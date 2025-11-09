مهاجرانی برگشته از پاکستان: زیر خیمه‌ ها شب و روز سختی را سپری می کنیم

آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در حال حاضر در کمپ های موقت شب و روز دشوار را سپری میکنند.
محمدعلی که سرپرست یک خانواده پنج نفره است و حدود ۱۵ روز پیش از پاکستان به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در یک کمپ موقت در منطقه سرخکان ولایت لغمان، بسر میبرد به رادیو آزادی گفت:
ما اینجا در خیمه زندگی میکنیم، هوا بسیار سرد شده، با ما اطفال هستند، در دشت هستیم.
بادهای شدید میوزد، همه کودکان ما دچار بیماری های فصلی شدهاند و هیچ امکاناتی نداریم."
میر رحمان، یکی دیگر از مهاجران تازه بازگشته از پاکستان در ولسوالی ده سبز شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که کمک های که از سوی حکومت طالبان به مهاجران صورت گرفته بود، پایان یافته و اکنون همهٔ مهاجران تازه برگشته با مشکلات گوناگون روبهرو هستند.
"وضعیت بسیار خراب است، هیچ چیزی وجود ندارد، آنچه نهادها برای مهاجران داده بودند تمام شده است، زمستان است و کار نیست. حکومت تماس میگیرد و فورم ها را پُر میکند، اما هیچ کمکی نمیکند. کودکان مریض اند و پول نقدی که مهاجران داشتند نیز تمام شده است. حالا همه در مشکلات بسر میبرند."
شماری دیگر از مهاجران نیز از بیکاری شکایت دارند؛ مشکلی که پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت، شمار زیادی از افغان ها با آن روبهرو شدهاند.
حجت الله، باشندۀ ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشته، میگوید در حویلی مربوط به یکی از خویشاوندانش در خیمه زندگی میکند و هنوز هم از بیکاری رنج میبرد.
او به رادیو آزادی گفت:
اینجا مشکلات بسیار زیاد است. مواد غذایی ابتدایی در خانه نداریم، کار نیست، زمستان فرا رسیده اما اتاق ها را نساختهایم و توان ساختن آن را داریم.
کودکان غذا میخواهند، اما ما کار نداریم. هر روز با خستگی به دنبال کار می گردیم، اما شام دست خالی به خانه بازمیگردیم."
این اظهارات در حالی مطرح میشود که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است برای بازگشتکنندگان، سهولت فراهم کرده و به آنها کمک میکند، اما در عین حال گزارش های از بازگشت گستردهای مهاجران نیز منتشر کرده است.
خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، تازه گزارش داده است که تنها شنبه ۸ نوامبر، از مسیرهای سپین بولدک، تورخم و بهرامچه، ۲۱۳۰ خانواده به افغانستان بازگشتهاند.
همچنین در ۷ نوامبر، وزارت امور مهاجرین و بازگشتکنندگان حکومت طالبان گفته است که در دو هفته گذشته، نزدیک به ۳۷ هزار خانواده افغان از کشور های همسایه به افغانستان بازگشتهاند که تعداد اعضای آنها تقریباً به ۱۵۰ هزار نفر میرسد.
عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت، به رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته است که بخش عمده این مهاجران از پاکستان و برخی دیگر از ایران و ترکیه بازگردانده شدهاند.
پیش از این فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بتازگی هشدار داده که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان، بسیاری از آنها را از حمایت و پناه لازم محروم کرده است.
پاکستان در سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغان های فاقد اسناد را از کشور آغاز کرده، اما اخیرا که روابط این کشور با حکومت طالبان در افغانستان نسبت به گذشته پرتنش شده، روند دستگیری و اخراج مهاجرین به شکل بی سابقهای شدت یافته است.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) و سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) در گزارشی مشترک که در هفتم ماه نوامبر منتشر کردهاند، گفتهاند روند بازداشت، توقیف و اخراج مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر شدت یافته است.
در این گزارش آمده است که از تاریخ ۲۶ اکتوبر تا اول نوامبر، بیش از ۳۷ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند و در همین مدت، بیش از ۷ هزار تن در آن کشور بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۵ تا اول اپریل، بیش از ۸۱۳ هزار مهاجر افغان به کشورشان بازگشتهاند.