اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از صادرات میوهٔ خشک و تازه از راه هوا استقبال می‌کند، اما می‌گوید این اقدام نمی‌تواند مشکل صادرات میوهٔ تازه را به‌گونهٔ کامل حل کند.

خان‌جان الکوزی، عضو هیئت مدیرهٔ این اتاق روز پنجشنبه ششم نوامبر در گفت‌وگو با رادیو آزادی، این اقدام را به‌ویژه در بخش صادرات میوه‌ خشک مفید دانست و گفت: "این یک اقدام خوب است، به‌خصوص در بخش میوه‌های خشک سهولت‌هایی ایجاد می‌شود، هرچند در مورد برخی اقلام مانند کشمش و حتی بادام مشکلاتی وجود دارد، اما در مورد چلغوزه، پسته، زعفران و هینگ مؤثر خواهد بود. در مورد میوهٔ تازه اگر انتقال هر کیلو انار به بهای یک دالر انجام شود، سود مورد نظر به‌دست نمی‌آید، با این حال ممکن است برخی اقلام میوهٔ تازه نیز سودآور واقع شوند."

این یک تصمیم بسیار خوب برای صادر کننده‌گان و دهقانان است.

او همچنان از سکتور خصوصی خواست تا رقابت نمایند، طیاره‌های کارگو (باربری) تهیه کرده و در قیمت‌ها کاهش بیشتر بیاورند.

خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیهٔ صادر کننده‌گان میوه‌ خشک افغانستان نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی افزود که آنان امیدوارند این تصمیم هرچه زودتر عملی شود: "درحالی‌که تمامی راه‌های ما با پاکستان بسته است، این یک تصمیم بسیار خوب برای صادر کننده‌گان و دهقانان است. ما امیدواریم که این تصمیم به‌زودی عملی شود."

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه‌ی که در پنجم نوامبر منتشر کرده، گفته است در نشست تازهٔ این اداره به تاریخ چهارم نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داده شده که از این پس، هر کیلو مواد تجارتی صادراتی را به بهای یک دالر و هر کیلو مواد تجارتی وارداتی را به بهای ۸۰ سنت انتقال دهد.

در اعلامیه همچنان آمده که به وزارت‌های مالیه و ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت داده شده که ۹۰ درصد از فیس‌های شرکت هوایی آریانا افغان را کاهش دهند و نیز به شرکت هوایی آریانا افغان گفته شده که یک طیارهٔ کارگو یا باربری خریداری کند.

در عین حال، محمد یوسف وفا، والی حکومت طالبان در بلخ، در سفر اخیرش به ازبکستان با والی ولایت سرخان‌دریا توافق کرده که میوه‌ها و سبزیجات تازهٔ افغانستان به آن کشور صادر شود و سپس از آن‌جا از طریق دهلیزهای هوایی به چین، روسیه و هند انتقال یابد.

خبرگزاری باختر روز چهارشنبه، پنجم نوامبر، با نشر این خبر در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود نوشته که والی سرخان‌دریا آماده‌گی خود را اعلام کرده تا در صورت امکان، در زمینهٔ خرید دیگر کالاهای تجارتی افغانستان و یا صادرات مشترک نیز همکاری کند.

حدود دوصد کانتینر فقط انگور بود که همه فاسد شدند.

قابل یادآوری‎ست که تمامی مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان از یازدهم اکتوبر به دنبال تنش‌ها میان حکومت‌های طالبان و پاکستان بسته شده، امری‌که زیان‌های سنگینی به تاجران افغان وارد کرده‌است.

احمد سمیر یک تاجر میوهٔ تازه به رادیو آزادی گفت: "حدود دوصد کانتینر فقط انگور بود که همه فاسد شدند و دوباره برگردانده شدند، تقریباً دو روز می‌شود که روند بازگشت آن‌ها آغاز شده‌است."

پیش‌تر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته بود که تاجران افغان در نتیجهٔ این وضعیت حدود ۵۰ درصد زیان دیده‌اند.

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه‌ی با تلویزیون جیو نیوز در اول نوامبر گفته بود تا زمان تکمیل گفت‌وگوها، تمام امور میان دو کشور از جمله تجارت متوقف خواهد بود.

امروز در شهر استانبول ترکیه، هیئت‌هایی حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر دیدار می‌کنند و گفت‌وگوها به‌منظور حل اختلافات میان دو طرف ادامه دارد.

پیش‌تر دو دور گفت‌وگو میان هیئت‌های دو کشور برگزار شده بود، دور نخست در دوحه پایتخت قطر و دور دوم نیز در شهر استانبول ترکیه انجام شد، اما هیچ یک از این نشست‌ها در بازگشایی راه‌ها کمکی نکرد و در نتیجه، تجارت میان دو کشور به‌طور کامل متوقف مانده است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیش‌تر اعلام کرده بود که سطح تجارت افغانستان با پاکستان تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.