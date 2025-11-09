لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

موی‌تای کار افغان حریف ایرانی خود را شکست داد

تورنمنت موی‌تای در تایلند در سال ۲۰۲۵ ( عکس از آرشیف)
تورنمنت موی‌تای در تایلند در سال ۲۰۲۵ ( عکس از آرشیف)

قهرمان شاهین، ورزشکار موی‌تای افغانستان، پوریا ولی حریف ایرانی اش را شکست داد.

این مسابقه شنبه شب (۱۷ عقرب) در شهر بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد.

شاهین پس از سه روند مبارزه با برتری در امتیاز داوران پیروز شد.

این ورزشکار تاحال در سازمان‌های مختلف موی‌تای ۱۳ مسابقه کرده که در ۱۲ مسابقه برنده شده و در یکی شکست خورده است.

موی‌تای یک ورزش رزمی و سنتی تایلند است و در سال های اخیر در افغانستان نیزعلاقه مندان زیادی پیدا کرده.

بازگشت حدود دوازده و نیم هزار افغان در یک روز از پاکستان

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

کمیسیون ویژۀ طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجرین می گوید که نزدیک به دوازده و نیم هزار مهاجر افغان از پاکستان روز شنبه (۱۷ عقرب) از طریق گذرگاه های تورخم ، سپین بولدک و بهرامچه بازگشتند.

این کمیسیون در خبرنامه ای امروز یکشنبه گفت که با این افغان ها در خصوص انتقال شان و همچنان پول نقد کمک صورت گرفته است.

از خبرنامه های روزانۀ کمیسیون معلوم می شود که هزاران تن همه روزه از پاکستان بر می گردند.

این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین المللی مهاجرت ، روز جمعه اعلام کردند که روند بازداشت ، توقیف و اخراج مهاجرین در پاکستان تشدید یافته است.

این نهاد ها در گزارش مشترک گفتند که از ۲۶ اکتوبر تا اول نوامبر در مجموع ۳۷۴۴۸ افغان از طریق گذرگاه های تورخم ، غلام خان ، چمن و بهرامچه به افغانستان بازگشته اند.

وزیران خارجۀ طالبان و ایران در مورد دَور سوم مذاکرات استانبول گفت‌وگو کردند

عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران و امیرخان متقی وزیرخارجۀ حکومت طالبان
عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران و امیرخان متقی وزیرخارجۀ حکومت طالبان

امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مورد مذاکرات میان طالبان و پاکستان در استانبول، گفت‌وگو کرده است.

در خبرنامۀ وزارت خارجۀ طالبان که امروز یکشنبه (۱۸ عقرب) منتشر شد آمده است که آقای عراقچی بر حل چالش‌ها میان افغانستان و پاکستان از راه گفت‌وگو تاکید کرد و آمادگی کشورش را برای همکاری در این زمینه ابراز کرده است.

بر اساس خبرنامه ، آقای متقی گفته که هیئت حکومت طالبان با «نیت نیک» در مذاکرات استانبول شرکت کرد و طالبان برای حل چالش‌ها با پاکستان، به دیپلماسی اولویت می‌دهند.

در ادامه آمده که در دور سوم گفت‌وگوها، جانب پاکستانی آماده پذیرش هیچ‌گونه مسئولیتی نبود.

وزارت خارجۀ ایران در مورد این گفتگوی تلفنی هنوز چیزی نگفته ؛ اما پیش از این از تماس تلفنی عباس عراقچی و محمد اسحاق دار معاون صدراعظم و وزیر خارجۀ پاکستان خبر داده بود.

وزارت خارجۀ ایران گفته است که عراقچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان، بر ضرورت تداوم گفتگو بین دو طرف با همکاری کشورهای موثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد.

سومین دور مذاکرات بین هیئت های طالبان و پاکستان بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یکدیگر را مقصر خواندند.

این دور گفتگو ها روز های پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

اسلام آباد ادعا می کند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می‌کنند و از طالبان می خواهد که علیه آنان اقدام کنند.

طالبان با رد این ادعا گفته اند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

حکومت طالبان گفته که ،تی تی پی، مشکل داخلی پاکستان است و این گروه مسئولیتی در قبال فعالیت آن ندارد.

یک گردباد در جنوب برازیل دست کم شش نفر را کشت و حدود ۷۵۰ نفر را زخمی کرد

تخریبات گردباد در جنوب برازیل
تخریبات گردباد در جنوب برازیل

مقامات برازیل روز شنبه اعلام کردند که این گردباد بیشتر قسمت‌های شهری را در جنوب این کشور ویران کرده است.

به گفتۀ آنان، این گردباد عصر جمعه، ماشین‌ها را مانند اسباب‌بازی واژگون کرد و ساختمان‌ها را در ریو بونیتو دو ایگواکو، شهری با ۱۴۰۰۰ نفر جمعیت در ایالت پارانا، ویران کرد.

این طوفان تنها چند دقیقه طول کشید، اما با بادهای شدیدی با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت همراه بود.

تصاویر نشان می‌دهد که شهر تا حد زیادی ویران شده و ساختمان‌های ویران و آوار در همه جا دیده می‌شود.

کمک جاپان به زلزله‌زدگان شمال افغانستان به کابل رسید

یک بازمانده زلزله در افغانستان بر روی بقایای یک خانه ویران‌شده در یکی از روستاهای تاشقرغان، در ولسوالی خُلمِ ولایت سمنگان نشسته است. ۳ نوامبر ۲۰۲۵
یک بازمانده زلزله در افغانستان بر روی بقایای یک خانه ویران‌شده در یکی از روستاهای تاشقرغان، در ولسوالی خُلمِ ولایت سمنگان نشسته است. ۳ نوامبر ۲۰۲۵

این موضوع را سفارت جاپان در کابل روز شنبه بیان کرده و گفته که این کمک‌ها به منظور توزیع به زلزله‌زدگان اخیر به فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ تسلیم داده شده است.

مقدار این کمک‌ها مشخص نشده، اما گفته که شده که این کمک‌ها شامل کمپل و توشک می‌شوند.

زلزلۀ هفتۀ گذشته در شمال افغانستان در کنار تلفات جانی خسارات مالی به برخی باشندگان چندین ولایت افغانستان وارد کرد.

بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، در این زلزله در ولایت‌ های بلخ، سمنگان، کندز، سرپل، جوزجان و بغلان، ۲۶ تن جان باخته و ۱۱۴۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این سازمان همچنان از تخریب ۴۳۰ خانه در نتیجۀ این زلزله خبر داده است.

این زلزله که ساعت یک بامداد سوم نوامبر در شماری از ولایت‌های شمالی افغانستان رخ داد، به گزارش ادارهٔ زمین‌شناسی ایالات متحده، شدت آن ۶ اعشاریه ۳ ریشتر بوده و مرکز آن در عمق ۲۸ کیلومتری زمین، در نزدیکی شهر مزار شریف بوده است.

در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان سه نفر کشته شدند

حمله اسرائیل بر لبنان
حمله اسرائیل بر لبنان

وزارت صحت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی امروز شنبه اسرائیل در جنوب لبنان، سه نفر کشته و چندین تن زخمی شده‌اند.

به گفتهٔ منابع محلی، دو برادر در منطقهٔ شبعا هنگام رانندگی هدف قرار گرفتند و موترشان آتش گرفت.

اردوی اسرائیل تأیید کرده که این حمله قاچاقچیان سلاح وابسته به گروه‌های نزدیک به حزب‌الله را هدف گرفته است.

در حملهٔ دیگر در روستای براعشیت یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شده‌اند و حملهٔ صبح شنبه بر یک موتر نزدیک شفاخانه در شهر بنت‌جبیل هفت زخمی برجا گذاشته است.

این حملات در حالی ادامه دارد که اتحادیه اروپا نسبت به نقض آتش‌بس نزدیک به یک‌ساله هشدار داده و خواسته است تمام طرف‌ها برای حفظ صلح تلاش کنند.

اسرائیل می‌گوید برای دفاع از مرزهایش دست به این عملیات می‌زند.


ترکیه برای نتانیاهو و ۳۶ مقام اسرائیلی به‌اتهام «نسل‌کشی» حکم بازداشت صادر کرد

بیرق ترکیه و اسراییل
بیرق ترکیه و اسراییل

ترکیه به‌اتهام نسل‌کشی، برای صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و چند مقام دیگر اسرائیلی حکم بازداشت صادر کرده است.
دفتر سارنوالی استانبول روز جمعه ۱۶ عقرب در بیانیه‌ای اعلام کرد که نام مجموعاً ۳۷ مقام اسرائیلی، از جمله صدراعظم وزیر دفاع، وزیر امنیت ملی و لوی درستیز در این پرونده ذکر شده است.
در این بیانیه آمده که این افراد به‌خاطر «جنایت‌های سیستماتیک اسرائیل علیه مردم غزه» تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
گیـدعون سار وزیر خارجهٔ اسرائیل این اتهامات را به‌شدت رد کرده و آن را «اقدامی تبلیغاتی از سوی دیکتاتور ترکیه، رجب طیب اردوغان» خوانده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بارها اقدامات اسرائیل را «نسل‌کشی» نامیده و صدراعظم اسرائیل را با هیتلر مقایسه کرده است.

آتش‌سوزی در انبار عطر در ترکیه؛ شش کشته و یک زخمی

آتش سوزی در انبار عطر در ترکیه
آتش سوزی در انبار عطر در ترکیه

در پی آتش‌سوزی در یک انبار عطر در شمال‌غرب ترکیه شش نفر کشته و یک نفر زخمی شده است.

یک مقام محلی امروز شنبه ۱۷ عقرب به شبکه خصوصی «تی‌آرتی خبر» گفت که آتش در منطقه دیلوواسی با تلاش آتش‌نشانان، تیم‌های نجات و کارکنان شهرداری مهار شد.

تصاویر پخش‌شده از شبکه ان‌تی‌وی ترکیه نشان می‌داد که دو طبقه از ساختمانی که به‌عنوان انبار استفاده می‌شد، در آتش نابود شده است. علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست.

دیلوواسی در ۷۰ کیلومتری استانبول واقع شده و یک شهر صنعتی است که انبارها و کارخانه‌های زیادی را در خود جای داده است.

تیم فوتسال افغانستان در مقابل مراکش شکست خورد

تیم فوتسال افغانستان
تیم فوتسال افغانستان

تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی با نتیجه ۴ بر صفر به مراکش باخت و از رقابت‌ها حذف شد.
افغانستان پیش از این تاجیکستان را ۹ بر ۵ شکست داده و با ایران ۲ بر ۲ مساوی کرده بود.

تیم افغانستان در گروه (B) با تاجیکستان، مراکش و ایران هم‌گروه است.

امروز تیم ایران نیز با نتیجه ۴ بر ۱ تاجیکستان را شکست داد.

این بازی‌ها در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی جریان دارد.

در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، بیش از سه هزار ورزشکار از ۵۷ کشور اسلامی در ۱۹ رشتهٔ ورزشی با هم رقابت می‌کنند.

اروپا به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی، محدودیت تازه بر ویزای شهروندان روسیه وضع کرد

محدودیت صدور ویزه برای شهروندان روسیه
محدودیت صدور ویزه برای شهروندان روسیه

اتحادیه اروپا اعلام کرد به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با جنگ اوکراین و گزارش‌های مکرر از خرابکاری در کشورهای عضو، صدور ویزای چندبار ورود برای شهروندان روسیه را متوقف می‌کند.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته که سفر به اروپا «امتیاز است نه حق بدیهی» و از این پس شهروندان روسیه باید برای هر سفر، ویزای جدید بگیرند تا بررسی امنیتی دقیق‌تر انجام شود.

کمیسیون اروپا می گوید که برای روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر استثناهایی در نظر گرفته خواهد شد .

این تصمیم بخشی از اقدامات گسترده‌تر اتحادیه اروپا در برابر تهدیدهای «جنگ ترکیبی» روسیه اعلام شده است.

در ماه‌های اخیر، کشورهای متعددی در اتحادیه اروپا از ورود طیاره های بی سرنشین ناشناس به حریم هوایی خود، فعالیت‌های سایبری مشکوک و اقدامات خرابکارانه در زیرساخت‌های حیاتی خبر داده‌اند.

