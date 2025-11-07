مذاکرات بین هیئت های حکومت طالبان و پاکستان در استانبول ادامه دارد

یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز جمعه (۷ نوامبر) از استانبول به رادیو آزادی گفت که مذاکرات میان حکومت طالبان و طرف پاکستانی امروز برای دومین روز ادامه دارد و «شایعات در مورد توقف مذاکرات» را نادرست خواند.

این گفت‌وگوها برای دو روز برنامه‌ریزی شده، اما ممکن است تمدید شود

برخی رسانه‌های پاکستانی روز جمعه «هفتم نوامبر» به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام‌آباد گزارش دادند که پس از درگیری در منطقه چمن–سپین بولدک، گفت‌وگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان متوقف شده‌است.

وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که پس از درگیری کوتاهی در منطقه چمن، آتش‌بس میان دو طرف همچنان برقرار است.

بر اساس گزارش بخش مشال رادیو آزادی به نقل از وزارت خارجه پاکستان، موضوع اصلی دور سوم گفت‌وگوهای استانبول، نهایی‌کردن چارچوب «میکانیزم نظارت و تأیید» است که دو طرف در نشست هفته گذشته بر سر آن توافق کرده بودند.

این گفت‌وگوها برای دو روز برنامه‌ریزی شده، اما برخی منابع می‌گویند در صورت نیاز، ممکن است تمدید شود.

این درحالی‌ست که پس از چاشت روز پنجشنبه «۶ نوامبر» در پی حملات نیروهای پاکستانی در منطقه چمن–سپین بولدک، شماری از غیر نظامیان افغان کشته و زخمی شدند.

محمد علی حقمل، آمر اطلاعات حکومت طالبان در سپین بولدک، روز جمعه به رادیو آزادی گفت:

"دیروز حدود ساعت چهار و پانزده دقیقه عصر، طرف پاکستانی آتش‌بس را نقض کرد. به گفت‌وگوهای جاری در ترکیه احترام نگذاشت و شروع به تیراندازی کرد، اما مجاهدین امارت اسلامی برای احترام به مذاکرات و به دستور رهبری، پاسخ متقابل ندادند. پاکستان بی‌رحمانه هاوان شلیک کرد و چند مرمی بزرگ هاوان به خانه‌های مردم اصابت کرد که در نتیجه شش نفر شهید و پنج یا شش نفر زخمی شدند، همه غیرنظامی بودند."

شمار زیادی از مردم سپین بولدک خانه‌های خود را ترک کرده و فرار کردند

وی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره دلیل این حمله چیزی نگفت، اما افزود که در پی این حملات و ترس ناشی از آن، شمار زیادی از مردم سپین بولدک خانه‌های خود را ترک کرده و فرار کردند که با مشکلات زیادی روبه‎رو شده اند.

او هشدار داد که "اگر طرف پاکستانی دوباره حمله کند، ما طبق دستور رهبران‌مان برای پاسخ‌گویی کامل آماده‌ایم".

یکی از اعضای خانواده‌ی برخی قربانیان در منطقه «ویش» در نزدیک سپین بولدک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت تنها از خانواده آن‌ها سه زن و یک مرد در حمله نیروهای پاکستانی کشته شده و حدود ۱۲ تن دیگر نیز از قریه‌های شان زخم برداشته اند:

"این‌جا در بین خانه‌های نزدیک قبرستان، یک خانم کاکایم، دو خانم دیگر خانواده و یک مرد شهید شدند که همه چهار نفر می‌شوند."

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشت که نیروهای طالبان برای احترام به هیئت مذاکره کننده و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان، هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.

او تأکید کرد که در دور قبلی گفت‌وگوها، دو طرف بر تمدید آتش‌بس و خودداری از تجاوز توافق کرده بودند.

دور دوم گفت‌وگوها میا طالبان و پاکستان، از ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر در استانبول برگزار شد

اما وزارت اطلاعات پاکستان روز پنجشنبه در صفحه اکس (تویتر سابق) خود ادعا کرده که تیراندازی از سوی طالبان آغاز شده و نیروهای پاکستانی "به گونه سنجیده شده و مسئولانه" پاسخ داده‌اند، ادعایی‌که طالبان آن را رد می‌کند.

دور دوم گفت‌وگوها میان هیئت‌های طالبان و حکومت پاکستان، با میانجی‌گری قطر و ترکیه، از ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر در استانبول برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت، هر دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری برای پیشرفت روند مذاکرات متهم کردند.

با این حال، گفت‌وگوها دو روز دیگر نیز ادامه یافت و در پایان، دو طرف بر تمدید آتش‌بس توافق کردند و قرار شد دور سوم مذاکرات برگزار شود.

دور سوم مذاکرات روز پنجشنبه «۶ نوامبر» حدود ساعت چهار بعد از ظهر آغاز شد و امروز دومین روز آن است.

این گفت‌وگوها درحالی آغاز شده‌اند که پاکستان به تاریخ نهم اکتوبر حملات هوایی را بر کابل و پکتیکا انجام داد که باعث کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان افغان شد.

پس از آن نیز در امتداد خط دیورند، درگیری‌های میان دو طرف رخ داد که تلفاتی در پی داشت.