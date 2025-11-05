افغانستان
۳۱ مهاجر افغان به جرمنی رسیدند
۳۱ شهروند افغان که از قبل برای اقامت درجرمنی پذیرفته شده بودند، روز سهشنبه با پرواز از اسلامآباد وارد شهر هانوفر جرمنی شدند.
به گفته سخنگوی وزارت داخله جرمنی، این افراد در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده خواهند شد. بیشتر آنها کسانی هستند که برای گرفتن اجازه اقامت، پروندههایشان را در محکمه پیگیری کرده بودند.
این انتقال بخشی از برنامههای ویژه جرمنی برای کمک به افغانهای در خطر به شمول کارمندان سابق دولت، فعالان حقوق بشر و خانوادههای آسیبپذیر است.
بسیاری از خانوادههای افغان ماهها و حتی سالهاست که در اسلامآباد منتظر سفر به جرمنی هستند. دولت جرمنی اعلام کرده هنوز حدود یک هزار و نه صد افغان که تاییدی ویزه جرمنی را دارند، در پاکستان باقی ماندهاند.
محاکمه نه مظنون قاچاقچی در پاریس آغاز شد
در پی غرقشدن یک قایق مهاجران در کانال انگلستان که هفت نفر در آن جان باختند، محاکمه نه مظنون قاچاقچی، از جمله افغانها، روز سهشنبه در پاریس آغاز شد.
سارونوالان این افراد را که از افغانستان، عراق و سودان اند، رسماً به اتهام قتل غیرعمد، بهخطرانداختن جان دیگران و تسهیل ورود غیرقانونی به بریتانیا متهم کردهاند.
این قایق که حامل ۶۵ مهاجر بود، آگست ۲۰۲۳ از بندر کوچک کاله در فرانسه به قصد رسیدن به بریتانیا راهی شد اما بهخاطر نقص فنی ماشین غرق شد. نجاتدهندگان اجساد شش نفر را از آب بیرون کشیدند و جسد یک نفر دیگر بعداً در سواحل هلند پیدا شد.
بررسیهای چند کشور اروپایی نشان میدهد یک شبکه منظم قاچاق در فرانسه و جرمنی کسانی را که مدارک قانونی اقامت نداشتند، به بریتانیا منتقل میکرد؛ گفته میشود این شبکه توسط کردهای عراقی اداره میشد. یک شاخه از این شبکه در جرمنی امور لجستیکی مهاجران را سازماندهی میکرد و ظاهراً گروههایی در افغانستان نیز افراد برای فرستادن به انگلستان فراهم میکردهاند.
گزارشها حاکی است قاچاقچیان برای هر نفر حدود ۱۵۰۰ دالر دریافت میکردهاند.
سالهاست که مهاجران بهصورت غیرقانونی تلاش میکنند با قایقهای بادی کوچک به بریتانیا برسند؛ مسیر خطرناکی که بارها به وقوع حوادث مرگبار و از دستدادن جانها منجر شده است. مرگبارترین حادثه مشابه چهار سال پیش رخ داد که در آن ۲۷ مهاجر جان باختند.
فعالیت سازمان ملل در گذرگاه اسلامقلعه بهدلیل محدودیتهای تازه طالبان بر زنان به حالت تعلیق درآمد
سازمان ملل متحد امروز فعالیتهای خود را در گذرگاه اسلام قلعه به دلیل محدودیتهای تازهٔ حکومت طالبان بر کارمندان زن افغان، به حالت تعلیق درآورد.
به گزارش فرانس پرس ایندریکا راتواته هماهنگکنندهٔ امور بشردوستانهٔ سازمان ملل در افغانستان گفت:
«امروز سازمان ملل و نهادهای امدادرسان عملیات در گذرگاه اسلامقلعه، در مرز افغانستان و ایران را به دنبال وضع محدودیتهای تازه که مانع فعالیت کارمندان زن افغان سازمان ملل و نهادهای همکار میشود، متوقف کردهاند.»
او نوع دقیق این محدودیتها را توضیح نداد، اما هشدار داد که این اقدام باعث «چالشهای فوری عملیاتی» شده و «خطرهای بیشتری را برای افراد بر گشت کننده، به ویژه زنان و دختران» ایجاد میکند.
اسلامقلعه اصلیترین گذرگاه بازگشت افغانهای اخراجشده از ایران است که به گفتهٔ این مقام سازمان ملل، بیش از ۶۰ درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
این مقام سازمان ملل متحد گفته که بدون کارمندان زن نیم توانند برای دختران و زنان برگشت کننده از ایران خدمات ارایه کنند.
مقام های طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
طالبان در سال ۲۰۲۲ کار زنان در سازمانهای غیردولتی را ممنوع کرد و در سال ۲۰۲۳ این محدودیت را به دفاتر سازمان ملل نیز گسترش داد
گزارشگر ویژه سازمان ملل: کمکهای زلزلهزدهگان شمال افغانستان باید با برابری جنسیتی به آنان برسد
ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از حقوق بشر در افغانستان، خواستار رسانیدن کمکهای بشردوستانه بر اساس برابری جنسیتی و اصول حقوق بشری، به زلزله زده ها در شمال افغانستان شد.
آقای بینیت دیروز دوشنبه در پیامی در صفحه ایکس (توییتر سابق) این موضوع را مطرح کرده.
با در نظر گرفتن محدودیتهایی که طالبان بر زنان وضع کردهاند — از جمله منع کار آنان در نهادهای سازمان ملل و مؤسسات بینالمللی امدادرسان — این نگرانیها افزایش یافته است که زنان و دختران آسیبدیده در چنین رویدادهای طبیعی بهگونهٔ لازم مورد حمایت قرار نمیگیرند.
آقای بینیت پیش از این، در ۳۰ اکتوبر، در بیانیهای در صفحه ایکس گفته بود که گزارش تازهاش را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده و هشدار داده است که افغانستان هماکنون با یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی روبهرو است.
او از دولتها خواسته است که طالبان را عادی نپندارند و در برابر نقض حقوق بشر قاطعانه بایستند.
صلیب سرخ: تحویل اجساد ۴۵ فلسطینی به حماس در برابر بقایای سه گروگان اسرائیلی
کمیته بینالمللی صلیب سرخ امروز سهشنبه تأیید کرد که جسدهای ۴۵ فلسطینی را که اسرائیل تحویل داده بود، به مقامهای گروه حماس که بر نوار غزه حاکم است، تسلیم کرده است.
یکی از سخنگویان این کمیته گفت که اسرائیل این جسدها را روز دوشنبه، یک روز پس از آنکه بقایای اجساد سه گروگان اسرائیلی را دریافت کرد، تحویل داده است.
بر اساس توافق میان اسرائیل و حماس، اسرائیل در برابر دریافت بقایای هر گروگان کشتهشده، جسد یا بقایای جسد پانزده تن از قربانیان فلسطینی را به طرف فلسطینی در غزه تحویل میدهد.
به گفته منابع اسرائیلی، جسدهای هشت گروگان دیگر هنوز در غزه باقی مانده است.
از میان این گروگانها، هفت تن آنها در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در جریان حمله حماس بر اسرائیل، ربوده شده بودند.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود.
چین میگوید آماده است تا به آسیبدیدگان زلزله اخیر در افغانستان کمک کند
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سهشنبه در پاسخ به پرسشی درباره زلزله اخیر در شمال افغانستان تنها گفت که چین آماده است تا برای رفع نیازها به افغانستان کمک کند.
بر اساس گفتههای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا، در نتیجه این زلزله در شمال افغانستان دستکم ۲۰ نفر جان باخته و ۹۴۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
این زلزله که بزرگی آن ۶.۳ درجه در مقیاس ریشتر ثبت شده، ولایتهای شمالی افغانستان بهویژه بلخ و سمنگان را لرزانده و تکانهای آن حتی در کابل و برخی ولایتهای دیگر نیز احساس شده است.
گروه تازهای از افغانهای پذیرفتهشده راهی آلمان شدند
یک گروه دیگر از شهروندان افغان که پیشتر برای اقامت در آلمان پذیرفته شده بودند، سهشنبه، ۱۳ عقرب با یک پرواز مسافربری از میدان هوایی اسلامآباد عازم آلمان شدند.
به گزارش خبرگزاری دیپیآی آلمان، شمار دقیق این افراد اعلام نشده است.
آنان ابتدا به استانبول ترکیه و سپس به شهر هانوور آلمان منتقل خواهند شد.
این انتقال بخشی از برنامههای ویژهٔ آلمان برای حمایت و اسکان افغانهای آسیبپذیر است؛ از جمله کارمندان پیشین محلی، مدافعان حقوق بشر و دیگر افراد در معرض خطر.
گفته میشود بسیاری از خانوادههای افغان ماهها یا حتی سالهاست که در اسلامآباد منتظر انتقال به آلمان هستند. دولت ائتلافی آلمان به رهبری محافظهکاران در ماه می برنامهٔ اسکان دوبارهٔ افغانهای آسیبپذیر را به حالت تعلیق درآورده بود، اما با این حال به شماری از افغانهایی که در محاکم برای دریافت ویزه اقدام کردهاند، هنوز ویزه صادر میشود.
بر اساس آمار دولت آلمان، در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ افغان واجد شرایط پذیرش یا دارای تعهد اسکان، همچنان در پاکستان باقی ماندهاند.
پاکستان: اجازهٔ استفاده از خاک خود برای حمله به افغانستان را به امریکا ندادهایم
مقامهای نظامی پاکستان اعلام کردهاند که به ایالات متحده اجازه ندادهاند از خاک پاکستان برای حمله به افغانستان استفاده کند.
به گزارش رسانههای پاکستانی، جنرال احمد شریف چودهری، سخنگوی اردوی پاکستان، روز دوشنبه در نشست خبری گفت که اسلامآباد هیچ توافقی با واشنگتن ندارد که بر اساس آن به چنین حملاتی مجوز دهد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که مقامهای طالبان، از جمله ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شدهاند که پهپادهای امریکایی از فضای پاکستان وارد افغانستان میشوند.
ماه گذشته، میان افغانستان و پاکستان درگیریهای مرزی خونینی رخ داد که پس از میانجیگری قطر و ترکیه، دو طرف به آتشبس موقت توافق کردند.
قرار است در ششم نوامبر گفتوگوهای تازهای دربارهٔ دوام آتشبس و مسائل مربوط به آن در ترکیه برگزار شود.
رکورد تازه در شمار پناهجویان کشورهای غربی؛ افغانها در میان پنج کشور نخست
گزارش تازهٔ سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی نشان میدهد که شمار پروندههای پناهجویی در کشورهای غربی در سال ۲۰۲۴ به بیش از سه میلیون مورد رسیده و رکورد تازهای را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، شهروندان افغانستان، سوریه، وینزوئلا، کلمبیا و هند بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردهاند.
تعداد درخواستها در مقایسه با سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است. نیمی از پناهجویان یادشده به ایالات متحدهٔ امریکا پناه بردهاند.
تقریباً تمام کشورهای اروپایی، بریتانیا، کانادا، امریکا و جاپان از اعضای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی هستند.
پایان همکاری جاناتان ترات با تیم ملی کریکت افغانستان پس از جام جهانی آینده
کریکت بورد افغانستان اعلام کرده است که مأموریت جاناتان ترات، سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان، پس از مسابقات جام جهانی ۲۰ اوورهٔ سال ۲۰۲۶ به پایان میرسد.
در اعلامیهٔ این نهاد آمده است که این تصمیم برای «آغاز دور تازه و رشد بیشتر تیم ملی» گرفته شده است.
جاناتان ترات در واکنش به این تصمیم گفته است که به دستاوردهای مشترک با بازیکنان افغان افتخار میکند و برای همیشه از حامیان تیم ملی کریکت افغانستان باقی خواهد ماند. او افزوده که آرزو دارد تیم افغانستان و مردم این کشور در سالهای آینده نیز موفق باشند.
ترات، بازیکن پیشین تیم ملی بریتانیا، در جولای ۲۰۲۲ به عنوان سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان منصوب شد.
در دورهٔ او، تیم ملی افغانستان سال گذشته در بازیهای ۲۰ اووره به مرحلهٔ نیمهنهایی رسید و توانست در چهار سال گذشته تیمهای بزرگی مانند انگلستان، آسترالیا، پاکستان، نیوزیلند و آفریقای جنوبی را شکست دهد.
کریکت بورد افغانستان تاکنون در مورد جانشین ترات توضیحی نداده است و مشخص نیست چه زمانی برای انتخاب سرمربی جدید اقدام خواهد شد.