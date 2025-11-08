در ولایت ننگرهار بیماری تب دنگی بهگونهٔ چشمگیر افزایش یافته است.
شماری از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفتهاند که خودشان، اعضای خانواده و بسیاری از باشندهگان قریه و منطقهٔ شان به این بیماری مبتلا شدهاند.»
بسمینه، باشندهٔ شهر جلالآباد ولایت ننگرهار که به بیماری تب دَنگی مبتلا شده است، میگوید که در چند روز گذشته تب بسیار شدید و درد بدن را تجربه کرده است.
او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چند روز پیش پشهٔ دنگی مرا گزید. وضعیتم بسیار خراب بود. تب داشتم، درد بدن و سردرد. همچنان کسالت شدید داشتم.
لطیفه، باشندهٔ ولسوالی کامهٔ ننگرهار نیز میگوید که چند عضو خانوادهٔ او به این بیماری مبتلا شدهاند:
«در خانوادهٔ خود ما هم یکیدو کودک به این بیماری دَنگی مبتلا شدهاند و در منطقه و اطراف هم بسیاری مردم و اعضای خانوادههای شان این بیماری را دارند. واقعاً در منطقه زیاد شده است.»
بیماری دنگی یا تب دنگی (Dengue Fever) یک بیماری ویروسی است که از طریق نیش پشهٔ مخصوص آلوده به ویروس به انسان منتقل میشود. این بیماری در مناطق گرم و مرطوب، مانند ولایت ننگرهار، بهویژه در فصل بارانها، شیوع بیشتری پیدا میکند.
داکتران میگویند که تب بلند ناگهانی درد شدید در سر و پشت چشمها، درد در عضلات و مفاصل، تهوع و استفراغ، دانههای سرخ روی جلد از علایم آن است.
به گفتهٔ آنان بیشتر بیماران دنگی پس از یک تا دو روز بهبود مییابند اما در موارد شدید، نوع خطرناکتر آن میتواند منجر به خونریزی داخلی افت فشار خون نیاز به بستری شدن در شفاخانه شود و حتی در برخی موارد میتواند سبب مرگ شود.
امینالله شریف رئیس صحت عامهٔ حکومت طالبان در ننگرهار روز جمعه ۱۷ عقرب در صحبت با رادیو آزادی تأیید کرد که این بیماری در این ولایت افزایش یافته و تنها ۸۸ بیمار مبتلا به تب دنگی در شفاخانهٔ انتانی ننگرهار بستری هستند:
«بیماری دنگی بسیار زیاد شده. تمام ننگرهار را فرا گرفته. در بسیاری از ولسوالیها گسترش یافته. در شفاخانهٔ انتانی ما اصلاً جای خالی نمانده. همین حالا ۸۸ مریض بستر داریم. واقعاً زیاد شده.»
او میافزاید که این در حالی است که شفاخانهٔ انتانی ننگرهار با کمبود جدی دوا و تجهیزات لابراتواری روبهرو است.
متخصصان صحی میگویند بیماری دَنگی درمان ویژه ندارد و بیمار باید مایعات زیاد بنوشد و از میوههای تازه استفاده کند.
محمد حکیمی داکتر داخله به رادیو آزادی گفت:
«درمان خاص ندارد. بیمار باید مایعات بدن را تکمیل کند. جوس و میوهٔ تازه باید به اندازهٔ کافی استفاده کند و در بخش دوا فقط پاراستامول است.»
به گفتهٔ او پیشگیری از این بیماری عمدتاً از طریق کنترل و از بین بردن پشهها و محلات تولیدمثلشان مانند آبهای ایستاده، و استفاده از مواد ضد پشه و پشهخانه انجام میشود.
بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر ابتلا به بیماری تب دنگی قرار دارند و تخمین زده میشود که هر سال بین یک تا چهارصد هزار نفر به این ویروس مبتلا میشوند.