جهان
فعالیت انجمن"تعامل اسلامی" در جرمنی ممنوع اعلام شد
وزارت داخلۀ جرمنی فعالیت انجمن اسلامگرای"تعامل اسلامی" را ممنوع اعلام کرد.
براساس خبرگزاری دی پی ای، وزارت داخلۀ جرمنی در اعلامیۀ از قول، الکساندر دوبریندت وزیر این وزارت نوشته که این گروه اصول دموکراسی و حاکمیت قانون را نقض کرده و پالیسی مغایر با قانون اساسی جرمنی دارد.
به گفتۀ این وزارت، انجمن"تعامل اسلامی" منحل و داراییهای آن مصادره خواهد شد.
وزارت داخلۀ جرمنی همچنین اعلام کرده که تحقیقات در مورد انجمنهای"نسل اسلام" و "واقعیت اسلام" نیز ادامه دارد.
آر اس اف، طالبان را به سرکوب خبرنگاران افغان از طریق اعترافات اجباری، متهم کرد
در گزارشی که در ویب سایت خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده از قول سیلیا مرسیه، نماینده این نهاد، گفته شد که هدف طالبان از انتشار ویدیوهای اجباری اعترافات، مجرم جلوه دادن خبرنگاران و مشروعیت بخشیدن به توقیف آنهاست
آر اس اف افزوده که اکثر خبرنگاران مجبور به ضبط اعترافاتی شدهاند که بعداً در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، تا دیگران را بترسانند و مانع از گزارشدهی مستقل آنها شوند.
به گفته این نهاد، شماری از خبرنگاران از جمله حمید فرهادی، مهدی انصاری، ابوذر صارم سرپلی، محمد بشیر هاتف و شکیب نظری به اتهام تبلیغ بر ضد حکومت طالبان زندانی اند. این نهاد افزوده که سه خبرنگار دیگر نیز به طور خودسرانه در زندان هستند، اما نام های آنها افشا نشده است.
به گفتۀ آر اس اف، از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، حداقل ۱۶۵ روزنامهنگار دستگیر شدهاند و افغانستان اکنون در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ میلادی از بین ۱۸۰ کشور جهان، در ردیف ۱۷۵ قرار دارد.
آر اس اف، خواستار آزادی فوری همه خبرنگارانی شده که در حال حاضر توسط طالبان زندانی شده اند.
زهران ممدانی شهردار جدید نیویارک انتخاب شد
شهروندان نیویورک روز سهشنبه زهران ممدانی چهرهای جوان و چپگرا به عنوان شهردار جدید خود انتخاب کردند.
همزمان دموکراتها در انتخابات فرمانداری ایالتهای ویرجینیا و نیوجرسی نیز پیروز شدند
ممدانی که پیش از این تقریباً ناشناخته بود، با وعده مقابله با افزایش هزینههای زندگی، ارائه خدمات حملونقل و مراقبت از کودکان رای مردم را جلب کرد و به اولین شهردار مسلمان نیویارک تبدیل خواهد شد. در این انتخابات، میزان مشارکت بالاتر از انتخابات سال ۲۰۲۱ بود و رقابتها با حملات شدید رسانهها و ترامپ همراه بود.
همزمان رأیدهندگان کالیفرنیا با بازطراحی حوزههای انتخاباتی برای خنثی کردن تلاشهای جریمندری موافقت کردند. باراک اوباما نیز در حمایت از نامزدهای دموکرات در نیوجرسی و ویرجینیا سخنرانی کرد و پیروزی آنها را تبریک گفت.
محاکمه نه مظنون قاچاقچی در پاریس آغاز شد
در پی غرقشدن یک قایق مهاجران در کانال انگلستان که هفت نفر در آن جان باختند، محاکمه نه مظنون قاچاقچی، از جمله افغانها، روز سهشنبه در پاریس آغاز شد.
سارونوالان این افراد را که از افغانستان، عراق و سودان اند، رسماً به اتهام قتل غیرعمد، بهخطرانداختن جان دیگران و تسهیل ورود غیرقانونی به بریتانیا متهم کردهاند.
این قایق که حامل ۶۵ مهاجر بود، آگست ۲۰۲۳ از بندر کوچک کاله در فرانسه به قصد رسیدن به بریتانیا راهی شد اما بهخاطر نقص فنی ماشین غرق شد. نجاتدهندگان اجساد شش نفر را از آب بیرون کشیدند و جسد یک نفر دیگر بعداً در سواحل هلند پیدا شد.
بررسیهای چند کشور اروپایی نشان میدهد یک شبکه منظم قاچاق در فرانسه و جرمنی کسانی را که مدارک قانونی اقامت نداشتند، به بریتانیا منتقل میکرد؛ گفته میشود این شبکه توسط کردهای عراقی اداره میشد. یک شاخه از این شبکه در جرمنی امور لجستیکی مهاجران را سازماندهی میکرد و ظاهراً گروههایی در افغانستان نیز افراد برای فرستادن به انگلستان فراهم میکردهاند.
گزارشها حاکی است قاچاقچیان برای هر نفر حدود ۱۵۰۰ دالر دریافت میکردهاند.
سالهاست که مهاجران بهصورت غیرقانونی تلاش میکنند با قایقهای بادی کوچک به بریتانیا برسند؛ مسیر خطرناکی که بارها به وقوع حوادث مرگبار و از دستدادن جانها منجر شده است. مرگبارترین حادثه مشابه چهار سال پیش رخ داد که در آن ۲۷ مهاجر جان باختند.
سقوط طیاره باربری در کنتاکی امریکا؛ حداقل ۷ کشته و ۱۱ زخمی
یک طیاره باربر ی شرکت یو پی اس روز سهشنبه مدت کوتاهی پس از برخاستن از میدان هوایی بینالمللی لوئیویل در ایالت کنتاکی سقوط کرد و در آتش منفجر شد.
بنا به اعلام مقامهای محلی این ایالت، حداقل ۷ نفر جان خود را از دست دادهاند و ۱۱ نفر زخمی شدهاند، هرچند احتمال افزایش این آمار وجود دارد.
اداره هوانوردی فدرال امریکا (FAA) اعلام کرد این طیاره مکدانل داگلاس MD-11 که عازم هاوایی بود، حدود ساعت 5:15 عصر سه شنبه به وقت محلی سقوط کرده است.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد که ماشین چپ طیاره در هنگام برخاستن آتش گرفته بود. شدت انفجار بهحدی بود که دود سیاه گستردهای منطقه را پوشاند و بخشی از ساختمانهای تجاری نزدیک میدان هوایی آسیب دیدند.
سازمان هوانوردی فدرال امریکا (FAA) و شورای ملی ایمنی حملونقل در حال بررسی علت حادثه هستند.
لوئیویل مهمترین مرکز حملونقل هوایی UPS در امریکا است و این سقوط در شرایطی رخ داده که دولت امریکا در یکی از طولانیترین تعطیلیهای فدرال بهسر میبرد و کمبود نیرو در بخش کنترل پرواز نگرانیها را افزایش داده است.
زوج فرانسوی از زندان در ایران آزاد شدند
امانویل مکرون رئیسجمهور فرانسه روز سهشنبه ۱۳ عقرب اعلام کرد که ایران زوج فرانسوی را آزاد کرده است؛ زوجی که بیش از سه سال در زندان بودند و به اتهام جاسوسی به حبس طولانیمدت محکوم شده بودند.
سیسیل کوهلر ۴۱ ساله و ژاک پیریس ۷۳ ساله در ماه می سال ۲۰۲۳ در جریان سفر به ایران بازداشت شدند.
خانواده این زوج که هر دو معلم هستند، گفته بودند آنها برای یک سفر توریستی به ایران رفته بودند. مکرون در صفحهٔ اکس (توییتر سابق) خود نوشت که از آزادی این دو نفر از زندان تهران احساس آرامش میکند. او همچنین گفت که این زوج در راه سفارت فرانسه هستند و گفتگوها برای اینکه هرچه زودتر به فرانسه بازگردند، ادامه دارد.
در تهران، اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که این دو فرانسوی با قرار ضمانت بهطور مشروط آزاد شدهاند و تا زمان برگزاری مراحل بعدی محکمه تحت نظارت خواهند بود.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه نیز به شبکهٔ تلویزیونی «فرانس ۲» گفت که آنها در محل اقامت سفیر فرانسه هستند و وضعیت جسمیشان خوب است، اما دربارهٔ زمان صدور اجازه خروج آنان از ایران اظهارنظر نکرد
رکورد تازه در شمار پناهجویان کشورهای غربی؛ افغانها در میان پنج کشور نخست
گزارش تازهٔ سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی نشان میدهد که شمار پروندههای پناهجویی در کشورهای غربی در سال ۲۰۲۴ به بیش از سه میلیون مورد رسیده و رکورد تازهای را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، شهروندان افغانستان، سوریه، وینزوئلا، کلمبیا و هند بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردهاند.
تعداد درخواستها در مقایسه با سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است. نیمی از پناهجویان یادشده به ایالات متحدهٔ امریکا پناه بردهاند.
تقریباً تمام کشورهای اروپایی، بریتانیا، کانادا، امریکا و جاپان از اعضای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی هستند.
ترمپ: عملیات نظامی در نایجریا میتواند زمینی یا هوایی باشد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، بار دیگر تهدید خود مبنی بر اجرای عملیات نظامی در نایجریا را بهدلیل کشتار مسیحیان تکرار کرد و گفت که این عملیات میتواند زمینی یا هوایی باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که ریاستجمهوری نایجریا پیشنهاد دیدار میان دو رهبر برای حل این مسئله را مطرح کرد.
کارشناسان میگویند درگیریهای گوناگون نایجریا، بدون تمایز، هم مسیحیان و هم مسلمانان را قربانی میکند.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار فرانس پرس در طیارۀ ویژه ریاست جمهوری امریکا درباره احتمال اعزام نیروهای امریکایی به نایجریا یا انجام حملات هوایی گفت: "ممکن است، یعنی گزینههای زیادی را در نظر دارم. من خیلی چیزها را در ذهن دارم."
ترامپ روز شنبه اول نومبر در پیامی تند در پلتفرم «تروث سوشال» گفت که از پنتاگون خواسته است طرحی احتمالی برای حمله به نایجریا را تهیه کند.
دانیل بوالا، سخنگوی رئیس جمهور نایجریا روز یکشنبه به خبرگزاری فرانس گفت که نایجریا شریک ایالات متحده در مبارزه جهانی علیه تروریسم است.
نایجریا با درگیریهای جهادی در شمال شرق، باندهای مسلح در شمال غرب و نزاعهای مرگبار میان کشاورزان و دامداران در مناطق مرکزی روبهرو است.
بولا احمد تینوبو رئیسجمهور نیجریه، روز شنبه در شبکههای اجتماعی نوشت که توصیف نایجریا بهعنوان کشوری دارای تعصب دینی، بازتاب واقعیت ملی ما نیست.
فرار بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی سودانی از شهرها و روستا ها در شرق دارفور
بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی سودانی از شهرها و روستاهای منطقهٔ کردفان در شرق دارفور فرار کردهاند.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده است که نیروهای شبهنظامی هشدار دادهاند که قطعات نظامیشان در امتداد یک خط مقدم جدید در حال تجمعاند.
در هفتههای اخیر، منطقهٔ کردفان مرکزی به میدان نبرد تازهای در جنگ دوساله میان اردوی سودان و نیروهای شبهنظامی حمایت سریع (RSF) تبدیل شده است.
کردفان مرکزی از اهمیت راهبردی برخوردار است زیرا میان ایالتهای دارفور و منطقهٔ اطراف خرطوم پایتخت سودان، واقع شده است.
گسترش دامنهٔ جنگ در این منطقه پس از آن صورت میگیرد که نیروهای حمایت سریع کنترل شهر الفاشر و آخرین پایگاه اردوی سودان در دارفور ــ را به دست گرفتند.
سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیهای که یکشنبه شب منتشر کرد، اعلام نمود که حدود ۳۶ هزار و ۸۲۵ نفر بین تاریخ ۲۶ تا ۳۱ اوکتوبر از پنج ناحیهٔ کردفان شمالی بیجا شدهاند.
پیش از این پژوهشگران پوهنتون ییل امریکا اعلام کرده بودند که تصاویر تازهی ماهوارهای نشان میدهد که احتمالاً کشتارهای جمعی همچنان در داخل و اطراف شهر الفاشر در سودان ادامه دارد.
در طول این جنگ، هم نیروهای حمایت سریع و هم اردوی سودان به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدهاند.
صدراعظم اسرائیل هشدار داده که در صورت عدم خلع سلاح حزب الله توسط حکومت لبنان ، وارد عمل خواهد شد
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل هشدار داده که اگر حکومت لبنان ، گروه حزبالله را خلع سلاح نکند، اسرائیل طبق توافق آتشبس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و وارد عمل خواهد شد.
نتانیاهو روز یکشنبه (۱۱ عقرب ) در آغاز جلسه کابینۀ اسرائیل ، حزبالله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کند.
ایالات متحده ، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.
صدراعظم اسرائیل افزود که اگر لبنان اقدامی برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبههای تازه نکند اسرائیل در صورت لزوم اقدام خواهد کرد.
از سوی دیگر ، یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته تأکید کرد که دولت لبنان باید به تعهد خود برای خلع سلاح حزبالله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان عمل کند.
یک روز پیش از این ، وزارت صحت لبنان گزارش داد که چهار نفر در حملۀ هوایی اسرائیل کشته شدهاند.
اردوی اسرائیل در بیانیهای دیروز اعلام کرد که چهار عضو حزبالله را کشته است.