این خبر را تایید کرده است.
او همچنین گفت که مذاکرات هند با دولت ترمپ در مورد یک توافق تجاری دوجانبه ادامه دارد.
یک مقام هندی که نخواست نامش فاش شود، گفت که معافیت ایالات متحده از روز چهارشنبه اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت ایالات متحده در دهلی نو بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداد.
هند پارسال قراردادی ۱۰ ساله با ایران برای توسعه و بهرهبرداری از بندر چابهار امضا کرد و در ماه جاری با بازگشایی سفارت خود در کابل که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ تعطیل شده بود، روابطش را با افغانستان گسترش داد.
بندر چابهار در جنوب شرقی ایران قرار دارد و در ابتدا برنامهریزی شده بود که با اتصال ریلی به افغانستان برای تقویت اقتصاد این کشورِ محصور در خشکی، وابستگی آن به بندر کراچی پاکستان کاهش یابد.
یک محکمه در جرمنی مسئولیت کیفری مهاجم افغان را به دلیل «مشکلات روانی» رد کرد
یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در جرمنی به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم امروز محکمه، در یک مرکز رواندرمانی نگهداری خواهد شد؛ زیرا دادگاه تشخیص داده است که او به دلیل مشکلات روانی، مسئولیت جزایی ندارد.
این رویداد، در جریان کمپاین های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، در ماه جنوری در شهر جنوبی آشافنبورگ رخ داد و بحثهای گستردهای را دربارهٔ سیاستهای مهاجرتی در آلمان برانگیخت.
متهم، یک پناهجوی ۲۸ ساله افغان، گفته میشود که بهطور عمدی در تاریخ ۲۲ جنوری با یک چاقوی به گروهی از کودکان در پارک حمله کرده است.
در نتیجهٔ این حمله، یک پسر دو سالهٔ مراکشیتبار به گونهٔ مرگبار زخمی شد و یک مرد ۴۱ سالهٔ آلمانی که برای کمک شتافته بود نیز جان باخت.
اردوی پاکستان ادعا کرده است که یکی از فرماندهان مهم «تحریک طالبان پاکستان» را کشته است.
بخش مطبوعاتی اردو پاکستان امروز در بیانیهای گفت که قاری امجد یکی از فرماهان طالبان پاکستانی در منطقهٔ باجور کشته شده است.
این بیانیه میافزاید که قاری امجد و سه جنگجوی دیگر هنگام ورود به خاک پاکستان از داخل افغانستان، هدف قرار گرفتهاند.
طبق اعلام اردوی قاری امجد معاون نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان (TTP) و عضو شورای رهبری این گروه بود. در بیانیه آمده است که او در چندین حملهٔ مسلحانه دست داشته است.
پاکستان ادعا میکند که رهبران طالبان پاکستانی در داخل افغانستان فعالیت دارند، اما طالبان بارها این ادعا را رد کردهاند.
چین انتقال تیکتاک به امریکا را تأیید کرد
وزارت خزانهداری ایالات متحده گفت که چین توافقنامهٔ انتقال اپلیکیشن «تیکتاک» به امریکا را تأیید کرده است.
به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا، امروز پنجشنبه گفته است که انتظار دارد این روند در هفتهها و ماههای آینده پیش برود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
او در گفتوگو با شبکهٔ فاکس بیزنس پس از دیدار رئیسجمهور دونالد ترمپ با رئیسجمهور چین شی جینپینگ گفت که توافقنامهٔ تیکتاک در جریان سفر مقامهای امریکایی به کوالالامپور، پایتخت مالیزیا نهایی شد.
وزارت تجارت چین نیز صبح پنجشنبه در بیانیهای گفت که چین موضوعات مرتبط با تیکتاک را با ایالات متحده بهگونهٔ مناسب رسیدگی خواهد کرد.
واشنگتن تاکید دارد که تیک تاک، برای فعالیت در امریکا باید به حیث یک شرکت امریکایی راجستر شود.
یک شهروند افغانستان، به اتهام قتل، امروز در محکمۀ در لندن حاضر شد
داوود صافی، ۲۲ ساله متهم است که یک شخص ۴۹ ساله به نام وین برادهِرست را روز دوشنبه، ۲۷ اکتوبر، با ضرب چاقو به قتل رسانده است.
او همچنان به اتهام تلاش برای قتل دو نفر دیگر، از جمله یک پسر ۱۴ ساله، محاکمه میشود.
به گفتهٔ پولیس، مرد ۴۵ سالهای که در این رویداد زخمی شده است، هنوز در شفاخانه بستریست، اما پسر نوجوانی که مورد حمله قرار گرفت، از شفاخانه مرخص شده است.
دولت بریتانیا تأیید کرده است که مظنون در سال ۲۰۲۰ در یک لاری وارد این کشور شد و در سال ۲۰۲۲ پناهندگی گرفته و اجازهٔ اقامت قانونی دریافت کرده بود.
پولیس از آغاز تحقیق، احتمال تروریستی بودن قضیه را رد کرده و گفته است که داوود، که در همان محل حادثه زندگی میکرد، دو قربانی زخمی را میشناخت اما فرد کشتهشده را نه.
قرار است داوود در ۴۸ ساعت آینده در «محکمهٔ مرکزی جزایی لندن» دوباره حاضر شود.
سومین گروه از افغانها مهاجر از پاکستان راهی جرمنی شد
سومین گروه از شهروندان افغان که اجازهٔ ورود به جرمنی را دریافت کردهاند، امروز از پاکستان راهی این کشور شدند.
این افراد با یک پرواز تجاری از اسلامآباد حرکت کرده و پس از توقف در استانبول، وارد جرمنی خواهند شد.
براساس گزارش خبرگزاری جرمنی دو گروه قبلی نیز پس از ورود، به شهر هانوفر منتقل و سپس در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند.
وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که تمام افراد پیش از ورود، از مراحل کامل بررسی امنیتی عبور میکنند.
در همین حال، صدها خانوادهٔ افغان ماههاست که در اسلامآباد منتظر خروج هستند. دولت جدید جرمنی برنامهٔ اسکان برای افراد آسیبپذیر را در ماه می متوقف کرد؛ اما برخی متقاضیان هنوز هم پس از پیگیریهای حقوقی توانستهاند ویزا دریافت کنند.
طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به یکهزار و ۹۰۰ افغان دارای تاییدی ورود به این کشور را دریافت کردند و همچنان در پاکستان زندگی می کنند.
بازداشت پنج مظنون جدید در پیوند به سرقت جواهرات موزه لوور فرانسه
پولیس فرانسه پنج مظنون دیگر را در ارتباط با سرقت جواهرات به ارزش ۱۰۲ میلیون دالر از گالری آپولوی موزیم لوور بازداشت کرده است.
لور بکوا یک سارنوال در پاریس امروز گفت که یکی از مظنونان از طریق آثار دی.اِن.اِی برجایمانده در محل سرقت شناسایی شد.
به گفتهٔ او، این بازداشتها در عملیات هماهنگشدهای در نقاط مختلف پایتخت انجام گرفت.
او افزود، پیش از این نیز دو مرد دیگر در ارتباط با این سرقت بازداشت شدهاند که یکی از آنان هنگام تلاش برای خروج از فرانسه دستگیر شد و هر دو بهطور جزئی به دخالت خود در سرقت اعتراف کردهاند.
او گفت جواهرات هنوز پیدا نشدهاند، اما ابراز امیدواری کرد بازداشتهای اخیر بتواند پلیس را به سرنخهای تازهای برساند.
توافق روسای جمهور ایالات متحده و چین روی کاهش بخشهای جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده و شی جینپینگ، رئیس جمهور چین امروز به توافق رسیدند که بخشهایی از جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور را کاهش دهند.
آنها امروز در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی دیدار کردند.
ترمپ پس از این دیدار گفت «نشست فوقالعادهای» با همتای چینی اش داشته است.
او افزود که آن ها بر سر نکات مهم زیادی از جمله مسائل مربوط به تجارت، تعرفهها و مواد معدنی کمیاب به توافق رسیدند.
او به خبرنگاران گفت که تعرفهها علیه چین را بهدلیل نقش پیکنگ در بحران فنتانیل ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.
به گفتۀ ترمپ، چین نیز دوباره مقدار زیاد سویا از ایالات متحده خریداری خواهد کرد.
این دیدار نخستین ملاقات میان آنها از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.
روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار کردند.
جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعلهور شد که پیکنگ گفت که محدودیتها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته بهطور چشمگیر گسترش میدهد.
ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفههای ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.