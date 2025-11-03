خبر ها
ترمپ: عملیات نظامی در نایجریا میتواند زمینی یا هوایی باشد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، بار دیگر تهدید خود مبنی بر اجرای عملیات نظامی در نایجریا را بهدلیل کشتار مسیحیان تکرار کرد و گفت که این عملیات میتواند زمینی یا هوایی باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که ریاستجمهوری نایجریا پیشنهاد دیدار میان دو رهبر برای حل این مسئله را مطرح کرد.
کارشناسان میگویند درگیریهای گوناگون نایجریا، بدون تمایز، هم مسیحیان و هم مسلمانان را قربانی میکند.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار فرانس پرس در طیارۀ ویژه ریاست جمهوری امریکا درباره احتمال اعزام نیروهای امریکایی به نایجریا یا انجام حملات هوایی گفت: "ممکن است، یعنی گزینههای زیادی را در نظر دارم. من خیلی چیزها را در ذهن دارم."
ترامپ روز شنبه اول نومبر در پیامی تند در پلتفرم «تروث سوشال» گفت که از پنتاگون خواسته است طرحی احتمالی برای حمله به نایجریا را تهیه کند.
دانیل بوالا، سخنگوی رئیس جمهور نایجریا روز یکشنبه به خبرگزاری فرانس گفت که نایجریا شریک ایالات متحده در مبارزه جهانی علیه تروریسم است.
نایجریا با درگیریهای جهادی در شمال شرق، باندهای مسلح در شمال غرب و نزاعهای مرگبار میان کشاورزان و دامداران در مناطق مرکزی روبهرو است.
بولا احمد تینوبو رئیسجمهور نیجریه، روز شنبه در شبکههای اجتماعی نوشت که توصیف نایجریا بهعنوان کشوری دارای تعصب دینی، بازتاب واقعیت ملی ما نیست.
فرار بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی سودانی از شهرها و روستا ها در شرق دارفور
بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی سودانی از شهرها و روستاهای منطقهٔ کردفان در شرق دارفور فرار کردهاند.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده است که نیروهای شبهنظامی هشدار دادهاند که قطعات نظامیشان در امتداد یک خط مقدم جدید در حال تجمعاند.
در هفتههای اخیر، منطقهٔ کردفان مرکزی به میدان نبرد تازهای در جنگ دوساله میان اردوی سودان و نیروهای شبهنظامی حمایت سریع (RSF) تبدیل شده است.
کردفان مرکزی از اهمیت راهبردی برخوردار است زیرا میان ایالتهای دارفور و منطقهٔ اطراف خرطوم پایتخت سودان، واقع شده است.
گسترش دامنهٔ جنگ در این منطقه پس از آن صورت میگیرد که نیروهای حمایت سریع کنترل شهر الفاشر و آخرین پایگاه اردوی سودان در دارفور ــ را به دست گرفتند.
سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیهای که یکشنبه شب منتشر کرد، اعلام نمود که حدود ۳۶ هزار و ۸۲۵ نفر بین تاریخ ۲۶ تا ۳۱ اوکتوبر از پنج ناحیهٔ کردفان شمالی بیجا شدهاند.
پیش از این پژوهشگران پوهنتون ییل امریکا اعلام کرده بودند که تصاویر تازهی ماهوارهای نشان میدهد که احتمالاً کشتارهای جمعی همچنان در داخل و اطراف شهر الفاشر در سودان ادامه دارد.
در طول این جنگ، هم نیروهای حمایت سریع و هم اردوی سودان به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدهاند.
صدراعظم اسرائیل هشدار داده که در صورت عدم خلع سلاح حزب الله توسط حکومت لبنان ، وارد عمل خواهد شد
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل هشدار داده که اگر حکومت لبنان ، گروه حزبالله را خلع سلاح نکند، اسرائیل طبق توافق آتشبس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و وارد عمل خواهد شد.
نتانیاهو روز یکشنبه (۱۱ عقرب ) در آغاز جلسه کابینۀ اسرائیل ، حزبالله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کند.
ایالات متحده ، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.
صدراعظم اسرائیل افزود که اگر لبنان اقدامی برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبههای تازه نکند اسرائیل در صورت لزوم اقدام خواهد کرد.
از سوی دیگر ، یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته تأکید کرد که دولت لبنان باید به تعهد خود برای خلع سلاح حزبالله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان عمل کند.
یک روز پیش از این ، وزارت صحت لبنان گزارش داد که چهار نفر در حملۀ هوایی اسرائیل کشته شدهاند.
اردوی اسرائیل در بیانیهای دیروز اعلام کرد که چهار عضو حزبالله را کشته است.
تیم ملی کریکت افغانستان در سومین بازی ۲۰ اورره در برابر زیمبابوه با تفاوت یازده دوش برنده شد
تیم ملی کریکت افغانستان در سومین و آخرین بازی بیست اورره نیز در برابر تیم کریکت زیمبابوه برنده شد.
این بازی روز یکشنبه (۱۱ عقرب ) در ورزشگاه کریکت شهر هراره، پایتخت زیمبابوه برگزار شد و بازیکنان افغان تیم کشور میزبان را با تفاوت یازده دوش شکست دادند.
تیم ملی کریکت افغانستان ۲۱۱ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود.
افغانستان در نخستین بازی اش روز چهارشنبه هفتۀ گذشته با تفاوت ۵۳ دوش و در دومین بازی روز جمعه با تفاوت ۷ دوش در برابر زیمبابوه پیروز شده بود.
یک مقام امنیتی پاکستان می گوید که سه پولیس در انفجاری در منطقه هنگو زخمی شدند
در انفجاری در منطقۀ هنگو ایالت خیبرپختونخوا سه پولیس زخمی شدند. عبدالصمد خان یک مقام پولیس هنگو به رسانه ها گفته است که انفجار هنگام عبور یک کاروان نیروهای پولیس روز یکشنبه (۱۱ عقرب ،۲ نوامبر) رخداد.
پیش از این ، در حملۀ بمبی به یک پوستۀ امنیتی در هنگو در ۲۴ اکتوبر سه پولیس به شمول یک افسر کشته شده بودند.
به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی ، انفجارهای بمب و حملات مسلحانه در مناطق مختلف خیبرپختونخوا از جمله هنگو در سال های اخیر افزایش یافته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان: حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه در دو دهۀ اخیر در این کشور جان باخته اند
مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که دو دو دهۀ گذشته حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه در اثر رویدادهای جنگی و جرایم سازمانیافته در این کشور جان باختهاند.
این مرکز امروز یکشبنه (۱۱ عقرب، ۲ نوامبر) به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران» در اعلامیهای گفت، از سال ۲۰۰۱ میلادی تا کنون، بیش از ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه از جمله ۲۰ زن در افغانستان کشته شدهاند و در بیش از ۹۰ درصد این موارد، عدالت اجرا نشده است.
بر اساس اعلامیه ، فرهنگ معافیت از مجازات مانع تحقق عدالت برای اکثریت قربانیان شده است.
در اعلامیه آمده است که محدودیتها و فشارها بر فعالیتهای رسانهای در افغانستان به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان تأکید کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، حداقل ۶۴۰ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان را ثبت کرده است.
طالبان در مورد اعلامیۀ این مرکز هنوز تبصره نکرده اند ؛ اما در گذشته گفته بودند که به حمایت از فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چهارچوب «ارزش های اسلامی و منافع ملی» متعهد اند.
هشدار دونالد ترمپ به گروه اسلامگرا در نایجریا
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر گروه اسلامگرا در نایجریا به گفتۀ او کشتار عیسویان را متوقف نکند ، با تمام قوا وارد عمل خواهد شد.
آقای ترمپ در بیانیه ای روز شنبه (۱۰ عقرب ، دوم نوامبر) گفت که به وزارت دفاع امریکا* دستور داده است تا برای پلان یک حملۀ احتمالی آمادگی بگیرد.
رئیس جمهور ایالات متحده بدون ارائۀ شواهد افزوده است که هزاران عیسوی توسط اسلامگرا های تندرو کشته شده اند.
در نایجریا گروه بوکوحرام فعال است.
این گروه از سال ۲۰۰۹ میلادی به اینطرف در حملاتش دستکم ۴۰ هزار نفر را کشته و بیش از دو میلیون تن دیگر را مجبور به کوچیدن کرده است.
*بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترمپ ،در ماه سپتمبر ۲۰۲۵ از عنوان «وزارت جنگ» برای نام ثانویۀ «وزارت دفاع ایالات متحده» استفاده می شود.
در حمله با چاقو در بریتانیا ده نفر زخمی شدند
پولیس بریتانیا می گوید که بر اثر حمله با چاقو به قطاری در این کشور ده نفر زخمی شده اند.
این قطار شام روز شنبه ۱۰ عقرب از شرق بریتانیا به مقصد لندن در حرکت بود.
پولیس ضد تروریزم بریتانیا تحقیقات را در بارۀ این رویداد آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس ، دو نفر در پیوند به این واقعه بازداشت شده اند.
کایر استارمر ، صدراعظم بریتانیا این رویداد را وحشتناک و نگران کننده خوانده است.
وزیر دفاع پاکستان: گذرگاه تورخم تنها برای اخراج مهاجران افغان گشوده شده است
خواجه محمد آصف ، وزیر دفاع پاکستان می گوید که گذرگاه تورخم به هدف برگشتاندن افغان های فاقد اسناد بازگشایی شده است و به گفتۀ او از طریق این گذرگاه فعالیت های تجاری صورت نخواهد گرفت.
آقای آصف این سخن را در مصاحبه با جیونیوز که شنبه شب (۱۰ عقرب) منتشر شد گفت.
او تاکید کرده است که روند اخراج مهاجرین افغان ادامه می یابد.
این مقام ارشد دفاعی پاکستان همچنان گفته که همه مسائل با افغانستان به شمول صدور ویزا به افغان ها به حالت تعلیق در آورده شده است.
آنسو، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته در مصاحبه با خیبرنیوز از پالیسی های پاکستان در مورد مهاجرین افغان به شدت انتقاد کرده و آن را غیرمعقول خوانده است.
آقای مجاهد ، تهدیدات خواجه آصف را در زمان گفتگوهای صلح بین طالبان و اسلام آباد نامناسب دانسته.
مقامهای نظامی اوکراین: در برابر حملات شدید روسیه مقاومت میکنیم
مقامهای نظامی اوکراین تأکید کردهاند که نیروهایشان هنوز در شهر پوکروفسک در شرق این کشور، در برابر حملات شدید حدود ۱۷۰ هزار سرباز روسی مقاومت میکنند.
الکساندر سیرسکی، قوماندان کل نیروهای اوکراین، روزشنبه اول نوامبر در صفحهی فیسبوک خود نوشت که عملیات همهجانبه برای نابودسازی و بیرونراندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد.
این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین نبرد برای این شهر را که بیشتر ویران شده اولویت خوانده بود.
زلنسکی به تاریخ ۳۱ اوکتوبر گفت روسها میخواهند با تمام کشور ما همان کاری را بکنند که با پوکروفسک، کوپیانسک و دیگر شهرها و مناطق انجام میدهند. آنها باید در همانجایی که رسیدهاند متوقف و در همانجا نابود شوند.
برآوردها نشان میدهد که میان ۲۰۰ تا ۴۰۰ سرباز روسی هماکنون در نواحی شرقی شهر پوکروفسک در منطقهی دونتسک جابهجا شدهاند و با استفاده از محیط شهری، زیرزمینها و لباسهای غیرنظامی، تلاش میکنند از شناسایی نیروهای اوکراینی در امان بمانند.
همانند شهرهای بزرگ دیگر اوکراین پوکروفسک نیز اهمیت نظامی زیادی دارد و مسیرهای مهم تدارکاتی را برای نیروهای اوکراینی فراهم میکند.
تحلیلگران هشدار دادهاند که سقوط این شهر میتواند مسیر نیروهای روسیه را به سوی غرب اوکراین باز کند و مناطق جنوبی اوکراین را در معرض خطر قرار دهد.
خبرگزاری «زویوزدا» وابسته به وزارت دفاع روسیه روز شنبه اول نوامبر ادعا کرده بود که نیروهای اوکراینی در پوکروفسک شروع به تسلیم شدن کردهاند.
