افغانستان

انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان از مشکلات در روند صدور ویزه برای دانشجویان افغان از سوی پاکستان نگرانی کرده است

گروهی از دانشجویان افغان که فراغت‌شان را در اسلام‌آباد جشن گرفتند. (تصویر آرشیف

انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان روز جمعه، ۳۱ اکتوبر با صدور اعلامیه‌ای گفته که حکومت پاکستان سیاست‌هایش در قمست صدور ویزه به دانشجویان افغان را تغییر داده و شمار زیادی از دانشجویان افغان از حدود هشت ماه به این سو منتظر صدور ویزه هستند.

به گفتۀ انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان، بر اساس این سیاست، دانشجویان افغان باید یک حامی بدون سوء پیشینۀ پاکستانی داشته باشند که به گفتۀ این انجمن، چنین امری غیرواقعی است.

انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان می‌افزاید، دانشجویان افغان قبلاً توسط برنامه‌های بورسیۀ دولتی بررسی و تأیید شده‌اند و الزامیت داشتن حامی پاکستانی موانع غیرضروری ایجاد می‌کند.

این انجمن همچنان از راه‌اندازی یک کمپاین جهانی برای افزایش آگاهی و جلب توجۀ دیپلوماتیک و بشردوستانه خبر داده و گفته که تا هنوز تلاش‌هایشان در راستای حل این مشکل دانشجویان افغان بی‌نتیجه بوده است.

این درحالیست که به دلیل درگیری‌های چند هفته قبل میان نظامیان پاکستان و افراد طالبان، پاکستان تمام گذرگاه‌هایش با افغانستان را بسته است و این اقدام مشکلات زیادی را برای افرادی که منتظر عبور از گذرگاه‌ها هستند و تاجران ایجاد کرده است.

پاکستان: آتش‌بس با افغانستان همچنان برقرار است

پاکستان می‌گوید آتش‌بس با افغانستان همچنان برقرار است، زیرا از کابل اطمینان گرفته است

سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، طاهر حسین اندرابی، روز جمعه ۸ عقرب در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد گفت که آتش‌بس پابرجاست، اما اسلام‌آباد به هرگونه تحریک پاسخ خواهد داد.

او افزود که کابل در این زمینه به آن‌ها اطمینان داده است.

در همین حال، مقام‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که گفت‌وگوهای صلح میان طالبان افغان و پاکستان در ششم نومبر در استانبول از سر گرفته خواهد شد.

دو طرف ۱۸ اکتوبر با میانجی‌گری قطر در دوحه به آتش‌بس توافق کردند، اما در دور دوم گفت‌وگوهای استانبول به نتیجه نرسیدند.

ریچارد بنت: برابری جنسیتی در حکومت طالبان با شدیدترین و نظام‌مندترین حمله مواجه است

ریچارد بنیت

گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که افغانستان تحت حکومت طالبان «شدیدترین و نظام‌مندترین حمله به برابری جنسیتی در دوران ما» را تجربه می‌کند.

ریچارد بنت روز پنجشنبه ۹ عقرب در ارایه گزارش خود به مجمع عمومی گفته است که محدودیت‌ها بر زنان، ناپدیدسازی‌ها، فشار بر رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی، و قطع کمک‌های بشری، وضعیت انسانی را بحرانی‌تر ساخته است.

او محدودیت طالبان بر کارمندان زن سازمان‌های امدادی و زنان کارمند سازمان ملل را «بی‌سابقه و غیرقابل‌قبول» خوانده است.

بنت هشدار داده که ادامهٔ این وضعیت می‌تواند پیامدهای فرامرزی داشته باشد و خواستار توجه و حمایت دوام‌دار جامعهٔ جهانی شد. او تأکید کرده که افغانستان «قضیهٔ از دست رفته» نیست و چشم‌پوشی از آن خیانت به مردم و تهدیدی برای نظام بین‌المللی است.

طالبان پس از برگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱میلادی، قوانین سختگیرانۀ را نافذ کردند، از جمله ممنوعیت کار زنان و ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم.

هرچند حکومت طالبان ادعا دارد که به اساس قوانین شریعت اسلامی با زنان رفتار می‌کند، اما سازمانهای جهانی مدافع از حقوق بشر، از جمله ملل متحد بار ها این اقدامات حکومت طالبان را "تبعیض سیستماتیک" علیه زنان خوانده اند.

امریکا به هند برای بهره‌برداری از بندر چابهار معافیت شش‌ماهه از تحریم‌ها را داد

بندر چهابهار

هند روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده معافیت شش ماهه از تحریم‌ها برای بهره‌برداری از بندر چابهار به دهلی نو داده است.

این امر تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت می‌کند.

راندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در یک نشست خبری هفتگی این خبر را تایید کرده است.

او همچنین گفت که مذاکرات هند با دولت ترمپ در مورد یک توافق تجاری دوجانبه ادامه دارد.

یک مقام هندی که نخواست نامش فاش شود، گفت که معافیت ایالات متحده از روز چهارشنبه اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت ایالات متحده در دهلی نو بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداد.

هند پارسال قراردادی ۱۰ ساله با ایران برای توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار امضا کرد و در ماه جاری با بازگشایی سفارت خود در کابل که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ تعطیل شده بود، روابطش را با افغانستان گسترش داد.

بندر چابهار در جنوب شرقی ایران قرار دارد و در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود که با اتصال ریلی به افغانستان برای تقویت اقتصاد این کشورِ محصور در خشکی، وابستگی آن به بندر کراچی پاکستان کاهش یابد.

یک محکمه در جرمنی مسئولیت کیفری مهاجم افغان را به دلیل «مشکلات روانی» رد کرد

محکمه در جرمنی

یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در جرمنی به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم امروز محکمه، در یک مرکز روان‌درمانی نگهداری خواهد شد؛ زیرا دادگاه تشخیص داده است که او به دلیل مشکلات روانی، مسئولیت جزایی ندارد.

این رویداد، در جریان کمپاین های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، در ماه جنوری در شهر جنوبی آشافنبورگ رخ داد و بحث‌های گسترده‌ای را دربارهٔ سیاست‌های مهاجرتی در آلمان برانگیخت.

متهم، یک پناهجوی ۲۸ ساله افغان، گفته می‌شود که به‌طور عمدی در تاریخ ۲۲ جنوری با یک چاقوی به گروهی از کودکان در پارک حمله کرده است.

در نتیجهٔ این حمله، یک پسر دو سالهٔ مراکشی‌تبار به گونهٔ مرگبار زخمی شد و یک مرد ۴۱ سالهٔ آلمانی که برای کمک شتافته بود نیز جان باخت.

اردوی پاکستان ادعا کرده است که یکی از فرماندهان مهم «تحریک طالبان پاکستان» را کشته است.

آرشیف

بخش مطبوعاتی اردو پاکستان امروز در بیانیه‌ای گفت که قاری امجد یکی از فرماهان طالبان پاکستانی در منطقهٔ باجور کشته شده است.

این بیانیه می‌افزاید که قاری امجد و سه جنگجوی دیگر هنگام ورود به خاک پاکستان از داخل افغانستان، هدف قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام اردوی قاری امجد معاون نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان (TTP) و عضو شورای رهبری این گروه بود. در بیانیه آمده است که او در چندین حملهٔ مسلحانه دست داشته است.

پاکستان ادعا می‌کند که رهبران طالبان پاکستانی در داخل افغانستان فعالیت دارند، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده‌اند.

یک شهروند افغانستان، به اتهام قتل، امروز در محکمۀ در لندن حاضر شد

پرچم بریتانیا - تصویر از آرشیف

داوود صافی، ۲۲ ساله متهم است که یک شخص ۴۹ ساله به نام وین برادهِرست را روز دوشنبه، ۲۷ اکتوبر، با ضرب چاقو به قتل رسانده است.

او همچنان به اتهام تلاش برای قتل دو نفر دیگر، از جمله یک پسر ۱۴ ساله، محاکمه میشود.

به گفتهٔ پولیس، مرد ۴۵ ساله‌ای که در این رویداد زخمی شده است، هنوز در شفاخانه بستریست، اما پسر نوجوانی که مورد حمله قرار گرفت، از شفاخانه مرخص شده است.

دولت بریتانیا تأیید کرده است که مظنون در سال ۲۰۲۰ در یک لاری وارد این کشور شد و در سال ۲۰۲۲ پناهندگی گرفته و اجازهٔ اقامت قانونی دریافت کرده بود.

پولیس از آغاز تحقیق، احتمال تروریستی بودن قضیه را رد کرده و گفته است که داوود، که در همان محل حادثه زندگی می‌کرد، دو قربانی زخمی را می‌شناخت اما فرد کشته‌شده را نه.

قرار است داوود در ۴۸ ساعت آینده در «محکمهٔ مرکزی جزایی لندن» دوباره حاضر شود.

سومین گروه از افغان‌ها مهاجر از پاکستان راهی جرمنی شد

مهاجران افغان که به جرمنی منتقل شدند

سومین گروه از شهروندان افغان که اجازهٔ ورود به جرمنی را دریافت کرده‌اند، امروز از پاکستان راهی این کشور شدند.

این افراد با یک پرواز تجاری از اسلام‌آباد حرکت کرده و پس از توقف در استانبول، وارد جرمنی خواهند شد.

براساس گزارش خبرگزاری جرمنی دو گروه قبلی نیز پس از ورود، به شهر هانوفر منتقل و سپس در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند.

وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که تمام افراد پیش از ورود، از مراحل کامل بررسی امنیتی عبور می‌کنند.

در همین حال، صدها خانوادهٔ افغان ماه‌هاست که در اسلام‌آباد منتظر خروج هستند. دولت جدید جرمنی برنامهٔ اسکان برای افراد آسیب‌پذیر را در ماه می متوقف کرد؛ اما برخی متقاضیان هنوز هم پس از پیگیری‌های حقوقی توانسته‌اند ویزا دریافت کنند.

طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار و ۹۰۰ افغان دارای تاییدی ورود به این کشور را دریافت کردند و همچنان در پاکستان زندگی می کنند.

انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند

ترکیه - استانبول

منابع به رادیو آزادی گفته‌اند که انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند.

پیش‌تر، هیئت‌های دو طرف از عدم پیشرفت در این گفت‌وگوها ابراز ناامیدی کرده بودند.

این حالی است که هیچ نتیجهٔ رسمی اعلام نشده است.

مقام‌های امنیتی گفته‌اند که این گفت‌وگوها به درخواست و تشویق کشور میزبان مذاکرات، ترکیه تمدید شده است.

منابع در حکومت طالبان می‌گویند که طرف پاکستانی به مذاکرات بازگشته است.

برخی منابع دیپلماتیک طالبان که از مذاکرات استانبول آگاه‌اند به رادیو آزادی گفته‌اند که هیئت مذاکره‌کننده پاکستان که عازم پاکستان شده بود، دوباره به گفت‌وگوها بازگردانده شده و امروز، پنج‌شنبه، بار دیگر بر سر میز مذاکرات خواهند نشست.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان و مذاکره‌کنندگان پاکستانی با همکاری کشورهای میانجی قطر و ترکیه، به تبادل دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

مقام‌های امنیتی پاکستان نیز به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته‌اند که مذاکرات به درخواست و تشویق کشور میزبان دوباره از سر گرفته می‌شود.

یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان در لندن به قتل متهم شد

لندن

پولیس لندن روز چهارشنبه یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان را به قتل متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، صفی داوود متهم است که روز دوشنبه در یکی از کوچه‌های آرام منطقهٔ مسکونی «اکسبریج» در شمال‌غرب لندن، سه نفر از جمله یک پسر ۱۴ ساله را با چاقو زخمی کرده است.

بر اساس اعلام وزارت داخلهٔ بریتانیا، داوود در سال ۲۰۲۰ در حالی که در داخل یک موتر باربری پنهان شده بود، وارد بریتانیا شد و پناهندگی دریافت کرد.

گفته شده است که دو سال بعد اجازهٔ اقامت دایمی به داوود داده شد.

