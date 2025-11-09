احمد شرع، رئیس جمهور سوریه به امریکا رسید و روز دوشنبه با ترمپ دیدار خواهد کرد

یک روز پیش از این سفر، واشنگتن نام او را از فهرست سیاه امریکا بیرون کرد.

شرع که نیروهای شورشی او اواخر سال گذشته بشار اسد، حاکم دیرینۀ سوریه را برکنار کردند، قرار است روز دوشنبه با دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید دیدار کند.

به گفتۀ تحلیلگران، این اولین سفر یک رئیس جمهور سوریه از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ است.

رهبر موقت سوریه برای اولین بار در ریاض در جریان سفر منطقه‌ای رئیس جمهور ترمپ در ماه می با او دیدار کرد.

تام باراک، فرستادۀ امریکا به سوریه اوایل این ماه گفت که شرع "امیدوارانه" توافقی را برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده علیۀ گروه دولتی اسلامی (داعش) امضا خواهد کرد.

یک منبع دیپلوماتیک در سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که ایالات متحده قصد دارد یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق "برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر تحولات بین سوریه و اسرائیل" ایجاد کند.

تصمیم وزارت امور خارجۀ امریکا در روز جمعه برای حذف شرع از فهرست سیاه، به طور گسترده قابل پیش‌بینی بود.

تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفت که دولت شرع خواسته‌های ایالات متحده از جمله تلاش برای یافتن امریکایی‌های مفقود شده و از بین بردن هرگونه سلاح شیمیایی باقی مانده را برآورده کرده است.

پیگوت گفت: "این اقدامات به پاس قدردانی از پیشرفتی که رهبری سوریه پس از رفتن بشار اسد و بیش از ۵۰ سال سرکوب تحت رژیم اسد نشان داده است، انجام می‌شود."

او افزود که حذف نام شرع از فهرست گروه‌های تروریستی توسط ایالات متحده، "امنیت و ثبات منطقه‌ای و همچنین یک فرآیند سیاسی فراگیر، به رهبری و مالکیت سوریه" را ارتقا خواهد داد.

سفر شرع به واشنگتن پس از سفر تاریخی او به سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، اولین حضورش در خاک ایالات متحده - انجام می‌شود، جایی که این جهادی سابق به عنوان اولین رئیس جمهور سوریه پس از دهه‌ها در مجمع عمومی ملل متحد در نیویارک سخنرانی کرد.

روز پنج‌شنبه، واشنگتن رأی‌گیری شورای امنیت را برای لغو تحریم‌های ملل متحد علیۀ او رهبری کرد.

گروه هیئت تحریر الشام به رهبری شرع که قبلاً وابسته به القاعده بود، اخیراً در ماه جولای توسط واشنگتن از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شد.