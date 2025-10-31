تیم فوتسال جوانان افغانستان قهرمان آسیا شد.

جوانان افغان در بازی پایانی مسابقات آسیایی، ایران را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دادند. این نخستین قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیایی است.

ایران مقام دوم، تایلند سوم و ازبکستان چهارم شد.

در نیمه‌ نخست بازی، عباس حیدری کاپیتان تیم افغانستان در دقیقهٔ شانزدهم گل اول را به ثمر رساند. گل دوم را نیز علی احمدی در نیمهٔ دوم از روی ضربهٔ کرنر وارد دروازهٔ ایران کرد. تیم ایران تنها توانست یک گل بزند و تا پایان نتیجه ۲ بر ۱ به سود افغانستان باقی ماند.

دیدار افغانستان و ایران لحظاتی پرتنش و جنجالی داشت. در نیمهٔ نخست، تیم افغانستان پنج خطا انجام داد و به ایران فرصت پنالتی داد، اما بازیکنان ایرانی از آن بهره نبردند. در نیمهٔ دوم، خطاها و جنجال‌ها بیشتر از سوی بازیکنان ایران دیده شد.

در همین حال تنها ۵ ثانیه مانده به پایان مسابقه، زمانی که احمد اسماعیلی دروازه‌بان افغانستان ضربهٔ بازیکن ایران را مهار کرد، بازیکن ایرانی با لگد محکم او را زد. داور که صحنه را از نزدیک دید، فوری کارت سرخ داد و او را از زمین اخراج کرد.

این صحنه خشم بازیکنان و مربیان ایران را برانگیخت و بازی چند دقیقه متوقف شد. در جریان توقف بازیکنان ایرانی چند بار به سمت بازیکنان و مربیان افغانستان هجوم بردند، اما با دخالت مسئولان و داوران بدون حادثهٔ جدی کنترل شد.

داوران پیش از آغاز دوبارهٔ ۵ ثانیهٔ پایانی، به محمد اکبری از افغانستان، دو بازیکن ایرانی و چند تن از کادر فنی ایران کارت سرخ دادند.

بنابراین، دقایق پایانی بازی به شکلی غیرمعمول با تعداد کم بازیکنان مخصوصاً برای ایران دنبال شد.

در نهایت افغانستان قهرمان شد و برای نخستین بار در رقابت‌های آسیایی جوانان مدال طلای فوتسال را به دست آورد.

تیم فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان در مرحلهٔ سوم مسابقات آسیایی در بحرین، پنج بازی انجام داد و در همهٔ آن‌ها پیروز شد:

بازی اول: ۱۰–۲ مقابل ازبکستان

بازی دوم: ۷–۰ مقابل بحرین

بازی سوم: ۴–۱ مقابل چین

نیمه‌نهایی: ۹–۱ مقابل تایلند

فینال: ۲–۱ مقابل ایران



