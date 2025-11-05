سازمان جهانی صحت (دبلیواچاو) نسبت به چالش ها و مشکلات در روند عملیات امدادرسانی در مناطق زلزلهزدهٔ ولایت های شمالی افغانستان، به ویژه در بلخ و سمنگان، ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان روز چهارشنبه، پنجم نوامبر، در گزارشی که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که به دلیل رانش زمین در شماری از مناطق، راه ها مسدود شده و این امر روند انتقال زخمی های عاجل به شفاخانه ها و رساندن کمک های فوری بشری و صحی به آسیب دیدگان را کند و با مشکلات جدی روبرو ساخته است.
به دلیل رانش زمین در شماری از مناطق، راه ها مسدود شده و این امر روند انتقال زخمی های عاجل به شفاخانه ها و رساندن کمک های فوری بشری و صحی به آسیب دیدگان را کند و با مشکلات جدی روبرو ساخته است
در گزارش آمده است که در این زلزله در ولایت های بلخ، سمنگان، کندز، سرپل، جوزجان و بغلان، ۲۶ تن جان باخته و ۱۱۴۴ تن دیگر زخمی شدهاند، در حالی که یک روز پیش از این(۴ نوامبر) وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان، شمار جان باختگان را ۲۷ تن اعلام کرد.
دبلیواچاو همچنان افزوده است که در پی این زلزله، شماری از مراکز صحی نیز آسیب دیدهاند که به دلیل آن تداوی مجروحان دشوار شده است.
این سازمان تأکید کرده که در ولایت های بلخ و سمنگان، نیاز جدی به تجهیزات طبی و کارمندان صحی وجود دارد.
در ادامه گزارش همچنین آمده است که قطع موقتی برق، خدمات صحی را متأثر ساخته و انجام عملیات عاجل طبی را با دشواری روبرو کرده است.
بر اساس معلومات این گزارش در این زلزله ۴۳۰ خانه ویران شده است.
پیش از این، ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده بود که در این زلزله مرگبار، ۱۷۰ خانه به طور کامل و ۳۴۲ خانه بصورت قسمی تخریب شدهاند.
محمد سهیل، یکی از باشندگان ولایت بلخ، میگوید در نتیجهٔ این زلزله شماری از اعضای خانوادهاش زخمی شدهاند که هنوز هم در شفاخانهٔ مزار شریف بستری هستند.
او به رادیو آزادی گفت:
"خانهٔ چهار اتاقهٔ ما به طور کامل ویران شده است. دو نفر زخمی داریم که در حال حاضر در شفاخانهٔ مزار شریف بستری اند. تمام وسایل خانهمان زیر آوار مانده است."
حبیبالله، یکی از زلزلهزدگان منطقهٔ تاشقرغان ولایت سمنگان، نیز میگوید خانهاش بر اثر زلزله ویران شده و اکنون با مشکلات شدید روبهرو است.
خانهام به طور کامل ویران شده است. حالا در یک خیمهٔ پاره زندگی میکنیم. من نه فرزند دارم و همه در همین خیمه جمع هستیم
"خانهام به طور کامل ویران شده است. حالا در یک خیمهٔ پاره زندگی میکنیم. من نه فرزند دارم و همه در همین خیمه جمع هستیم. از حکومت میخواهیم که با ما کمک کند و زمینهٔ کار را فراهم سازد، چون ما مردم بسیار بی بضاعت هستیم و زلزله همه چیز ما را از بین برده است."
این زلزلهزدگان از حکومت و نهادهای امدادرسان میخواهند که هرچه زودتر برای آنان سرپناه اولیه فراهم کنند.
این زلزله که ساعت یک بامداد سوم نوامبر در شماری از ولایتهای شمالی افغانستان رخ داد، به گزارش ادارهٔ جیولوژیکی ایالات متحده، شدت آن ۶ اعشاریه ۳ درجه ریشتر بوده و مرکز آن در عمق ۲۸ کیلومتری زمین، در نزدیکی شهر مزار شریف موقعیت داشته است.
این دومین زلزلهٔ شدید و مرگبار در جریان سال روان میلادی است که صدها خانواده را متضرر کرده است.
پیش از این، در ۳۱ اگست سال جاری، زلزله ولایت های شرقی افغانستان، به ویژه ولایت کنر را تکان داد که بر بنیاد آمار رسمی، در آن بیش از ۲۲۰۰ تن جان باختند، هزاران نفر زخمی شدند و صدها خانواده بیسرپناه شدند.
شماری از آسیب دیدگان آن رویداد هنوز هم در خیمه ها و بدون سرپناه مناسب بسر می برند.