افراد مسلح دو سرباز را در پاکستان ربودند

مقام‌های پولیس در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا، می‌گویند افراد مسلح ناشناس در منطقه‌ی «هوېد» یک سرباز اداره‌ی مبارزه با تروریزم (CTD) و در «سردی خېل» یک سرباز بخش ویژه‌ی پولیس را ربوده‌اند. پولیس افزوده است که هر دو رویداد در تاریخ ۳۱ اکتبر رخ داده و عملیات جستجو برای یافتن آنان آغاز شده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت ربودن این دو سرباز پولیس را بر عهده نگرفته است.

در همین حال، پولیس و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیواروپای آزاد – رادیوآزادی گفته‌اند که در واکنش به این رویداد ها، کمیته‌ی صلح «هوېد» پدر و برادر یکی از افراد مظنون را ربوده و نزد خود نگه داشته است.

رهبران کمیته‌ی صلح طرفدار حکومت به رادیو مشال گفته‌اند تا زمانی که سربازان پولیس آزاد نشوند، پدر و برادر فرد مظنون در نزد آنان باقی خواهند ماند.

در منطقه بنو و مناطق همجوار آن، از جمله وزیرستان شمالی، افراد مسلح بارها بر نیروهای نظامی و پولیس حمله کرده‌اند و گاهی نیز سربازان را به اسارت گرفته‌اند.

اردوی پاکستان و پولیس می‌گویند که به تأمین امنیت در منطقه متعهد هستند و هر از گاهی عملیات نظامی در آنجا انجام می‌دهند.