سرباز روس به جرم اعدام اسیر نظامی اوکراینی، به حبس ابد محکوم شد

دفتر سارنوال کل اوکراین و اداره امنیت این کشور در تاریخ ۶ نوامبر اعلام کردند که محکمهای در شهر زاپوریژیا، دیمیتری کوراشوف ۲۷ ساله را به جرم اعدام یک سرباز اوکراینی، به حبس ابد محکوم کرده است.
محکمه دریافته است که کوراشوف، یک سرباز از نیروی تهاجمی وابسته به نیروی ۱۲۷ پیاده نظام روسیه بوده که اعضای آن از میان زندانیانی تشکیل شدهاند که در بدل رهایی از زندان در روسیه، برای جنگ در اوکراین با کرملین قرارداد بسته بودند.
او ویتالیی هودنیوک سرباز بیسلاح اوکراینی را از فاصلهٔ نزدیک با تفنگ کلاشینکوف هدف گلوله قرار داده و به قتل رسانده است.
به گفتهٔ محکمه، هودنیوک بدون سلاح از سنگر بیرون آمده بود و پس از آنکه به او دستور داده شد دستهایش را بالا برده و زانو بزند، کوراشوف بر او آتش گشود.
کوراشوف که پیشتر در روسیه به جرم دزدی محکوم شده بود، در ماه نوامبر ۲۰۲۳ در بدل عفو به نیروهای مسلح روسیه پیوست و به جبههٔ زاپروژیا اعزام گردید.
پس از این رویداد، نیروهای اوکراینی ضدحملهای انجام دادند، مواضع خود را دوباره تصرف کردند و کوراشوف همراه با چهار سرباز دیگر روسی را اسیر گرفتند.
برخی از این سربازان در جریان محاکمه علیه او شهادت دادند.
کوراشوف در جریان جنگ، یک چشم خود را از دست داده است.
در طول محاکمه، کوراشوف در ابتدا به جرم خود اعتراف کرد، اما بعداً تلاش نمود اعترافش را پس بگیرد و ادعا کرد که سرباز دیگری مسئول این قتل بوده است.
با این حال، محکمه بر اساس شهادتهای سایر اسیران و مدارک موجود، او را مجرم شناخت.
این حکم در حالی صادر شد که مقامات اوکراینی همچنان در حال مستند سازی موارد دیگر نقض قوانین بینالمللیاند، از جمله اعدام بیش از ۳۲۰ اسیر جنگی اوکراینی از زمان آغاز تهاجم روسیه در فبروری ۲۰۲۲.
در گزارشی که هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد HRMMU در ماه فبروری منتشر کرد، مقامهای روسیه به شکنجهٔ سیستماتیک و گستردهٔ اسیران جنگی اوکراینی متهم شدند.
این گزارش همچنین تأیید کرده است که از فبروری ۲۰۲۲ تا کنون، ۷۱ اسیر جنگی اوکراینی اعدام شدهاند.
در این گزارش افزوده شده است که از ماه اگست ۲۰۲۴ به بعد، افزایش نگران کنندهای در اعدامها ثبت شده، به طوری که دستکم ۷۹ مورد اعدام در ۲۴ رویداد جداگانه تأیید گردیده است.
مسکو با وجود شواهد فزاینده، همچنان انکار میکند که نیروهای نظامیاش در اوکراین مرتکب جنایت شده باشند.