گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول با توافق بر ادامهٔ آتش‌بس پایان یافت

گفت‌وگوهای چندروزه میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان با میانجی‌گری کشورهای ترکیه و قطر در استانبول، با توافق بر تداوم آتش‌بس و تعیین گام‌های بعدی برای ادامهٔ روند صلح پایان یافت.

این نشست‌ها از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر برگزار شد و هدف اصلی آن، تحکیم آتش‌بسی بود که پیش‌تر در ۱۸ تا ۱۹ اکتوبر در دوحه با حضور همان میانجی‌ها میان طالبان و مقامات پاکستانی برقرار شده بود.

در بیانیهٔ مشترک چهار کشور که از جانب وزارت خارجه ترکیه منتشر شده آمده است که تمام طرف‌ها بر ادامهٔ آتش‌بس توافق کرده‌اند و جزییات اجرایی آن قرار است در نشست سطح عالی که در تاریخ ۶ نومبر در استانبول برگزار می‌شود، نهایی گردد.

بیانیه همچنین از توافق برای ایجاد سازوکار نظارت و اعمال مجازات علیه طرف ناقض آتش‌بس جهت تضمین حفظ صلح خبر می‌دهد.

در همین حال، سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در اعلامیه‌ای جداگانه با اشاره به برگزاری این گفت‌وگوها، تأکید کرده است که آنها مطابق با سیاست اصولی خود، حل مسائل را از طریق دیپلماسی و تفاهم دنبال می‌کند.

در این بیانیه آمده است که همانند دیگر همسایگان، خواهان روابط مثبت و بر پایهٔ احترام متقابل با پاکستان است و بر اصل عدم مداخله در امور داخلی و پرهیز از تهدید متقابل تأکید دارد.

به گفتهٔ این گروه، مذاکرات استانبول که فرایندی پیچیده بود، با توافق بر ادامهٔ دیدارها برای بررسی موضوعات باقی‌مانده به پایان رسید.

تحلیل‌گران سیاسی منطقه، این گفت‌وگوها را گامی مهم در کاهش تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام‌آباد می‌دانند. طی ماه‌های گذشته، دو کشور بارها یکدیگر را به پناه‌دادن به گروه‌های شورشی و حملات مرزی متهم کرده بودند.