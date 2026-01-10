این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقام‌های ایرانی اینترنت را قطع کرده و تلاش می‌کنند تظاهرات سراسری و مسالمت‌آمیز ضد حکومتی را در سراسر کشور سرکوب کنند.

مارکو روبیو روز شنبه، ۲۰ جدی در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که از مردم شجاع ایران حمایت می‌کند.

پیش از این، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا هشدار تازه‌ای به مقام‌های ایرانی داد و گفت که بهتر است به سوی معترضان تیراندازی نکنند، زیرا در آن صورت ما نیز تیراندازی را آغاز خواهیم کرد.

معترضان در ایران شب گذشته در شماری از شهرها، از جمله در برخی مناطق پایتخت تهران، شعارهای ضد حکومتی سر دادند و در جریان برخی تظاهرات از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند.

سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در ناروی است، روز جمعه ۱۹ جدی که سیزدهمین روز اعتراض‌ها بود، گزارش داد که در جریان تظاهرات دست‌کم ۵۱ نفر، از جمله ۹ کودک، کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند.

اعتراضات در ایران وارد چهاردهمین روز خود شده است.

معترضان در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا دست به اعتراضات زده‌اند و دامنه این اعتراضات در شهر های دیگر این کشور نیز گسترش یافت.