پنجشنبه ۱۵ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۰۶

جهان

تعداد تلفات سقوط طیارۀ باربری در کنتاکی به ۱۱ تن افزایش یافت

سقوط طیاره باعث آتش سوزی شد(آرشیف)
سقوط طیاره باعث آتش سوزی شد(آرشیف)

تعداد تلفات سقوط طیارۀ باربری در ایالت کنتاکی در جنوب امریکا، روز چهارشنبه به ۱۱ تن افزایش یافت و تحقیق کنندگان می گویندکه این حادثه ناشی از آتش گرفتن یکی از انجن ها و جدا شدن آن بدنۀ طیاره، هنگام پرواز بوده است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، طیارۀ مک دونیل دوگلاس MD-11، که توسط شرکت UPS اداره می شد و به هاوایی میرفت، روز سه شنبه اندکی بعد از حرکت از میدان هوایی بین المللی محمد علی در لویس وایل، سقوط کرد.

هیئت ملی ایمنی ادارۀ ترانسپورت که برای تحقیق در مورد این حادثه به لویس وایل فرستاده شده، به خبرنگاران گفته که تحقیقات نشان میدهد که انجن چپ طیاره در جریان پرواز از بال آن جدا می شود.

در اثر این حادثه و آتش سوزی ناشی از آن، چندین تن در زمین و سه خدمۀ پرواز آن کشته شدند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

احتمال دارد که تا 10 درصد پروازها، در 40 میدان بزرگ امریکا، سر از جمعه قطع شود

میدان هوایی رونالد ریگن در واشنگتن دی سی(آرشیف)
میدان هوایی رونالد ریگن در واشنگتن دی سی(آرشیف)

شان دافی وزیر ترانسپورت ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه(5 نوامبر) گفت که دستور خواهد داد تا 10 درصد پروازها در 40 میدان بزرگ این کشور سر از روز جمعه قطع شود، مگر اینکه یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ادارات فدرال حاصل شود.

براساس خبرگزاری رویترز، این تعطیلی ادارات فدرال که طولانی ترین تعطیلی ادارات در تاریخ امریکا است، ۱۳ هزار کنترول کنندۀ ترافیک هوایی و ۵۰ هزار مامور ادارات امنیت ترانسپورت را مجبور به کار بدون مزد کرده است. این کمبود باعث تاخیر های گستردۀ پرواز ها و اخلال در میدان های هوایی شده است.

حکومت امریکا از 40 میدان هوایی متاثر شده نام نبرده و هدف این حرکت از بین بردن فشار بالای کنترول کننده های ترافیک هوایی خوانده شده است.

در اثر حمله جنگجویان اسلام گرا بر یک پایگاه در نایجریا، چهارده عسکر زخمی شدند

شماری از نیروهای امنیتی نایجریا(آرشیف)
شماری از نیروهای امنیتی نایجریا(آرشیف)

منابع نظامی و ملیشه های محلی می گویند که در پی حمله جنگجویان اسلام گرا بر یک پایگاه در شمال شرق نایجریا در نزدیک سرحد با نایجر، چهارده عسکر زخمی شده اند.

این منابع که از افشای نام هایشان خودداری شده روز چهارشنبه(5 نوامبر) به خبرگزاری فرانسپرس گفته اند که در این حمله چندین مهاجم کشته و ۹ تن هم اسیر شده اند.

شاخۀ ولایت غرب افریقای گروۀ دولت اسلامی موسوم به داعش در اعلامیه ای مسؤلیت حمله بر پایگاه مالم فتوری را به عهده گرفته است.

در سال 2014 میلادی پایگاه مالم فتوری توسط اسلام گرایان بوکو حرام اشغال شده بود، اما در 2015 توسط اردوی نایجریا پس گرفته شد.

شماری از داکتران و محصلین طب افغان در پاکستان دستگیر شده اند

آرشیف
آرشیف

شماری از داکتران و محصلین طب افغان در پاکستان می‌گویند که از سوی حکومت پاکستان دستگیر شده‌اند.

داکتر صبغت‌الله صافی، محصل پوهنتون طبی قائد اعظم در بهاولپور پنجاب به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که از چهارم نوامبر تاکنون، حدود بیست داکتر افغان به شمول او در توقیف پولیس به سر می‌برند.

صبغت‌الله می‌گوید که یک‌ونیم سال قبل برای تمدید اسناد اقامت‌ در پاکستان به اداره‌ی ملی دیتابیس و ثبت‌نام آن کشور و دیگر نهادهای مرتبط مراجعه کرده، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

او میگوید که پولیس و مقامات اداره تحقیقات فدرال پاکستان در 4 نومبر گفتند که اسناد اقامت او فاقد اعتبار شده است.

صبغت‌الله می‌گوید که هنوز هم در مهمان‌خانۀ شفاخانه ملکی بهاولپور در توقیف پولیس به سر می‌برند و به آن‌ها لباس و غذای مناسب داده نمی‌شود.

به گفتۀ صبغت الله این داکتران که در شفاخانه ویکتوریا در بهاولپور نیز کار می کنند، پنج محصل طب و 15 داکتر دیگر را شامل می شوند که برای کسب تخصص به پاکستان آمده اند.

صبغت‌الله و سایر داکتران افغان در صحبت با رادیو مشعل، از حکومت پاکستان خواسته‌اند که اسناد اقامت‌شان را تمدید کنند.

تاکنون حکومت های پاکستان و طالبان در افغانستان در این مورد چیزی نگفته اند.

حکومت طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجۀ پاکستان را رد کرد

اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان
اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان

حکومت طالبان اظهارات اخیر اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان را که گفته، امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان در یک روز شش بار با او تماس گرفته است را نادرست خوانده، آن را رد کرد.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که نخستین تماس بین دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی صورت گرفت که طی آن اسحق دار بی‌خبری خود را از وضعیت ابراز کرده، گفت که پس از دریافت اطلاعات کامل، تماس خواهد گرفت.

وزارت خارجه طالبان افزوده که در ادامۀ این سلسله، تماس دوم صورت گرفت، اما یک روز بعد، اسحق دار برای بار سوم تلاش کرد تا با متقی بگیرد، اما به دلایل مختلف بی نتیجه ماند.

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که روابط بین کشورها باید مبتنی بر اصل احترام متقابل و تعامل مبتنی بر واقعیت باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که قرار است فردا بار دیگر نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول با حضور میانجی‌گران ترکی و قطری، برای ادامۀ گفت‌وگوها در زمینۀ آتش‌بس دیدار کنند.

پس از درگیری های اخیر بین پاکستان و نیروهای طالبان، به میانجی گری ترکیه و قطر در ۱۱ اکتوبر در شهر دوحه روی آتش بس توافق شد.

پس از آن، به تاریخ ۲۵ عقرب، در نتیجه مذاکرات شش روزه در استانبول، در زمینۀ تمدید آتش‌بس توافق صورت گرفت و دو طرف فردا ششم نوامبر، دوباره برای گفت‌وگو با هم دیدار خواهند کرد.

فعالیت انجمن"تعامل مسلمان" در جرمنی ممنوع اعلام شد

الکساندر دوبریندت وزیر داخلۀ جرمنی
الکساندر دوبریندت وزیر داخلۀ جرمنی

وزارت داخلۀ جرمنی فعالیت انجمن اسلام‌گرای"تعامل مسلمان" را ممنوع اعلام کرد.

براساس خبرگزاری دی پی ای، وزارت داخلۀ جرمنی در اعلامیۀ از قول، الکساندر دوبریندت وزیر این وزارت نوشته که این گروه اصول دموکراسی و حاکمیت قانون را نقض کرده و پالیسی مغایر با قانون اساسی جرمنی دارد.

به گفتۀ این وزارت، انجمن"تعامل مسلمان" منحل و دارایی‌های آن مصادره خواهد شد.

وزارت داخلۀ جرمنی همچنین اعلام کرده که تحقیقات در مورد انجمن‌های"نسل اسلام" و "واقعیت اسلام" نیز ادامه دارد.

آر اس اف، طالبان را به سرکوب خبرنگاران افغان از طریق اعترافات اجباری، متهم کرد

در گزارشی که در ویب سایت خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده از قول سیلیا مرسیه، نماینده این نهاد، گفته شد که هدف طالبان از انتشار ویدیوهای اجباری اعترافات، مجرم جلوه دادن خبرنگاران و مشروعیت بخشیدن به توقیف آنهاست

آر اس اف افزوده که اکثر خبر‌نگاران مجبور به ضبط اعترافاتی شده‌اند که بعداً در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده،‌ تا دیگران را بترسانند و مانع از گزارش‌دهی مستقل آنها شوند.

به گفته این نهاد، شماری از خبرنگاران‌ از جمله حمید فرهادی، مهدی انصاری، ابوذر صارم سرپلی، محمد بشیر هاتف و شکیب نظری به اتهام تبلیغ بر ضد حکومت طالبان زندانی ‌اند. این نهاد افزوده که سه خبر‌نگار دیگر نیز به طور خودسرانه در زندان هستند، اما نام های آنها افشا نشده است.

به گفتۀ آر اس اف، از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، حداقل ۱۶۵ روزنامه‌نگار دستگیر شده‌اند و افغانستان اکنون در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ میلادی از بین ۱۸۰ کشور جهان، در ردیف ۱۷۵ قرار دارد.

آر اس اف، خواستار آزادی فوری همه خبر‌نگارانی شده که در حال حاضر توسط طالبان زندانی شده اند.

زهران ممدانی شهردار جدید نیویارک انتخاب شد

زهران ممدانی و همسرش
زهران ممدانی و همسرش

شهروندان نیویورک روز سه‌شنبه زهران ممدانی چهره‌ای جوان و چپ‌گرا به عنوان شهردار جدید خود انتخاب کردند.

هم‌زمان دموکرات‌ها در انتخابات فرمانداری ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی نیز پیروز شدند

ممدانی که پیش از این تقریباً ناشناخته بود، با وعده مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی، ارائه خدمات حمل‌ونقل و مراقبت از کودکان رای مردم را جلب کرد و به اولین شهردار مسلمان نیویارک تبدیل خواهد شد. در این انتخابات، میزان مشارکت بالاتر از انتخابات سال ۲۰۲۱ بود و رقابت‌ها با حملات شدید رسانه‌ها و ترامپ همراه بود.

همزمان رأی‌دهندگان کالیفرنیا با بازطراحی حوزه‌های انتخاباتی برای خنثی کردن تلاش‌های جری‌مندری موافقت کردند. باراک اوباما نیز در حمایت از نامزدهای دموکرات در نیوجرسی و ویرجینیا سخنرانی کرد و پیروزی آنها را تبریک گفت.

محاکمه نه مظنون قاچاقچی در پاریس آغاز شد

آرشیف
آرشیف

در پی غرق‌شدن یک قایق مهاجران در کانال انگلستان که هفت نفر در آن جان باختند، محاکمه نه مظنون قاچاقچی، از جمله افغان‌ها، روز سه‌شنبه در پاریس آغاز شد.

سارونوالان این افراد را که از افغانستان، عراق و سودان اند، رسماً به اتهام قتل غیرعمد، به‌خطرانداختن جان دیگران و تسهیل ورود غیرقانونی به بریتانیا متهم کرده‌اند.

این قایق که حامل ۶۵ مهاجر بود، آگست ۲۰۲۳ از بندر کوچک کاله در فرانسه به قصد رسیدن به بریتانیا راهی شد اما به‌خاطر نقص فنی ماشین غرق شد. نجات‌دهندگان اجساد شش نفر را از آب بیرون کشیدند و جسد یک نفر دیگر بعداً در سواحل هلند پیدا شد.

بررسی‌های چند کشور اروپایی نشان می‌دهد یک شبکه منظم قاچاق در فرانسه و جرمنی کسانی را که مدارک قانونی اقامت نداشتند، به بریتانیا منتقل می‌کرد؛ گفته می‌شود این شبکه توسط کردهای عراقی اداره می‌شد. یک شاخه از این شبکه در جرمنی امور لجستیکی مهاجران را سازمان‌دهی می‌کرد و ظاهراً گروه‌هایی در افغانستان نیز افراد برای فرستادن به انگلستان فراهم می‌کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است قاچاقچیان برای هر نفر حدود ۱۵۰۰ دالر دریافت می‌کرده‌اند.

سال‌هاست که مهاجران به‌صورت غیرقانونی تلاش می‌کنند با قایق‌های بادی کوچک به بریتانیا برسند؛ مسیر خطرناکی که بارها به وقوع حوادث مرگبار و از دست‌دادن جان‌ها منجر شده است. مرگبارترین حادثه مشابه چهار سال پیش رخ داد که در آن ۲۷ مهاجر جان باختند.

سقوط طیاره باربری در کنتاکی امریکا؛ حداقل ۷ کشته و ۱۱ زخمی

دود از محل سقوط طیاره بابری بلند شده است
دود از محل سقوط طیاره بابری بلند شده است

یک طیاره باربر ی شرکت یو پی اس روز سه‌شنبه مدت کوتاهی پس از برخاستن از میدان هوایی بین‌المللی لوئی‌ویل در ایالت کنتاکی سقوط کرد و در آتش منفجر شد.

بنا به اعلام مقام‌های محلی این ایالت، حداقل ۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۱۱ نفر زخمی شده‌اند، هرچند احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

اداره هوانوردی فدرال امریکا (FAA) اعلام کرد این طیاره مک‌دانل داگلاس MD-11 که عازم هاوایی بود، حدود ساعت 5:15 عصر سه شنبه به وقت محلی سقوط کرده است.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که ماشین چپ طیاره در هنگام برخاستن آتش گرفته بود. شدت انفجار به‌حدی بود که دود سیاه گسترده‌ای منطقه را پوشاند و بخشی از ساختمان‌های تجاری نزدیک میدان هوایی آسیب دیدند.

سازمان هوانوردی فدرال امریکا (FAA) و شورای ملی ایمنی حمل‌ونقل در حال بررسی علت حادثه هستند.

لوئی‌ویل مهم‌ترین مرکز حمل‌ونقل هوایی UPS در امریکا است و این سقوط در شرایطی رخ داده که دولت امریکا در یکی از طولانی‌ترین تعطیلی‌های فدرال به‌سر می‌برد و کمبود نیرو در بخش کنترل پرواز نگرانی‌ها را افزایش داده است.

