سه شنبه ۱۳ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۲۹

افغانستان

صلیب سرخ: تحویل اجساد ۴۵ فلسطینی به حماس در برابر بقایای سه گروگان اسرائیلی

انتقال اجساد گروگان‌ها
انتقال اجساد گروگان‌ها

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز سه‌شنبه تأیید کرد که جسدهای ۴۵ فلسطینی را که اسرائیل تحویل داده بود، به مقام‌های گروه حماس که بر نوار غزه حاکم است، تسلیم کرده است.

یکی از سخنگویان این کمیته گفت که اسرائیل این جسدها را روز دوشنبه، یک روز پس از آن‌که بقایای اجساد سه گروگان اسرائیلی را دریافت کرد، تحویل داده است.

بر اساس توافق میان اسرائیل و حماس، اسرائیل در برابر دریافت بقایای هر گروگان کشته‌شده، جسد یا بقایای جسد پانزده تن از قربانیان فلسطینی را به طرف فلسطینی در غزه تحویل می‌دهد.

به گفته منابع اسرائیلی، جسدهای هشت گروگان دیگر هنوز در غزه باقی مانده است.

از میان این گروگان‌ها، هفت تن آن‌ها در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در جریان حمله حماس بر اسرائیل، ربوده شده بودند.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود.


ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

گزارشگر ویژه سازمان ملل: کمک‌های زلزله‌زده‌گان شمال افغانستان باید با برابری جنسیتی به آنان برسد

ریچارد بنیت
ریچارد بنیت

ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از حقوق بشر در افغانستان، خواستار رسانیدن کمک‌های بشردوستانه بر اساس برابری جنسیتی و اصول حقوق بشری، به زلزله زده ها در شمال افغانستان شد.

آقای بینیت دیروز دوشنبه در پیامی در صفحه ایکس (توییتر سابق) این موضوع را مطرح کرده.

با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع کرده‌اند — از جمله منع کار آنان در نهادهای سازمان ملل و مؤسسات بین‌المللی امدادرسان — این نگرانی‌ها افزایش یافته است که زنان و دختران آسیب‌دیده در چنین رویدادهای طبیعی به‌گونهٔ لازم مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.

آقای بینیت پیش از این، در ۳۰ اکتوبر، در بیانیه‌ای در صفحه ایکس گفته بود که گزارش تازه‌اش را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده و هشدار داده است که افغانستان هم‌اکنون با یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی روبه‌رو است.

او از دولت‌ها خواسته است که طالبان را عادی نپندارند و در برابر نقض حقوق بشر قاطعانه بایستند.

ادامه خبر ...

چین می‌گوید آماده است تا به آسیب‌دیدگان زلزله اخیر در افغانستان کمک کند

زلزله افغانستان
زلزله افغانستان

چین می‌گوید آماده است تا به آسیب‌دیدگان زلزله اخیر در افغانستان کمک کند

به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره زلزله اخیر در شمال افغانستان تنها گفت که چین آماده است تا برای رفع نیازها به افغانستان کمک کند.

بر اساس گفته‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا، در نتیجه این زلزله در شمال افغانستان دست‌کم ۲۰ نفر جان باخته و ۹۴۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این زلزله که بزرگی آن ۶.۳ درجه در مقیاس ریشتر ثبت شده، ولایت‌های شمالی افغانستان به‌ویژه بلخ و سمنگان را لرزانده و تکان‌‌های آن حتی در کابل و برخی ولایت‌های دیگر نیز احساس شده است.

ادامه خبر ...

 گروه تازه‌ای از افغان‌های پذیرفته‌شده راهی آلمان شدند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

یک گروه دیگر از شهروندان افغان که پیش‌تر برای اقامت در آلمان پذیرفته شده بودند، سه‌شنبه، ۱۳ عقرب با یک پرواز مسافربری از میدان هوایی اسلام‌آباد عازم آلمان شدند.

به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌آی آلمان، شمار دقیق این افراد اعلام نشده است.

آنان ابتدا به استانبول ترکیه و سپس به شهر هانوور آلمان منتقل خواهند شد.

این انتقال بخشی از برنامه‌های ویژهٔ آلمان برای حمایت و اسکان افغان‌های آسیب‌پذیر است؛ از جمله کارمندان پیشین محلی، مدافعان حقوق بشر و دیگر افراد در معرض خطر.

گفته می‌شود بسیاری از خانواده‌های افغان ماه‌ها یا حتی سال‌هاست که در اسلام‌آباد منتظر انتقال به آلمان هستند. دولت ائتلافی آلمان به رهبری محافظه‌کاران در ماه می برنامهٔ اسکان دوبارهٔ افغان‌های آسیب‌پذیر را به حالت تعلیق درآورده بود، اما با این حال به شماری از افغان‌هایی که در محاکم برای دریافت ویزه اقدام کرده‌اند، هنوز ویزه صادر می‌شود.

بر اساس آمار دولت آلمان، در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ افغان واجد شرایط پذیرش یا دارای تعهد اسکان، همچنان در پاکستان باقی مانده‌اند.

ادامه خبر ...

 پاکستان: اجازهٔ استفاده از خاک خود برای حمله به افغانستان را به امریکا نداده‌ایم

جنرال احمد شریف چودهری، سخنگوی اردوی پاکستان
جنرال احمد شریف چودهری، سخنگوی اردوی پاکستان

مقام‌های نظامی پاکستان اعلام کرده‌اند که به ایالات متحده اجازه نداده‌اند از خاک پاکستان برای حمله به افغانستان استفاده کند.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، جنرال احمد شریف چودهری، سخنگوی اردوی پاکستان، روز دوشنبه در نشست خبری گفت که اسلام‌آباد هیچ توافقی با واشنگتن ندارد که بر اساس آن به چنین حملاتی مجوز دهد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مقام‌های طالبان، از جمله ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شده‌اند که پهپادهای امریکایی از فضای پاکستان وارد افغانستان می‌شوند.

ماه گذشته، میان افغانستان و پاکستان درگیری‌های مرزی خونینی رخ داد که پس از میانجی‌گری قطر و ترکیه، دو طرف به آتش‌بس موقت توافق کردند.

قرار است در ششم نوامبر گفت‌وگوهای تازه‌ای دربارهٔ دوام آتش‌بس و مسائل مربوط به آن در ترکیه برگزار شود.

ادامه خبر ...

 رکورد تازه در شمار پناه‌جویان کشورهای غربی؛ افغان‌ها در میان پنج کشور نخست

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

گزارش تازهٔ سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی نشان می‌دهد که شمار پرونده‌های پناه‌جویی در کشورهای غربی در سال ۲۰۲۴ به بیش از سه میلیون مورد رسیده و رکورد تازه‌ای را ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، شهروندان افغانستان، سوریه، وینزوئلا، کلمبیا و هند بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کرده‌اند.

تعداد درخواست‌ها در مقایسه با سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است. نیمی از پناه‌جویان یادشده به ایالات متحدهٔ امریکا پناه برده‌اند.

تقریباً تمام کشورهای اروپایی، بریتانیا، کانادا، امریکا و جاپان از اعضای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی هستند.

ادامه خبر ...

پایان همکاری جاناتان ترات با تیم ملی کریکت افغانستان پس از جام جهانی آینده

جاناتان ترات، سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان
جاناتان ترات، سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان

کریکت بورد افغانستان اعلام کرده است که مأموریت جاناتان ترات، سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان، پس از مسابقات جام جهانی ۲۰ اوورهٔ سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

در اعلامیهٔ این نهاد آمده است که این تصمیم برای «آغاز دور تازه و رشد بیشتر تیم ملی» گرفته شده است.

جاناتان ترات در واکنش به این تصمیم گفته است که به دستاوردهای مشترک با بازیکنان افغان افتخار می‌کند و برای همیشه از حامیان تیم ملی کریکت افغانستان باقی خواهد ماند. او افزوده که آرزو دارد تیم افغانستان و مردم این کشور در سال‌های آینده نیز موفق باشند.

ترات، بازیکن پیشین تیم ملی بریتانیا، در جولای ۲۰۲۲ به عنوان سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان منصوب شد.

در دورهٔ او، تیم ملی افغانستان سال گذشته در بازی‌های ۲۰ اووره به مرحلهٔ نیمه‌نهایی رسید و توانست در چهار سال گذشته تیم‌های بزرگی مانند انگلستان، آسترالیا، پاکستان، نیوزیلند و آفریقای جنوبی را شکست دهد.

کریکت بورد افغانستان تاکنون در مورد جانشین ترات توضیحی نداده است و مشخص نیست چه زمانی برای انتخاب سرمربی جدید اقدام خواهد شد.

ادامه خبر ...

تیم‌ ملی کریکت افغانستان در سومین بازی ۲۰ اورره در برابر زیمبابوه با تفاوت یازده دوش برنده شد

بازی کریکت بین افغانستان و زیمبابوه
بازی کریکت بین افغانستان و زیمبابوه

تیم‌ ملی کریکت افغانستان در سومین و آخرین بازی بیست اورره نیز در برابر تیم کریکت زیمبابوه برنده شد.

این بازی روز یکشنبه (۱۱ عقرب ) در ورزشگاه کریکت شهر هراره، پایتخت زیمبابوه برگزار شد و بازیکنان افغان تیم کشور میزبان را با تفاوت یازده دوش شکست دادند.

تیم ‌ملی کریکت افغانستان ۲۱۱ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود.

افغانستان در نخستین بازی اش روز چهارشنبه هفتۀ گذشته با تفاوت ۵۳ دوش و در دومین بازی روز جمعه با تفاوت ۷ دوش در برابر زیمبابوه پیروز شده بود.

ادامه خبر ...

مرکز خبرنگاران افغانستان: حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه در دو دهۀ اخیر در این کشور جان باخته اند

مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که دو دو دهۀ گذشته حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه در اثر رویدادهای جنگی و جرایم سازمان‌یافته در این کشور جان باخته‌اند.

این مرکز امروز یکشبنه (۱۱ عقرب، ۲ نوامبر) به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران» در اعلامیه‌ای گفت، از سال ۲۰۰۱ میلادی تا‌ کنون، بیش از ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه از جمله ۲۰ زن در افغانستان کشته شده‌اند و در بیش از ۹۰ درصد این موارد، عدالت اجرا نشده است.

بر اساس اعلامیه ، فرهنگ معافیت از مجازات مانع تحقق عدالت برای اکثریت قربانیان شده است.

در اعلامیه آمده است که محدودیت‌ها و فشارها بر فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان تأکید کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، حداقل ۶۴۰ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان را ثبت کرده است.

طالبان در مورد اعلامیۀ این مرکز هنوز تبصره نکرده اند ؛ اما در گذشته گفته بودند که به حمایت از فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چهارچوب «ارزش های اسلامی و منافع ملی» متعهد اند.

ادامه خبر ...

وزیر دفاع پاکستان: گذرگاه تورخم تنها برای اخراج مهاجران افغان گشوده شده است

خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان

خواجه محمد آصف ، وزیر دفاع پاکستان می گوید که گذرگاه تورخم به هدف برگشتاندن افغان های فاقد اسناد بازگشایی شده است و به گفتۀ او از طریق این گذرگاه فعالیت های تجاری صورت نخواهد گرفت.

آقای آصف این سخن را در مصاحبه با جیونیوز که شنبه شب (۱۰ عقرب) منتشر شد گفت.

او تاکید کرده است که روند اخراج مهاجرین افغان ادامه می یابد.

این مقام ارشد دفاعی پاکستان همچنان گفته که همه مسائل با افغانستان به شمول صدور ویزا به افغان ها به حالت تعلیق در آورده شده است.

آنسو، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته در مصاحبه با خیبرنیوز از پالیسی های پاکستان در مورد مهاجرین افغان به شدت انتقاد کرده و آن را غیرمعقول خوانده است.

آقای مجاهد ، تهدیدات خواجه آصف را در زمان گفتگوهای صلح بین طالبان و اسلام آباد نامناسب دانسته.

ادامه خبر ...

