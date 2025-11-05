سازمان خبرنگاران بدون مرز (آر.اس.اف) می‌گوید وادار کردن خبرنگاران افغان پس از بازداشت به «اعترافات اجباری» و نشر آن در فضای آنلاین، تکتیک «جدید» طالبان برای تحقیر خبرنگاران است که مرحلهٔ تازه‌ای از سرکوب بی رحمانه آنان در افغانستان را رقم می‌زند.

این سازمان روز سه‌ شنبه، چهارم نوامبر، در اعلامیه‌ای با اشاره به اعتراف اجباری مهدی انصاری خبرنگار افغان افزوده که صحنه ‌سازی اعتراف ‌های اجباری خبرنگاران، نمونه‌ای از استراتژی ایجاد ترس است که توسط استخبارات طالبان به طور فزاینده به کار گرفته می‌شود.

به نقل از سلیا مرسیر، رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان، آمده که استخبارات طالبان می‌کوشد خبرنگاران را به مجرمان تبدیل کند تا بازداشت آنان را توجیه کرده و هر گونه گزارش‌دهی مستقل را متوقف سازد.

شماری از خبرنگاران افغان نیز مدعی‌ اند که پس از بازداشت از سوی طالبان مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند .

یکی از خبرنگاران، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که پس از وادار شدن به اعتراف اجباری، ناگزیر شد کارش را ترک کند:

«هرچند من در یک روزنامه داخلی کار می کردم، ولی من را به نام خبرنگار رسانه خارجی بازداشت کردند،

در صورت که با هیچ خبرنگار خارجی در تماس نبودم، ولی من اقرار کردم که خبرنگار رسانه خارجی هستم و بعد از این فعالیت نمی کنم، روی ورقی که پیش روی من آوردند و شصت گذاشتم همچنین چیزی نوشته شده بود.»

خبرنگار دیگری که او نیز به‌ دلیل نگرانی ‌های امنیتی نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان او را "به اتهام همکاری با رسانه‌ های خارجی بازداشت و سپس مجبور به اعتراف اجباری کردند، در حالی که او با رسانه‌ های داخلی کار می‌ کرد."

سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته در حال حاضر به ‌جز مهدی انصاری، شش خبرنگار دیگر ابوذر صارم سرپلی، شکیب نظری، محمد بشیر هاتف، حمید فرهادی و دو خبرنگار دیگر که نام‌ هایشان ذکر نشده ، در بند طالبان بسر می‌برند.

به گفتهٔ (آر.اس.اف) ، بسیاری از آنان به اتهام «تبلیغ علیه حکومت طالبان» بازداشت شده و به اعتراف اجباری وادار شده‌اند.

این سازمان گفته که این روش «هراس‌افگنانه» را به ‌شدت محکوم می کند و خواستار رهایی فوری مهدی انصاری و دیگر خبرنگاران افغان زندانی در بند طالبان است.

انصاری به تاریخ چهارم میزان سال گذشته در منطقهٔ دشت برچی کابل بازداشت شد و بعداً محکمهٔ ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه آنان به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد.

به تاریخ دوم اکتوبر سال جاری، طالبان ویدیویی این خبرنگار را منتشر کردند که در آن اعتراف کرده بود که او با رسانه ‌های «مغرض خارجی» همکاری داشته است، اما به گفتهٔ نهاد های حامی خبرنگاران، این اعتراف زیر فشار و به گونه اجباری گرفته شده است.

سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیتهٔ ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، به رادیو آزادی گفت که

گرفتن اعترافات اجباری از خبرنگاران بخشی از روند رو به گسترش سرکوب رسانه‌ ها و محدود سازی فعالان رسانه‌ای در کشور است.





"ادامهٔ این روند باعث می‌شود وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران داخل افغانستان بحرانی‌تر شود. مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان آن است که ادارهٔ حاکم طالبان به روند سرکوب آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها پایان دهد و خبرنگاران زندانی بدون قید و شرط آزاد شوند."

سازمان خبرنگاران بدون مرز (آر.اس.اف) می‌گوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، فضای رسانه‌ای افغانستان زیر فشار شدید محدودیت‌ ها بر آزادی مطبوعات قرار گرفته و دست‌کم ۱۶۵ خبرنگار بازداشت شده‌اند.

در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ سازمان خبرنگاران بدون مرز، افغانستان در میان ۱۸۰ کشور و قلمرو، در جایگاه ۱۷۵م قرار دارد.

با این حال، حکومت طالبان همواره گفته است که در چوکات «منافع ملی، شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی» آزادی رسانه‌ ها و خبرنگاران تأمین شده و هیچ خبرنگار به دلیل کار رسانه‌ای بازداشت نشده است؛ ادعایی که از سوی خبرنگاران و سازمان‌ های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر همواره رد شده است.