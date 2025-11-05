۳۱ مهاجر افغان به جرمنی رسیدند

در پی غرق‌شدن یک قایق مهاجران در کانال انگلستان که هفت نفر در آن جان باختند، محاکمه نه مظنون قاچاقچی، از جمله افغان‌ها، روز سه‌شنبه در پاریس آغاز شد.

سارونوالان این افراد را که از افغانستان، عراق و سودان اند، رسماً به اتهام قتل غیرعمد، به‌خطرانداختن جان دیگران و تسهیل ورود غیرقانونی به بریتانیا متهم کرده‌اند.

این قایق که حامل ۶۵ مهاجر بود، آگست ۲۰۲۳ از بندر کوچک کاله در فرانسه به قصد رسیدن به بریتانیا راهی شد اما به‌خاطر نقص فنی ماشین غرق شد. نجات‌دهندگان اجساد شش نفر را از آب بیرون کشیدند و جسد یک نفر دیگر بعداً در سواحل هلند پیدا شد.

بررسی‌های چند کشور اروپایی نشان می‌دهد یک شبکه منظم قاچاق در فرانسه و جرمنی کسانی را که مدارک قانونی اقامت نداشتند، به بریتانیا منتقل می‌کرد؛ گفته می‌شود این شبکه توسط کردهای عراقی اداره می‌شد. یک شاخه از این شبکه در جرمنی امور لجستیکی مهاجران را سازمان‌دهی می‌کرد و ظاهراً گروه‌هایی در افغانستان نیز افراد برای فرستادن به انگلستان فراهم می‌کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است قاچاقچیان برای هر نفر حدود ۱۵۰۰ دالر دریافت می‌کرده‌اند.

سال‌هاست که مهاجران به‌صورت غیرقانونی تلاش می‌کنند با قایق‌های بادی کوچک به بریتانیا برسند؛ مسیر خطرناکی که بارها به وقوع حوادث مرگبار و از دست‌دادن جان‌ها منجر شده است. مرگبارترین حادثه مشابه چهار سال پیش رخ داد که در آن ۲۷ مهاجر جان باختند.