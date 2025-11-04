نادیه فیضی، کودک ۱۳ ساله از ولایت سمنگان، می‌گوید که با وقوع زلزله در نیمه‌ شب به‌ شدت ترسیده است.

او روز سه شنبه ۱۳ عقرب به رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته از ترس به مکتب نیز نرفته است.

«در خواب بودیم که زلزله شد، من زیاد ترسیده بودم ، چیغ میزدم ، حالا شب خواب نمی کنم زیاد ترس دارم تنها جای نشسته نمی توانم.»

مهسا ۱۲ ساله کودک دیگر از شهر مزارشریف ولایت بلخ نیز حکایت مشابه دارد:

« همه ما وحشت زده بودیم، همه چیغ می زدند، برق هم نبود نمی دانم من چگونه از خانه بیرون شدم، مادرم چیغ میزد برادرانم را از خانه بیرون می کرد، تا صبح در بیرون بودیم، خانه نمی رفتیم که باز زلزله نشود»

عبدالرسول یک باشنده ولایت بلخ نیز می‌گوید زلزله کودکانش را وحشت زده و آشفته ساخته بود.

طفل های ما طوری حالت داشتند که بالای شان تب آمده بود، بعد از این که زلزله ختم شد هر لحظه به طرف ما می آمدند می گفتند ما را در بغل بگیرید

«این طور یک حالت بود که همه اطفال ما وحشت زده شده بودند، طفل های ما طوری حالت داشتند که بالای شان تب آمده بود، بعد از این که زلزله ختم شد هر لحظه به طرف ما می آمدند می گفتند ما را در بغل بگیرید.»

این نگرانی ها درحالی مطرح می شود که سازمان حفاظت از کودکان «سیف دچلدرن» دریک گزارش تازه خود گفته که زلزله‌ای نیرومند در شمال افغانستان باعث ایجاد وحشت شدید میان کودکان شده است.

این سازمان روز دوشنبه ۳ نوامبر در گزارشی به نقل از سمیرا سید رحمان، مدیر توسعه برنامه‌ و حمایت، سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان ، نوشته که «کودکان درگیر ترس هستند، زیرا یک زلزله قوی دیگر آنها را مجبور به فرار از خانه های شان در نیمه های شب کرد.»

او هشدار داده که تاثیر آن بالای صحت روانی کودکان فوری است و هزاران کودک همچنان از قبل، با فرا رسیدن زمستان در خیمه ها و با محافظت اندک در برابر باران و برف روبرو هستند.

سازمان حفاظت از کودکان افزوده که تیم ‌های صحی اضطراری را به مناطق آسیب‌ دیده اعزام کرده و تأکید کرده که میلیون‌ ها کودک در افغانستان به کمک‌ های بشری نیاز دارند.

زلزله‌ای نیرومند بامداد دوشنبه ۳ نوامبر شمال افغانستان را لرزاند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.

بر اساس گزارش ها ولایت‌ های سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را متحمل شدند، در حالی که بغلان، کندز و بدخشان نیز از آن متضرر شده اند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) اعلام کرده است که در اثر زلزله در شمال این کشور، حداقل ۲۰ نفر جان باخته و ۹۴۵ نفر زخمی شده‌اند.

خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دوشنبه گزارش داد که دست‌کم ۲۷ نفر کشته و ۷۳۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

سازمان حفاظت از کودکان (سیف د چلدرن) پیش از این از وخامت وضعیت کودکان در مناطق زلزله‌زده شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده گفته که زلزله اخیر بحران سوء‌تغذیه کودکان در این کشور را تشدید کرده است.

به گفته این سازمان ده‌ها هزار کودک زیر پنج سال و زنان باردار و شیرده در این مناطق با سوء‌تغذیه شدید روبه‌رو اند.

در زلزلهٔ ۳۱ اگست در ولایت‌ های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از ۲۲۰۰ تن کشته، نزدیک به ۴۰۰۰ زخمی و حدود ۷۰۰۰ خانه ویران شد که به‌ گفتهٔ سازمان ملل ۷۵۰ کودک در میان قربانیان بودند.