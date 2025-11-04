کریکت بورد افغانستان اعلام کرده است که مأموریت جاناتان ترات، سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان، پس از مسابقات جام جهانی ۲۰ اوورهٔ سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

در اعلامیهٔ این نهاد آمده است که این تصمیم برای «آغاز دور تازه و رشد بیشتر تیم ملی» گرفته شده است.

جاناتان ترات در واکنش به این تصمیم گفته است که به دستاوردهای مشترک با بازیکنان افغان افتخار می‌کند و برای همیشه از حامیان تیم ملی کریکت افغانستان باقی خواهد ماند. او افزوده که آرزو دارد تیم افغانستان و مردم این کشور در سال‌های آینده نیز موفق باشند.

ترات، بازیکن پیشین تیم ملی بریتانیا، در جولای ۲۰۲۲ به عنوان سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان منصوب شد.

در دورهٔ او، تیم ملی افغانستان سال گذشته در بازی‌های ۲۰ اووره به مرحلهٔ نیمه‌نهایی رسید و توانست در چهار سال گذشته تیم‌های بزرگی مانند انگلستان، آسترالیا، پاکستان، نیوزیلند و آفریقای جنوبی را شکست دهد.

کریکت بورد افغانستان تاکنون در مورد جانشین ترات توضیحی نداده است و مشخص نیست چه زمانی برای انتخاب سرمربی جدید اقدام خواهد شد.