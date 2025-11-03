او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به‌شرط تغییر صدا با رادیو آزادی گفت:«وقتی دو روز قبل شنیدم که راه تورخم باز شده است، مادرم را همراه با برادرم به تورخم رساندیم، اما وقتی این‌جا آمدیم گفتند دروازه تنها از طرف پاکستان باز شده است.»

یک‌تعداد مریضان عاجل هستند که در تورخم گیرمانده‌اند

غفور، یکی از افغان‌های دیگر، چشم‌دیدش را از وضعیت مردم، به‌ویژه مریض‌داران در تورخم، به رادیو آزادی چنین گفت: «در همین بیست روز، یک‌تعداد مریضان عاجل هستند که در تورخم گیرمانده‌اند. یک‌تعداد مردم بی‌چاره و ناتوان است که از سمت شمال، از میمنه، فاریاب، سمنگان، بدخشان و مزارشریف آمده‌اند تا این‌جا. هرکدام‌شان ده تا بیست‌هزار افغانی مصرف کرده‌اند.»

امان‌الله، یکی از افغان‌ها در آن‌سوی گذرگاه تورخم، نیز به رادیو آزادی گفت که مهاجران افغان چندین شبانه‌روز در منطقهٔ جمرود منتظر مانده و همه در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند: «این‌ها را در جمرود زیاد منتظر ساختند، تقریباً بین ۱۵ تا ۱۶ روز انتظار کشیدند. پس از این‌که راه باز شد، یک‌تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردمی که باقی مانده‌اند، مشکلات زیاد است؛ به‌خاطری که جای نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبه‌رو هستند.»

در کنار مهاجران افغان که منتظر بازگشت به کشور‌اند و مسافران گیرمانده در دو طرف گذرگاه تورخم، به‌اساس گزارش‌ها صدها موتر حامل کالاهای تجارتی نیز متوقف مانده که نگرانی‌ها را برای تاجران افزایش داده است.

مردم و تاجران افغان از هر دو حکومت می‌خواهند که به‌گونهٔ فوری این گذرگاه‌ها را باز کنند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت پاکستان به تاریخ اول نوامبر، گذرگاه تورخم را به‌روی بازگشت مهاجران به افغانستان به‌گونهٔ یک‌طرفه بازگشایی کرد.

یک منبع در تورخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه ۱۲ عقرب هم دروازهٔ تورخم به‌روی بازگشت مهاجران افغان باز است، اما برای کسانی که از افغانستان می‌خواهند وارد پاکستان شوند، اجازهٔ عبور داده نمی‌شود.

سفارت افغانستان، تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام‌آباد، روز شنبه در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خود نوشته است که با باز شدن مسیر تورخم به‌روی مهاجران، تعدادی از آنان به افغانستان بازگشته و تعدادی دیگر هنوز هم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.

این سفارت روز جمعه گفت که حدود ۴۰۰ موتر باربری حامل افغان‌های آمادهٔ بازگشت و اموال‌شان بین جمرود و تورخم گیرمانده‌اند.

برعلاوه، گذرگاه سپین‌بولدک‌–چمن نیز به‌روی بازگشت مهاجران افغان از پاکستان باز شده است. جیونیوز، رسانهٔ پاکستانی، روز شنبه اول نوامبر گزارش داده که در یک روز بیش از ده‌هزار و هفت‌صد مهاجر از طریق گذرگاه چمن به کشورشان بازگشته‌اند.

پاکستان: تورخم فقط برای بازگشت افغان‌های فاقد اسناد باز است

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در مصاحبه با تلویزیون «جیو نیوز» که روز شنبه، اول نوامبر منتشر شد، گفت که گذرگاه تورخم به‌هدف بازگرداندن افغان‌های فاقد اسناد بازگشایی شده است و به‌گفتهٔ او از طریق این گذرگاه فعالیت‌های تجارتی صورت نخواهد گرفت.

او افزود تا زمانی‌که گفت‌وگوها با حکومت طالبان نهایی نشود، تمام امور مربوط به افغانستان، از جمله روند صدور ویزه، متوقف مانده است، اما روند اخراج مهاجران افغان ادامه خواهد یافت.

قرار است سومین دور گفت‌وگوها میان هیأت‌های طالبان و پاکستان به تاریخ ششم نوامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شود.

با آن‌که در دیدار دو طرف در دوحه، به تاریخ ۱۹ اکتوبر، روی آتش‌بس توافق شد و تصور می‌رفت مسیرها باز شوند، اما در گفت‌وگوهای بعدی در استانبول، که به تاریخ ۲۵ اکتوبر آغاز شد، هیچ توافقی دربارهٔ باز شدن گذرگاه‌ها به‌دست نیامد.

پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند به تاریخ ۱۰ اکتوبر، تمام مسیرهای زمینی میان افغانستان و پاکستان به‌روی تجارت، ترانزیت و رفت‌وآمد مسدود شد.