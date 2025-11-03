مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که دو دو دهۀ گذشته حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه در اثر رویدادهای جنگی و جرایم سازمان‌یافته در این کشور جان باخته‌اند.

این مرکز امروز یکشبنه (۱۱ عقرب، ۲ نوامبر) به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران» در اعلامیه‌ای گفت، از سال ۲۰۰۱ میلادی تا‌ کنون، بیش از ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه از جمله ۲۰ زن در افغانستان کشته شده‌اند و در بیش از ۹۰ درصد این موارد، عدالت اجرا نشده است.

بر اساس اعلامیه ، فرهنگ معافیت از مجازات مانع تحقق عدالت برای اکثریت قربانیان شده است.

در اعلامیه آمده است که محدودیت‌ها و فشارها بر فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان تأکید کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، حداقل ۶۴۰ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان را ثبت کرده است.

طالبان در مورد اعلامیۀ این مرکز هنوز تبصره نکرده اند ؛ اما در گذشته گفته بودند که به حمایت از فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چهارچوب «ارزش های اسلامی و منافع ملی» متعهد اند.