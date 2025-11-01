گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که افغانستان تحت حکومت طالبان «شدیدترین و نظام‌مندترین حمله به برابری جنسیتی در دوران ما» را تجربه می‌کند.

ریچارد بنت روز پنجشنبه ۹ عقرب در ارایه گزارش خود به مجمع عمومی گفته است که محدودیت‌ها بر زنان، ناپدیدسازی‌ها، فشار بر رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی، و قطع کمک‌های بشری، وضعیت انسانی را بحرانی‌تر ساخته است.

او محدودیت طالبان بر کارمندان زن سازمان‌های امدادی و زنان کارمند سازمان ملل را «بی‌سابقه و غیرقابل‌قبول» خوانده است.

بنت هشدار داده که ادامهٔ این وضعیت می‌تواند پیامدهای فرامرزی داشته باشد و خواستار توجه و حمایت دوام‌دار جامعهٔ جهانی شد. او تأکید کرده که افغانستان «قضیهٔ از دست رفته» نیست و چشم‌پوشی از آن خیانت به مردم و تهدیدی برای نظام بین‌المللی است.

طالبان پس از برگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱میلادی، قوانین سختگیرانۀ را نافذ کردند، از جمله ممنوعیت کار زنان و ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم.

هرچند حکومت طالبان ادعا دارد که به اساس قوانین شریعت اسلامی با زنان رفتار می‌کند، اما سازمانهای جهانی مدافع از حقوق بشر، از جمله ملل متحد بار ها این اقدامات حکومت طالبان را "تبعیض سیستماتیک" علیه زنان خوانده اند.